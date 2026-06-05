Pionierunternehmen haben die Ausrichtung zu einer Arbeitsdisziplin gemacht. Sie haben die Zuständigkeiten für alle Funktionen geklärt, die Verbindung von Daten und Vorgängen standardisiert und die Governance in Workflows eingebettet.

Dies ist, was es bedeutet, ein intelligenteres Unternehmen aufzubauen: Kernsysteme und -prozesse intelligent genug zu machen, um einander zu verstärken, damit Ihr Unternehmen in der Lage ist, neue Tools zu nutzen.