Berechnen Sie Ihre Mainframe-Gesamtbetriebskosten völlig falsch?

Wenn es um digitale Innovation geht, stehen CIOs und CTOs vor der Herausforderung, ein Gleichgewicht zwischen Unternehmenstransformation und Kosteneffizienz zu finden. Auch wenn diese Ziele im Widerspruch zueinander zu stehen scheinen, kann eine umfassende IT-Strategie, die Mainframe, Cloud und KI integriert, einen großen Mehrwert bieten.
Es gibt Hunderte von Anwendungsfälle von KI für Kunden, die die Technologie innerhalb von Mainframe-Transaktionen bereitstellen möchten. Es ist ein weit verbreitetes Missverständnis, dass eine vollständige Abkehr vom Mainframe die kostengünstigste Lösung ist, da diese Systeme weiterhin eine einzigartige Rolle bei der Integration von KI in einer hybriden Architektur-Strategie spielen. Angesichts des Aufstiegs von KI und Hybrid Cloud ist es an der Zeit, die Gesamtbetriebskosten (TCO) neu zu überdenken und das ungenutzte Potenzial von Mainframes freischalten.
Herkömmliche TCO-Berechnungen, die sich ausschließlich auf die finanziellen Kosten für den Kauf und Betrieb von Technologien konzentrieren, unterschätzen oft den Wert von Mainframes. Indem Unternehmen ihre Analyse auf diese eine Metrik beschränken, übersehen sie die Einsparungen und den Wert, den ein Mainframe bieten kann. Moderne Unternehmensstrategen müssen ihre Vorgehensweise bei der Berechnung der Gesamtbetriebskosten überdenken und sich für eine detailliertere Analyse entscheiden, die die weiterentwickelten Funktionen des Mainframes berücksichtigt.
Der Stromverbrauch und die Wartungskosten sind wichtige Bereiche für einen Vergleich. Wenn Unternehmen sich für den Mainframe statt der entsprechenden Anzahl von x86-basierten Servern entscheiden, können sie durch Optimierung ihrer Energieeffizienz enorm sparen. Möglichkeiten zur Kosteneinsparung bieten sich bei mehreren anderen Faktoren im Zusammenhang mit der Mainframe-Bereitstellung. Erhebliche Einsparungen könnten auch in den Kosten für Softwarelizenzen liegen. Viele Anbieter rechnen nach Kern ab, und ein Mainframe kann die gleiche Arbeit mit weit weniger Kernen erledigen als eine Serverfarmlösung.
Sobald Unternehmen den Mainframe in Betrieb nehmen, gibt es noch weitere Aspekte zu berücksichtigen, die bei einer herkömmlichen TCO-Analyse möglicherweise übersehen werden. Ungeplante Ausfallzeit oder eine Sicherheitsverletzung könnten zu einem erheblichen Verlust für ein Unternehmen führen. Unternehmen können jedoch die Sicherheit und Zuverlässigkeit von Serverplattformen nutzen, um die kostspieligen Folgen solcher Ereignisse zu vermeiden.
Moderne Mainframes sind keine Kostenstellen. Sie sind wichtige Wertschöpfungsfaktoren, die als Teil einer ganzheitlichen IT-Infrastruktur Geschäftsergebnisse vorantreiben. Sie helfen Unternehmen, schneller eine ROI zu erzielen und die Risiken und Kosten im Zusammenhang mit Ausfallzeit zu reduzieren. Neben der geschäftskritischen Betriebszeit machen Funktionen wie integrierte Redundanz und Fehlertoleranz diese Systeme für Unternehmen, in denen ein zuverlässiger Service unerlässlich ist, unschätzbar wertvoll.
Mainframes zeichnen sich durch ihre außergewöhnliche Zuverlässigkeit und Verfügbarkeit aus und bieten gleichzeitig Skalierbarkeit und langfristigen Wert. Mainframes wurden für die Bewältigung massiver Workloads mit hohen Geschwindigkeiten entwickelt und können Tausende von Transaktionen pro Sekunde unterstützen. Branchen wie das Bankwesen sind auf diese Leistung angewiesen, insbesondere zu Spitzenzeiten wie dem Weihnachtsgeschäft.
Um mit dem Mainframe mehr Wert zu generieren, müssen Unternehmen auch ihre wertvollste Ressource genauer unter die Lupe nehmen: Daten. Mainframes ermöglichen es Unternehmen, schneller Erkenntnisse zu gewinnen und autorisierten Benutzern mehr Daten zur Verfügung zu stellen, während gleichzeitig eine sichere Computerumgebung erhalten bleibt.
Kryptografische Prozessoren, durchgängige quantensichere Verschlüsselung und KI-gestützte Betrugserkennung sind nur einige Funktionen, die in einer Mainframe-Hardware integriert sind. Branchen mit strengen gesetzlichen Anforderungen finden diese Mainframes dank solider Sicherheits-, Compliance- und KI-Technologien als zuverlässige Plattformen für ihre Geschäftsanforderungen.
