Warum 95 % der Unternehmen Milliarden für KI ausgeben und nichts dafür bekommen, und was die anderen 5 % herausgefunden haben1
Den meisten CEOs ist bewusst, dass ein grundlegender Wandel bevorsteht. Vier von fünf Befragten glauben, dass KI bis 2030 den Umsatz ankurbeln wird. Das Kapital fließt, die Mandate zur Einführung der Technologie sind vorhanden, und in den meisten Unternehmen sind bereits mehrere KI-Initiativen im Gange. Dieser Ehrgeiz ist genau da, wo er sein sollte.
Doch Ehrgeiz allein führt nicht zu Erfolg. Forschung deutet darauf hin, dass etwa 95 % der Unternehmen nur geringe bis gar keine messbaren Auswirkungen von generativer KI verzeichnen.
Nicht nur, weil die Technologie unzureichend war, sondern auch, weil die Strukturen fehlten, die ihnen helfen würden, in der Praxis erfolgreich zu sein.
Boston Consulting Group
„Bauen für die Zukunft 2025“
70 % der KI-Blockaden werden durch Menschen, Unternehmen und Prozesse verursacht. ”
Jeder C-Suite-Manager trifft im Rahmen seines Mandats die richtige Entscheidung. Werden diese Prioritäten jedoch unabhängig voneinander verfolgt, führen sie das Unternehmen in unterschiedliche Richtungen. Das Ergebnis ist Drift, und je länger dieser unbenannt bleibt, desto schwieriger lässt er sich umkehren.
Alle sind sich einig, dass dies wichtig ist. Das Problem liegt in der Umsetzung. Jede Führungskraft arbeitet mit einem soliden Mandat, aber diese Mandate wurden für funktionale Exzellenz konzipiert, nicht für die funktionsübergreifende Koordination, die KI erfordert. Einigkeit an der Spitze führt nicht automatisch zu Kohärenz in der Praxis.
Die Entfremdung hat nichts mit Meinungsverschiedenheiten zu tun, sondern mit einer zunehmenden Entfremdung. Gut gemeinte Prioritäten verschieben sich, während sie in die Umsetzung übergehen. Die daraus resultierenden Reibungen führen zu längeren Durchlaufzeiten, doppeltem Aufwand und Strategien, die an Kohärenz verlieren, bevor sie die für die Umsetzung zuständigen Teams erreichen.
Drei von vier Unternehmen setzen KI immer noch auf fragmentierten Systemen ein, wodurch Integrationsschulden entstehen und die Kosten einer mangelnden Abstimmung besonders deutlich werden. Modernisierte Workflows sind nicht nur ein Technologie-Upgrade, sie sind die Infrastruktur, die bestimmt, ob KI-Gewinne isoliert bleiben oder sich im gesamten Unternehmen verstärken.
Die führenden Unternehmen haben die Ausrichtung zu einer funktionierenden Disziplin gemacht, indem sie die Verantwortlichkeiten geklärt, die Verbindung von Daten und Abläufen standardisiert und die Governance in Workflows integriert haben. So sieht der Aufbau eines intelligenteren Unternehmens aus: Kernsysteme verstärken sich gegenseitig.
Die Herausforderung ist aus keiner einzelnen Perspektive zu verstehen. Im gesamten Unternehmen arbeitet jeder Geschäftsbereich an der Umsetzung seiner eigenen Prioritäten, sei es der Schutz des Kapitals, die Förderung des Wachstums, der Aufbau von Datenbereitschaft oder die Modernisierung des Stacks. Risiko und Compliance kollidieren mit Wachstumsteams. Langfristige Ziele stehen im Widerspruch zu schnellem ROI. Technik und Personalwesen sind sich bei der Realisierung von Pilotprojekten nicht einig.
Hier entsteht eine Lücke, in der Reibung und Ziellosigkeit die Oberhand gewinnen können: durch gut gemeinte Prioritäten, die nie wirklich zusammenlaufen. Mehr als die Hälfte der C-Suite geben zu, dass die Einführung von KI ihr Unternehmen aus dem Gleichgewicht bringt.
Sie haben wahrscheinlich die Symptome gesehen: Nacharbeit. Teams, die das wiederaufbereiten, was anderswo vorhanden ist. Plateaus in der Bereitstellung. Die massive Aufgabe, neue Technologien in veraltete Stacks zu integrieren oder Silos zu überbrücken. Die Art von Herausforderungen, die die Frage aufwerfen: Ist es besser, noch einmal zum Reißbrett zurückzukehren?
Das sind Anzeichen dafür, dass sich die Kosten einer unkoordinierten Ausführung in den Randbereichen summieren und die Energie von Ihren besten Mitarbeitern abziehen.
Accenture
Neuerfindung durch generative KI realisieren, 2025
Unternehmen mit einer vom CEO gesteuerten, unternehmensweiten Ausrichtung erzielen mit 2,5-facher Wahrscheinlichkeit einen signifikanten Mehrwert aus generativer KI. ”
Pionierunternehmen haben die Ausrichtung zu einer Arbeitsdisziplin gemacht. Sie haben die Zuständigkeiten für alle Funktionen geklärt, die Verbindung von Daten und Vorgängen standardisiert und die Governance in Workflows eingebettet.
Dies ist, was es bedeutet, ein intelligenteres Unternehmen aufzubauen: Kernsysteme und -prozesse intelligent genug zu machen, um einander zu verstärken, damit Ihr Unternehmen in der Lage ist, neue Tools zu nutzen.
Klären Sie, wer was entscheidet, wie Kapital disziplinübergreifend transferiert wird und ob Anreize Ergebnisse oder nur die Lieferung belohnen.
Zwei Drittel der CEOs erreichen kurzfristige Ziele, indem sie ihre Ressourcen von längerfristigen Initiativen umverteilen – ein Muster, das das Fundament schwächt. Die Messung über zwei Horizonte hinweg ist der Schlüssel, um diesen Kreislauf zu durchbrechen.
Die Pilotprojekte für KI verloren an Dynamik, weil es keinen Weg gab, die nächsten Schritte zu finanzieren. Strukturierte Reinvestition ist der Weg vom Machbarkeitsnachweis zur Leistungsfähigkeit.
Der Unterschied zwischen Einsätzen mit hohem und niedrigem Ertrag lässt sich oft auf eine Frage zurückführen: War sich die Führung darüber einig, was geändert werden muss, um zu gewinnen?
Kultur existiert nicht neben der KI-Strategie. Es ist die Infrastruktur, auf der die Strategie basiert. Die Unternehmen, die nachhaltig skalieren, gestalten die Art und Weise, wie Arbeit sich verändert, neu.
Wie gestaltet man nach vielversprechenden Pilotprojekten ein Design, das nachhaltigen Wert schafft? Strategie, Risiko und Kultur sind keine voneinander unabhängigen Herausforderungen – sie sind Hebel in einem einzigen System.
¹ The GenAI Divide: State of AI in Business 2025, MIT NANDA, Juli 2025.
2 What Leaders Get Wrong About Strategic Alignment, Harvard Business Review, Januar 2026.
3 Modernizing applications on hybrid cloud, IBM Institute for Business Value, IBM, Juni 2023.