Der Phantom-ROI

Zu behaupten, dass wir KI brauchen, ist kein guter Ausgangspunkt. Was wäre, wenn wir uns stattdessen darauf einigen würden, wie unsere Unternehmen umgestaltet werden müssen, um erfolgreich zu sein, und uns auf diese Ergebnisse konzentrieren würden? Was wäre, wenn Ergebnisse der Filter wären – der Leitstern, anhand dessen die Führungsebene erkennt, welche Workflows in welchen Bereichen neu gestaltet werden sollen?



Wenn Sie diesen Fragen nachgehen, könnten Sie sich in einer interessanten Geschäftswelt wiederfinden, in der Governance als Beschleuniger wirkt. Die Forschung zeigt immer wieder, dass gut konzipierte Leitlinien Unternehmen tatsächlich schneller machen.



Führungskräfte, die in KI-Governance investieren, sehen höhere operative Gewinne, bessere Sicherheitsergebnisse und eine schnellere Akzeptanz. Klare Vorgaben geben Teams das Selbstvertrauen, entschlossen zu handeln.