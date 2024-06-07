Derzeit ist eines der wenigen Elemente, das böswillige Akteure zurückhält, die Schutzmaßnahmen, die Entwickler implementieren, um ihre KI-Modelle vor Missbrauch zu schützen. ChatGPT erzeugt nicht wissentlich Phishing-E-Mails, und Midjourney erstellt keine anstößigen Bilder. Diese Modelle gehören jedoch zu vollständig geschlossenen Ökosystemen, in denen die Entwickler hinter ihnen die Macht haben, zu bestimmen, wofür sie verwendet werden dürfen und wofür nicht.

ChatGPT benötigte lediglich zwei Monate nach seiner Veröffentlichung, um 100 Millionen Nutzer zu erreichen. Seitdem haben unzählige Nutzer versucht, seine Schutzmechanismen zu umgehen und es zu „knacken“, um damit zu tun, was sie möchten – mit unterschiedlichem Erfolg.

Der unaufhaltsame Aufstieg von Open-Source-Modellen wird diese Leitplanken ohnehin überflüssig machen. Zwar blieb die Leistung bisher in der Regel hinter der von Closed-Source-Modellen zurück, doch es besteht kein Zweifel daran, dass sich Open-Source-Modelle verbessern werden. Der Grund dafür ist einfach: Entwickler können beliebige Daten zum Trainieren der Modelle verwenden. Positiv ist, dass dies die Transparenz und den Wettbewerb fördern und gleichzeitig die Demokratisierung der KI unterstützen kann, anstatt sie ausschließlich in den Händen großer Unternehmen und Regulierungsbehörden zu belassen.

Ohne Sicherheitsvorkehrungen ist generative KI jedoch das nächste Einfallstor für Cyberkriminalität. Bösartige KIs wie FraudGPT und WormGPT sind im Dark Web weit verbreitet verfügbar. Beide basieren auf dem Open Source-LLM Large Language Model GPT-J, das 2021 von EleutherAI entwickelt wurde.

Böswillige Akteure nutzen auch Open-Source-Bildsynthesizer wie Stable Diffusion, um spezialisierte Modelle zu entwickeln, die missbräuchliche Inhalte generieren können. KI-generierte Videoinhalte sind gleich um die Ecke. Ihre Funktionen sind derzeit nur durch die Verfügbarkeit leistungsstarker Open-Source-Modelle und die für deren Ausführung erforderliche beträchtliche Rechenleistung eingeschränkt.