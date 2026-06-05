Die Art und Weise, wie sich die Arbeit verändert

Ihre KI-Strategie weist eine bisher unbenannte Talentlücke auf. Die Unternehmenskultur entscheidet darüber, ob sich Technologie durchsetzt oder nicht.
KI kann die Arbeitsweise eines Unternehmens verändern – wenn das Unternehmen tatsächlich bereit dafür ist. Und diese Bereitschaft hängt genauso stark von den Menschen ab wie von den Plattformen. Es ist verlockend anzunehmen, dass sich die Kultur nach der Einführung generativer KI von selbst einpendeln wird. Das wird sie nicht. Es sind die Menschen, die über Erfolg oder Misserfolg von Technologieinitiativen entscheiden, und sie müssen auf Veränderungen vorbereitet sein.
Kann Ihr Unternehmen neue Arbeitsweisen aufnehmen und sinnvoll skalieren? Spiegeln Ihre Talentmodelle und Anreizstrukturen das Tempo des Wandels wider? Das sind keine leichten Fragen. Sie sind es, die darüber entscheiden, ob Ihre KI-Strategie Erfolg hat.
McKinsey
Superagency am Arbeitsplatz
Die Mitarbeiter sind bereit für KI. Das größte Hindernis für den Erfolg ist die Führungsebene. ”
Die Muster sind vertraut und von oben schwer zu erkennen. Teams werden für lokale Siege belohnt, die anderswo zu Problemen führen. Kurzfristige Fixes werden zum neuen Standard. Die meisten Führungskräfte sind sich einig, dass eine mutige, abgestimmte Kultur für den Erfolg von KI kritisch ist, aber nur wenige glauben, dass ihr Unternehmen tatsächlich so funktioniert.
KI verändert die Arbeit auf allen Ebenen. Wenn Unternehmen neue Tools bereitstellen, ohne Rollen, Workflows oder Fähigkeiten neu zu definieren, entsteht Widerstand, der kulturell erscheint, aber tatsächlich strukturell ist. Die Menschen wehren sich nicht gegen Veränderungen, sie reagieren rational auf ein System, das sich um sie herum nicht verändert hat.1
Widerstand wird oft als ein Problem der Denkweise bezeichnet, ist aber eigentlich ein Gestaltungsproblem. Wenn die Mitarbeiter bei der Umstellung nicht unterstützt werden – mit klaren Rollen, strukturierten Weiterbildungsmaßnahmen und sichtbarem Führungsengagement – breitet sich die Schatten-KI aus, das Compliance-Risiko wächst und das Unternehmen zahlt für eine Transformation, die es nie vollständig absorbiert hat.
Aber nur 29 % der C-Suite stimmen dem zu. Diese Wahrnehmungslücke bestimmt, welche Investitionen finanziert werden, wie Teams strukturiert sind und ob die Menschen, die die Transformation vorantreiben, das haben, was sie brauchen. Wenn die Führung die Bereitschaft überschätzt, investiert das Unternehmen zu wenig in die Unterstützungsstrukturen, die den Wandel nachhaltig gestalten.
Um KI zu skalieren, müssen Sie die Arbeitsabläufe neu gestalten und dann einen klaren Auftrag erteilen. Anreize müssen Experimentierfreude und Unternehmensergebnisse belohnen. Die Governance muss zentrale Kohärenz mit lokaler Agilität in Einklang bringen. Wir haben uns damit selbst auseinandergesetzt – nicht nur mit Kunden, sondern auch indem wir intern die gleiche Disziplin angewendet haben.
Die Muster hier sind bekannt, aber von oben schwer zu erkennen – genau dort, wo die Vision entstehen muss.
Ein Team könnte für einen lokalen Sieg belohnt werden, was die Reibung im gesamten System erhöht. Ein kurzfristiger Fix kann in aller Stille zum neuen Standard werden, wenn niemand nach systemischen Lösungen Ausschau hält. Die meisten Führungskräfte sind sich einig, dass eine mutige und abgestimmte Unternehmenskultur entscheidend für den Erfolg von KI ist. Aber nur wenige glauben, dass ihr Unternehmen so arbeitet.
