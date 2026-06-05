Der Multiplikatoreffekt

Spulen wir für einen Moment in der Zeit vor. Ihre KI-Strategie ist ehrgeizig, gut finanziert und erzeugt echte Energie im gesamten Unternehmen. Sie haben den Fall aufgebaut und Pilotprojekte gestartet, die echtes Potenzial zeigen. Das Fundament ist gelegt.



Nun zu der schwierigeren Frage: Wie schafft man nachhaltige Werte? Wie gelingt der Übergang von lokalen Erfolgen hin zu einem florierenden Kerngebiet Ihres Unternehmens? Und die, die das nicht tun, experimentieren nicht nur, sondern bauen ein Bindegewebe zwischen den Disziplinen auf und bereiten sich auf das langfristige Ziel vor: Wiederholbarkeit.