Der Multiplikatoreffekt

Vom Machbarkeitsnachweis zum Leistungsnachweis: Was die Unternehmen, die den Wert von KI nachhaltig nutzen, als Erstes herausgefunden haben.
Spulen wir für einen Moment in der Zeit vor. Ihre KI-Strategie ist ehrgeizig, gut finanziert und erzeugt echte Energie im gesamten Unternehmen. Sie haben den Fall aufgebaut und Pilotprojekte gestartet, die echtes Potenzial zeigen. Das Fundament ist gelegt.
Nun zu der schwierigeren Frage: Wie schafft man nachhaltige Werte? Wie gelingt der Übergang von lokalen Erfolgen hin zu einem florierenden Kerngebiet Ihres Unternehmens? Und die, die das nicht tun, experimentieren nicht nur, sondern bauen ein Bindegewebe zwischen den Disziplinen auf und bereiten sich auf das langfristige Ziel vor: Wiederholbarkeit.
Dr. Dorottya Sallai
London School of Economics
Die Einführung von KI ist ein kultureller Wandel. ”
Eine Bereitstellung funktioniert zwar einwandfrei in einem Geschäftsbereich, kann aber nicht übertragen werden. Eine Automatisierung spart hier Stunden und erzeugt dort einen Engpass. Ohne eine gemeinsame Definition, wie Fortschritt aussieht, schwindet das Vertrauen und KI bleibt eher eine Sammlung von Werkzeugen als eine Funktion.
Die Skalierung von KI ist eine operative und wirtschaftliche Herausforderung. Mit dem Wachstum von Modell-Portfolios und der Vervielfachung des Infrastrukturbedarfs wird Kostendisziplin untrennbar mit der Wertschöpfung verbunden. 21 % der KI-Initiativen konnten allein schon aus Kostengründen nicht skaliert werden.²
92 % der CDOs sagen, dass sie sich auf die Geschäftsergebnisse konzentrieren müssen, um erfolgreich zu sein, aber weniger als ein Drittel hat klare Maßnahmen dafür.² Wenn Erfolg in verschiedenen Funktionen unterschiedlich definiert wird, kann das Unternehmen nicht zwischen einem Portfolio von Erfolgen und einem Portfolio von Experimenten unterscheiden.
Das ist ein Anstieg gegenüber nur 41 % im Jahr 2023. Die Grundlage verbessert sich schnell.³ Doch allein die Reife einer Plattform schafft keinen Wert. Die führenden Unternehmen verknüpfen einheitliche Daten mit gemeinsamen Metriken und wiederholbaren Mustern, sodass jede Initiative die nachfolgende verstärkt.
Die führenden Unternehmen setzen von Anfang an auf Integration. Sie sehen Strategie, Risiko, Kultur und Wert nicht als separate Herausforderungen, sondern als Hebel in einem einzigen System – einem System, das schneller lernt, sich flexibler anpasst und jede Investition, die es tätigt, verstärkt.
Wenn der Fortschritt nicht explizit definiert ist, verliert die KI-Einführung an Dynamik und etabliert sich in einer Reihe von unzusammenhängenden Tools, anstatt Teil des Geschäftsbetriebs zu werden.
Wir haben das selbst erlebt. Etwas wird in einem Geschäftsbereich reibungslos eingeführt und scheint gelöst. Versucht man, es woanders zu verschieben, fängt es an, auseinanderzufallen. Eine Automatisierung optimiert die Arbeitsabläufe in einem Bereich, führt aber an anderer Stelle zu Reibungsverlusten. Was sich anfangs wie ein Erfolg anfühlte, könnte unter dem Gewicht des gesamten Unternehmens zusammenbrechen.
Wenn Skalierungsprobleme auftreten, häufen sie sich unbemerkt. Die Integration wird nachträglich vorgenommen, nicht von vornherein geplant. Die Rechenkosten steigen, und generative KI-Initiativen lassen sich nicht skalieren.
