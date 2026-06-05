Der Phantom-ROI

Die meisten KI-Strategien sind so konzipiert, dass sie kurzfristige Anforderungen erfüllen. Die leistungsstärksten Unternehmen bauen auf Transformation.
Was zeichnet erfolgreiche KI-Programme aus? Die leistungsstärksten Unternehmen betrachten KI nicht als ein Werkzeug oder eine einmalige Investition. Sie integrieren sie in die Betriebsabläufe und verändern so die Art und Weise, wie Arbeit erledigt und Entscheidungen getroffen werden. Dieser Unterschied ist wichtig.
Auch heute noch fließt fast die Hälfte der Ausgaben für KI in Effizienzsteigerungsmaßnahmen. Notwendig, aber nicht mehr ausreichend. Die stärksten Ergebnisse erzielen wir, wenn wir über die Optimierung hinausgehen, Wachstum und Innovation priorisieren und Workflows mit KI im Mittelpunkt neu gestalten.
IBM IBV
Das Unternehmen im Jahr 2030
Während heute 47 % der Ausgaben für KI auf Effizienzsteigerungen ausgerichtet sind, gehen Führungskräfte davon aus, dass bis 2030 zwei Drittel davon für Produkt-, Service- und Geschäftsmodell-Innovation verwendet werden. ”
Was KI-Bereitstellungen mit hoher und niedriger Rendite voneinander unterscheidet, ist weniger komplex, als es scheint. Viele Unternehmen optimieren dort, wo der Fortschritt am einfachsten zu zeigen ist, und nicht dort, wo er am wichtigsten ist. Die Führungskräfte sind sich vielleicht einig, dass KI die Ergebnisse verändern wird, aber ohne klare Verantwortlichkeiten gerät die tiefgreifende Neugestaltung ins Stocken und die Strategien werden dem kurzfristigen Druck ausgesetzt.
Mit der Verbreitung von KI wächst auch die Reichweite. 96 % der Führungskräfte geben an, dass die Einführung von KI der ersten Generation innerhalb von drei Jahren wahrscheinlich zu Sicherheitsverletzungen führen wird. Ohne Governance häufen Unternehmen finanzielle Verbindlichkeiten an, die sich mit jedem unkontrollierten Datenfluss und jedem unüberwachten Modell erhöhen.1
Dies ist kein peripherer Risikofaktor. Es ist eine der Hauptursachen für Misserfolge. Wenn Eigentumsverhältnisse zwar verteilt, aber nicht definiert sind, bleiben Risiken im Verborgenen und kommen erst spät wieder zum Vorschein. Sie können sich in Form von unerwarteten Verzögerungen bei der Bereitstellung, architektonischen Nachrüstungen oder Sanierungskosten bemerkbar machen2
Mehr als die Hälfte der Unternehmen skalieren KI ohne grundlegende Leitplanken für die Verwaltung. Wenn Governance nur in Richtliniendokumenten und nicht im Workflow existiert, verlangsamen sich die Teams entweder, um Kontrollen zu improvisieren, oder sie arbeiten ohne sie weiter. Beide Wege erhöhen die Kosten für spätere Korrekturen.
Was wäre, wenn Governance den Fortschritt beschleunigen würde, anstatt ihn zu verlangsamen? Die Forschung zeigt, dass klare Leitlinien die Reibung verringern, indem sie Unklarheiten beseitigen. Führungskräfte, die frühzeitig in Ethik und Governance im Bereich KI investieren, erleben eine stärkere Leistung, mehr Sicherheit und eine schnellere Akzeptanz – nicht trotz Einschränkungen, sondern weil die Entscheidungsfindung dadurch transparenter wird.
Die KI-Bereitstellung schlägt fehl oder ist erfolgreich, je nachdem, wo sie angewendet wird. Pilotprojekte mit geringer Rendite zielen auf Verbesserungen mit geringem Risiko ab, nicht auf Entscheidungen und Workflows, die Ergebnisse voranbringen.
Viele Führungskräfte erwarten, dass KI die Geschäftsergebnisse umgestalten wird, aber ihre Strategien sind nicht auf dieses Ziel ausgerichtet. Diese Maßnahmen sind darauf ausgelegt, kurzfristige Anforderungen zu erfüllen und keinen nachhaltigen Mehrwert zu schaffen, weshalb sie sich selten auf kritische Workflows erstrecken. Das Ergebnis ist ein Portfolio sicherer Wetten, das den dahinter stehenden Ambitionen nicht gerecht wird.
