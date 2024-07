Container basieren auf Open Source-Technologie und bieten eine unübertroffene Entwicklungsgeschwindigkeit, die es Unternehmen ermöglicht, neue Unternehmensdienste schnell zu entwickeln, bereitzustellen und zu skalieren, sowohl lokal als auch in der Cloud. Diese Geschwindigkeit bringt jedoch Herausforderungen hinsichtlich der Sichtbarkeit mit sich, mit denen herkömmliche Überwachungslösungen nicht mithalten können. In containerisierten Umgebungen wie Linux- und Docker-Containern sind Sichtbarkeit und Überwachungssysteme nicht nur für die Aufrechterhaltung des Anwendungszustands, sondern auch für die Maximierung der Agilität und Effizienz von entscheidender Bedeutung – und damit für die Erzielung einer vollständigen Rendite Ihrer Investitionen in containerisierte Anwendungen.

Die Containerüberwachung mit IBM Instana Observability bietet eine Containerüberwachungslösung, die diese Herausforderungen angeht und eine kontinuierliche automatische Sichtbarkeit mit vollständigem Kontext in allen technischen Ebenen bietet – den Hosts, den Containern, der Middleware und den laufenden Microservices. Containerüberwachungstools und Dashboards ermöglichen die automatische Beobachtung jedes Containers, des gesamten Technologie-Stacks, der in ihm läuft, und der Anwendungen, die auf ihm laufen.