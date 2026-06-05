Die Art und Weise, wie sich die Arbeit verändert

Die Muster hier sind bekannt, aber von oben schwer zu erkennen – genau dort, wo die Vision entstehen muss.



Ein Team könnte für einen lokalen Sieg belohnt werden, was die Reibung im gesamten System erhöht. Ein kurzfristiger Fix kann in aller Stille zum neuen Standard werden, wenn niemand nach systemischen Lösungen Ausschau hält. Die meisten Führungskräfte sind sich einig, dass eine mutige und abgestimmte Unternehmenskultur entscheidend für den Erfolg von KI ist. Aber nur wenige glauben, dass ihr Unternehmen so arbeitet.



Es gibt einen Grund für die Lücke. Die von KI geforderte ganzheitliche Neugestaltung kann sich anfühlen, als würde man Systeme zerstören, die noch funktionieren, wenn man jahrelang daran gearbeitet hat, sich gegen Marktvolatilität abzusichern. Am bisherigen Kurs festzuhalten, erscheint kurzfristig sinnvoll, doch der bevorstehende Wandel ist gewaltig.