Den meisten Unternehmen fehlt ein klar definiertes, unternehmensweites Framework für KI, einschließlich Governance. Etwa ein Viertel der erfolglosen Pilotprojekte lässt sich auf diese Lücke zurückführen.
Ohne die richtige Governance breitet sich Unruhe aus. Es gibt keinen klaren Weg zur Skalierung. Ohne einen Mechanismus zur interdisziplinären Koordination ist die Verantwortung für die Ergebnisse zersplittert. Daten bleiben isoliert. Die Pilotprojekte erbringen nicht die erwartete Leistung, und die Menschen reagieren nur noch, anstatt die zugrunde liegenden operativen Herausforderungen anzugehen. Als Ergebnis bleiben die eigentlichen Probleme ungelöst.
Das Risiko lauert direkt unter der Oberfläche und tritt dann zutage, wenn seine Bekämpfung teurer wird.
IBM Institute for Business Value, IBM, 2025
Führungskräfte führen mehr als ein Viertel (27 %) ihrer KI-Effizienzsteigerungen auf eine starke Governance zurück. ”
Zu behaupten, dass wir KI brauchen, ist kein guter Ausgangspunkt. Was wäre, wenn wir uns stattdessen darauf einigen würden, wie unsere Unternehmen umgestaltet werden müssen, um erfolgreich zu sein, und uns auf diese Ergebnisse konzentrieren würden? Was wäre, wenn Ergebnisse der Filter wären – der Leitstern, anhand dessen die Führungsebene erkennt, welche Workflows in welchen Bereichen neu gestaltet werden sollen?
Wenn Sie diesen Fragen nachgehen, könnten Sie sich in einer interessanten Geschäftswelt wiederfinden, in der Governance als Beschleuniger wirkt. Die Forschung zeigt immer wieder, dass gut konzipierte Leitlinien Unternehmen tatsächlich schneller machen.
Führungskräfte, die in KI-Governance investieren, sehen höhere operative Gewinne, bessere Sicherheitsergebnisse und eine schnellere Akzeptanz. Klare Vorgaben geben Teams das Selbstvertrauen, entschlossen zu handeln.
Unter den Unternehmen mit hohem Management-Reifegrad verlassen sich 68 % auf vorab genehmigte, risikoarme Anwendungsfälle, sodass Teams ohne individuelle Überprüfungen arbeiten können. Echtzeit-Überwachung und klare Schwellenwerte geben Führungskräften das Vertrauen, voranzukommen.
KI führt neue Compliance-Risiken ein: Verzerrung, Erklärbarkeitslücken, Datenabweichungen. Bauen Sie Kontrollen in Entwicklung, Bereitstellung und Überwachung ein, um schneller zu skalieren. Führungskräfte führen 27 % der KI-Effizienzgewinne auf eine starke Governance zurück.4
Governance-Räte mit klaren Entscheidungsbefugnissen machen das Risikomanagement zu einem Vorteil. 71 % der Unternehmen, die dies getan haben, berichten von einer Verbesserung der Sicherheit um 23 %, einer Steigerung der Mitarbeiterbindung um 20 % und einer Steigerung der KI-Einführung um 18 %.3
79 % der Führungskräfte sagen, dass KI bis 2030 zu ihrem Umsatz beitragen wird. Warum erzielen 95 % der Unternehmen angesichts dieser Zuversicht keinen messbaren Nutzen?
Kultur ist nicht Teil der KI-Strategie. Es ist die Infrastruktur, auf der die Strategie basiert. Die Unternehmen, die nachhaltig skalieren, gestalten die Arbeitsabläufe neu.
Wie gestaltet man nach vielversprechenden Pilotprojekten ein Design, das nachhaltigen Wert schafft? Strategie, Risiko und Kultur sind keine voneinander unabhängigen Herausforderungen – sie sind Hebel in einem einzigen System.
1 Cost of a Data Breach Report 2025: The AI Oversight Gap, IBM Security and Ponemon Institute, IBM, 2025.
2 Making reinvention real with gen AI: From experimentation to impact, Accenture Research, Accenture, 2025.
3 Go further, faster with AI: How governance increases velocity, IBM Institute for Business Value, IBM, 2025.
4 AI governance trends: How governance increases velocity, IBM Institute for Business Value, IBM, 2025.