Neben den betrieblichen Einsparungen kann der Mainframe bei effektiver Nutzung auch den Ressourcenbedarf senken, Innovationen beschleunigen und zukünftiges Wachstum unterstützen. Am häufigsten erzielen sie einen höheren ROI durch Prozessverbesserungen, die die Abläufe erheblich optimieren und Aufgaben, die traditionell Tage dauern, in wenigen Minuten erledigen. Diese Verbesserungen reduzieren den Zeit- und Kostenaufwand, sodass Unternehmen schneller auf den Markt kommen und die Gesamteffizienz steigern können.
Mainframes können Workloads von mehreren Plattformen konsolidieren, die Hardwarenutzung optimieren, die Infrastrukturkosten senken und Skalierbarkeit ohne signifikante Verschlechterung der Leistung liefern. Diese Konsolidierung hilft, Kosten zu senken, indem weniger Systeme für mehr Workload bereitgestellt, wertvolle Ressourcen geteilt und Dienstleistungen verbessert werden, um die Nachfrage besser zu decken.
Diese Verbesserungen können die Abläufe vereinfachen und die Ressourcen für die Wartung reduzieren. Unternehmen können dann Talente auf strategische Initiativen umverteilen, die Geschäftswachstum und Innovation vorantreiben. Mainframes helfen Unternehmen außerdem dabei, Skaleneffekte zu erzielen und gleichzeitig die Nachhaltigkeit im Blick zu behalten, indem sie den Energie- und Platzverbrauch reduzieren.
Da immer mehr Unternehmen beginnen, ihre Mainframes zu modernisieren, suchen sie nach Möglichkeiten, Automatisierung und KI in ihre Kerngeschäft und IT-Abläufe zu integrieren. Tatsächlich sehen 79 % der IT-Führungskräfte den Mainframe als unerlässlich für KI-gestützte Innovation und Wertschöpfung.
Eine Vielfalt von Branchen kann vom transformativen Potenzial von KI auf der Mainframe profitieren. Bei der Betrachtung von TCO und ROI ist es wichtig, den Mainframe nicht nur als Transaktionsplattform zu betrachten, sondern als eine sich weiterentwickelnde KI-Plattform, die neue Fortschritte und Funktionen bietet.
KI ist ein entscheidender Faktor für die Senkung der Betriebskosten und die Maximierung der Mainframe-Effizienz. KI-Tools können den Problemlösungsprozess optimieren, indem sie Vorfälle vorhersagen und verhindern, wodurch die durchschnittliche Zeit bis zur Behebung von Vorfällen von Stunden auf Minuten reduziert wird. Das Patchen von Systemen ist wesentlich effizienter mit KI-Mechanismen, die potenzielle Hardwareausfälle vorhersagen und vorbeugende Wartung einleiten können.
Ein weiterer Anwendungsfall für fortschrittliche KI auf dem Mainframe umfasst auch Code-Assistenten, die die Produktivität der Entwickler steigern und Qualifikationslücken schließen. Diese Funktionen helfen nicht nur neuen Benutzern, sich wohlzufühlen und produktiver zu sein, sondern verbessern auch die täglichen Abläufe erfahrener Benutzer. Generative KI-Funktionen optimieren zudem Entwicklungsprozesse, beschleunigen die Modernisierung von Anwendungen und reduzieren Testzyklen.
KI auf dem Mainframe bedeutet einen schnelleren Weg zur Geschäftsmodernisierung. Mit KI auf der IBM® Z-Plattform erlangte eine Bank in Nordamerika die Möglichkeit, jeden Zahlungsvorgang in Echtzeit zu analysieren, um Betrug deutlich zu reduzieren, die Kosten erheblich zu senken und die allgemeine Kundenzufriedenheit zu erhöhen.
Mit einem integrierten KI-Beschleuniger verbesserte die Bank zudem die Konsistenz und Geschwindigkeit der Reaktionszeiten, was ein kritischer Faktor bei der Betrugsprävention ist. Durch die Einführung von KI auf dem Mainframe konnte die Bank ihre Funktionen zur Betrugserkennung auf ein unvergleichliches Niveau steigern.
Bei der Modernisierung von Unternehmen ist es wichtig, auch weiterhin auf Energieeffizienz und Nachhaltigkeit zu achten. Durch die Einführung von KI auf IBM® z16 können Unternehmen den Energieverbrauch für Inferenzoperationen im Vergleich zu einem vergleichbaren x86-Server um das 41-fache reduzieren.
Mainframes treiben Innovation, wirtschaftlichen Wert und digitale Transformation voran. Für CIOs und CTOs liegt der Schlüssel darin, mithilfe von KI, Hybrid Cloud und Automatisierung ihr volles Potenzial freischalten zu können.
Bei der neuen Mainframe-Mathematik geht es nicht um reine Kostenberechnungen, sondern darum, Wirtschaftlichkeit und Wertschöpfung in Einklang zu bringen, um den ROI zu maximieren. Wenn Organisationen die traditionellen TCO-Berechnungen überdenken und die Kosteneffizienz in den Vordergrund stellen, können sie Mainframes als wirtschaftlich solide und strategische Assets bereitstellen.
