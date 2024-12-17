Mit generativer künstlicher Intelligenz (generative KI) an vorderster Front der Informationssicherheit spielen rote Teams eine wichtige Rolle bei der Identifizierung von Sicherheitslücken, die andere übersehen können.

Mit den durchschnittlichen Kosten eines Datenverstoßes, die im Jahr 2024 ein Rekordhoch von 4,88 Mio. USD erreicht haben, müssen Unternehmen genau wissen, wo ihre Sicherheitslücken liegen. Angesichts des bemerkenswerten Tempos, mit dem sie generative KI einführen, ist die Chance groß, dass einige dieser Schwachstellen in den KI-Modellen selbst liegen – oder in den Daten, mit denen sie trainiert wurden.

Hier kommt das KI-spezifische Red Teaming ins Spiel. Auf diese Weise können Sie die Widerstandsfähigkeit von KI-Systemen gegen dynamische Bedrohungsszenarien testen. Dabei werden realweltliche Angriffsszenarien simuliert, um KI-Systeme vor und nach ihrem Einsatz in einer Produktionsumgebung einem Stresstest zu unterziehen. Red Teaming ist von entscheidender Bedeutung, um sicherzustellen, dass Unternehmen die Vorteile der KI nutzen können, ohne zusätzliche Risiken einzugehen.

IBMs X-Force Red Offensive Security Service folgt einem iterativen Prozess mit kontinuierlichem Test, um Schwachstellen in vier Schlüsselbereichen zu beheben:

Modell-Sicherheit und Sicherheitstests GenAI-Anwendungen testen Sicherheitstests für KI-Plattformen Sicherheitstests der MLSecOps-Pipeline

In diesem Artikel werden wir uns auf drei Arten von Angriffen konzentrieren, die auf KI-Modelle und Trainingsdaten abzielen.