Es gibt einen Grund für die Lücke. Die von KI geforderte ganzheitliche Neugestaltung kann sich anfühlen, als würde man Systeme zerstören, die noch funktionieren, wenn man jahrelang daran gearbeitet hat, sich gegen Marktvolatilität abzusichern. Am bisherigen Kurs festzuhalten, erscheint kurzfristig sinnvoll, doch der bevorstehende Wandel ist gewaltig.
Zwischen einem erfolgreichen Pilotprojekt und einer skalierbaren Lösung besteht ein erheblicher Unterschied. Ohne ein Framework zur Verknüpfung verschiedener Disziplinen beruht die Transformation auf individueller Willenskraft, und Heldentaten sind zeitlich begrenzt.
Mit zunehmendem Druck verstärken sich die Auswirkungen. Fortschritt hängt zunehmend von einer schrumpfenden Gruppe von Menschen ab, die mehr Last tragen. Problemumgehungen häufen sich. Der Aufwand steht nicht im Einklang mit den Ergebnissen, die Moral sinkt und die Kosten machen sich überall bemerkbar – in Form von Nacharbeit, Personalfluktuation und einer wachsenden Kluft zwischen Investition und Ertrag.
So wird das Scheitern von Pilotprojekten systemisch – durch kulturelle und strukturelle Reibung, die sich schon lange entwickelt, bevor sie jemand benennt.
IBM Client Zero
74 % weniger IT-Support und schätzungsweise 26.000 Stunden pro Jahr durch Daten, KI und Automatisierung eingespart. ”
Die Skalierung von KI bedeutet, die Art und Weise, wie sich die Arbeit verschiebt, neu zu gestalten und diese Neugestaltung durch ein klares Mandat zu unterstützen. Talente wollen oft innovativ sein und sind der Führungsebene bei der Einführung von Tools häufig voraus. Es geht also nicht nur um eine Top-down-Anweisung. Anreize sollten Experimente und Ergebnisse belohnen, nicht nur die grundlegende Leistung. Governance muss zentrale Kohärenz mit lokaler Flexibilität in Einklang bringen.
Forschungen belegen die Leistungsgewinne, die diese Veränderungen erzielen. Durch unsere Arbeit mit Kunden haben wir gelernt, was es braucht, um gemeinsam Rollen, Workflows und Verantwortlichkeit neu zu denken. Manchmal ist das Nützlichste, was wir anbieten können, die Perspektive, die wir haben, wenn wir uns zuerst damit auseinandergesetzt haben.
Enge KPI und umfassende Strategie funktionieren nicht nebeneinander. Wenn Sie funktionsübergreifendes Denken fördern wollen, messen und belohnen Sie funktionsübergreifende Ergebnisse.
77 % der Berufseinsteiger und mehr als jeder vierte Topmanager werden aufgrund von KI Veränderungen in ihrem Aufgabenbereich erleben.1 Die Akzeptanz beschleunigt sich, wenn sich die Mitarbeiter unterstützt fühlen. Wenn dies nicht der Fall ist, steigt der inoffizielle Einsatz von KI parallel zum Compliance-Risiko.
Wenn Führungskräfte den Wandel durch Taten vorleben – indem sie KI-Tools einsetzen, Annahmen in Frage stellen und harte Entscheidungen transparent treffen –, dann wird die Transformation real. Das ist für mittlere Manager und funktionsübergreifende Führungskräfte am wichtigsten, die täglich die Last der Veränderung tragen.
79 % der Führungskräfte sagen, dass KI bis 2030 zu ihrem Umsatz beitragen wird. Warum erzielen 95 % der Unternehmen angesichts dieser Zuversicht keinen messbaren Nutzen?
Der Unterschied zwischen ertragreichen und wenig ertragreichen Maßnahmen lässt sich oft auf eine einzige Frage reduzieren: War sich die Führungsebene einig darüber, was sich ändern muss, um erfolgreich zu sein?
Wie gestaltet man nach vielversprechenden Pilotprojekten ein Design, das nachhaltigen Wert schafft? Strategie, Risiko und Kultur sind keine voneinander unabhängigen Herausforderungen – sie sind Hebel in einem einzigen System.
1 Augmented work for an automated, AI-driven world, IBM Institute for Business Value, IBM, 10. August 2023.
2 Overcoming the Organizational Barriers to AI Adoption, Harvard Business Review, 11. November 2025.