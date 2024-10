Unternehmen setzen zunehmend auf Containerisierung, um eine besser skalierbare, effizientere und flexiblere Infrastruktur zu schaffen. Bei der Containerisierung wird der Softwarecode mit den Bibliotheken und Abhängigkeiten verpackt, die für die Ausführung des Codes erforderlich sind. So entsteht ein in sich geschlossener Code, der auf jeder Infrastruktur ausgeführt werden kann, z. B. auf einem Desktop, einer lokalen IT oder einer cloudnativen Infrastruktur.

Container haben an Bedeutung gewonnen, da Unternehmen portable und ressourceneffiziente Technologien benötigen. Vor diesem Hintergrund sind sie mittlerweile die eigentlichen Recheneinheiten moderner cloudnativer Anwendungen. Gartner prognostiziert, dass bis 2026 ganze 90 % der globalen Unternehmen containerisierte Anwendungen nutzen werden und jede fünfte Anwendung in Containern ausgeführt wird, wie CIO berichtete.

Container erfreuen sich seit der Einführung von Docker im Jahr 2013, einer Open-Source-Plattform für die Erstellung, Bereitstellung und Verwaltung von Containeranwendungen, zunehmender Beliebtheit und Verbreitung.