Forschung zeigt, dass KI sich auszahlt, wenn sie im Zentrum von Geschäftsfunktionen – Betrieb, Finanzen, Beschaffung – eingesetzt wird, wo Integration am wichtigsten ist. Damit KI in großem Maßstab funktionieren kann, müssen Sie sie als systematische Funktion behandeln. Diejenigen, die nicht bereit sind, den Sprung zu wagen, können das zugrundeliegende Versprechen nicht freischalten.
IBM Client Zero, Fallstudie, 2025
IBM hat durch KI, Hybrid Cloud, Automatisierung und Beratungskompetenz Produktivitätssteigerungen in Höhe von 4,5 Milliarden US-Dollar – Tendenz steigend – erzielt. ”
Das Design für Integration schafft von Anfang an zuverlässig einen bleibenden Wert. Unternehmen, die erfolgreich sind, betrachten Strategie, Risiko, Kultur und Wert als voneinander abhängige Kräfte in einem gemeinsamen System.
Und dieses System ist nachhaltiger als ein Technologievorteil. Es lernt schneller, passt sich flüssiger an und erhöht die Investitionen. Wir haben mit Führungskräften zusammengearbeitet, um diesen Übergang zu meistern, und wir haben festgestellt, dass eine gute Abstimmung nicht nur die Lücke zwischen Ambition und Wirkung schließt, sondern auch Möglichkeiten eröffnet, die vorher nicht sichtbar waren.
Im Jahr 2023 verfügten nur 41 % der Datenverantwortlichen über die richtige Plattform.³ Bis 2025 geben 75 % an, eine zu haben, die sich über Silos hinweg integrieren.¹ Dieser Wandel ist wichtig, denn einheitliche Daten, durchgesetzte Qualitätsstandards und eine klare Abstammung entscheiden darüber, ob KI nützliche Erkenntnisse oder teures Rauschen liefert.
70 % der Führungskräfte sagen, dass generative KI ein wesentlicher Treiber der Rechenkosten ist. Im Durchschnitt konnten 21 % der Initiativen für generative KI aus diesem Grund nicht skaliert werden.¹ Eine Architektur auf Portfolio-Ebene, die Flexibilität mit Kostenkontrolle ausgleicht, hilft Ihnen, mehr Wert aus Ihren aktuellen Investitionen zu schöpfen.
Wenn diese Funktionen unabhängig voneinander arbeiten, führt das zu doppeltem Aufwand, inkonsistenten Messungen und steigenden Kosten. CDOs, die Hub-and-Spoke- oder zentralisierte Modelle einsetzen, erzielen eine um 36 % höhere Leistung.⁴
79 % der Führungskräfte sagen, dass KI bis 2030 zu ihrem Umsatz beitragen wird. Warum erzielen 95 % der Unternehmen angesichts dieser Zuversicht keinen messbaren Nutzen?
Der Unterschied zwischen ertragreichen und wenig ertragreichen Maßnahmen lässt sich oft auf eine einzige Frage reduzieren: War sich die Führungsebene einig darüber, was sich ändern muss, um erfolgreich zu sein?
Kultur ist nicht Teil der KI-Strategie. Es ist die Infrastruktur, auf der die Strategie basiert. Die Unternehmen, die nachhaltig skalieren, gestalten die Art und Weise, wie Arbeit sich verändert, neu.
1 The CEO’s Guide to Generative AI: Cost of Compute, IBM Institute for Business Value, IBM, Oktober 2024.
2 The 2025 CDO Study: The AI Multiplier Effect, IBM Institute for Business Value, IBM, 2024.
3 The 2023 CDO Study: Turning Data into Value, Global C‑suite Series, IBM Institute for Business Value, IBM, April 2023.
4 Solving the AI ROI Puzzle: How Chief AI Officers Cut Through Complexity to Create New Paths to Value, Research Insights, IBM Institute for Business Value, IBM, Juli 2025.