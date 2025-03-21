Berechnen Sie Ihre Mainframe-Gesamtbetriebskosten völlig falsch?

Da immer mehr Unternehmen beginnen, ihre Mainframes zu modernisieren, suchen sie nach Möglichkeiten, Automatisierung und KI in ihre Kerngeschäft und IT-Abläufe zu integrieren. Tatsächlich sehen 79 % der IT-Führungskräfte den Mainframe als unerlässlich für KI-gestützte Innovation und Wertschöpfung.

Eine Vielfalt von Branchen kann vom transformativen Potenzial von KI auf der Mainframe profitieren. Bei der Betrachtung von TCO und ROI ist es wichtig, den Mainframe nicht nur als Transaktionsplattform zu betrachten, sondern als eine sich weiterentwickelnde KI-Plattform, die neue Fortschritte und Funktionen bietet.

KI ist ein entscheidender Faktor für die Senkung der Betriebskosten und die Maximierung der Mainframe-Effizienz. KI-Tools können den Problemlösungsprozess optimieren, indem sie Vorfälle vorhersagen und verhindern, wodurch die durchschnittliche Zeit bis zur Behebung von Vorfällen von Stunden auf Minuten reduziert wird. Das Patchen von Systemen ist wesentlich effizienter mit KI-Mechanismen, die potenzielle Hardwareausfälle vorhersagen und vorbeugende Wartung einleiten können.

Ein weiterer Anwendungsfall für fortschrittliche KI auf dem Mainframe umfasst auch Code-Assistenten, die die Produktivität der Entwickler steigern und Qualifikationslücken schließen. Diese Funktionen helfen nicht nur neuen Benutzern, sich wohlzufühlen und produktiver zu sein, sondern verbessern auch die täglichen Abläufe erfahrener Benutzer. Generative KI-Funktionen optimieren zudem Entwicklungsprozesse, beschleunigen die Modernisierung von Anwendungen und reduzieren Testzyklen.



KI auf dem Mainframe bedeutet einen schnelleren Weg zur Geschäftsmodernisierung. Mit KI auf der IBM® Z-Plattform erlangte eine Bank in Nordamerika die Möglichkeit, jeden Zahlungsvorgang in Echtzeit zu analysieren, um Betrug deutlich zu reduzieren, die Kosten erheblich zu senken und die allgemeine Kundenzufriedenheit zu erhöhen.

Mit einem integrierten KI-Beschleuniger verbesserte die Bank zudem die Konsistenz und Geschwindigkeit der Reaktionszeiten, was ein kritischer Faktor bei der Betrugsprävention ist. Durch die Einführung von KI auf dem Mainframe konnte die Bank ihre Funktionen zur Betrugserkennung auf ein unvergleichliches Niveau steigern.

Bei der Modernisierung von Unternehmen ist es wichtig, auch weiterhin auf Energieeffizienz und Nachhaltigkeit zu achten. Durch die Einführung von KI auf IBM® z16 können Unternehmen den Energieverbrauch für Inferenzoperationen im Vergleich zu einem vergleichbaren x86-Server um das 41-fache reduzieren.

Mainframes treiben Innovation, wirtschaftlichen Wert und digitale Transformation voran. Für CIOs und CTOs liegt der Schlüssel darin, mithilfe von KI, Hybrid Cloud und Automatisierung ihr volles Potenzial freischalten zu können.

Bei der neuen Mainframe-Mathematik geht es nicht um reine Kostenberechnungen, sondern darum, Wirtschaftlichkeit und Wertschöpfung in Einklang zu bringen, um den ROI zu maximieren. Wenn Organisationen die traditionellen TCO-Berechnungen überdenken und die Kosteneffizienz in den Vordergrund stellen, können sie Mainframes als wirtschaftlich solide und strategische Assets bereitstellen.