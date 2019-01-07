In vier Schritten zur optimalen Nutzung Ihrer IoT-Daten

Der nächste Schritt auf dem Weg zum IoT konzentriert sich darauf, Daten durch Analyse noch intelligenter zu machen.

Mithilfe von Analysen können Sie Echtzeitdaten von IoT-Geräten mit bestehenden, längerfristigen und historischen Informationen verknüpfen. Sie bieten ein umfassenderes Bild davon, was mit Ihren Geräten und in Ihrer Umgebung geschieht. Außerdem können Sie so Muster erkennen und Vorhersagen treffen sowie neue Vorgehensweisen einführen, die Risiken proaktiv abwenden und potenziellen Problemen vorbeugen.

Um dies zu veranschaulichen, ändern wir das Beispiel von vernetzten Glühbirnen hin zu komplexeren Fertigungsmaschinen. Von Zeit zu Zeit fällt eine dieser Maschinen aus, wenn das Drehmoment der Maschine ansteigt. Aber nur manchmal. Hier können Analysen Ihnen helfen, Detektiv zu spielen, um das Problem zu lösen. Beim Durchsehen Ihrer anderen Daten stellen Sie fest, dass Ihre Temperatursensoren zwei Stunden vor der Drehmomentabweichung einen Anstieg verzeichnen. Wenn diese beiden Dinge eintreten, ist die Wahrscheinlichkeit eines Maschinenausfalls um 80 Prozent höher. Mit Informationen aus mehreren Quellen können Sie jetzt die besondere Kombination der Probleme verursachenden Faktoren zuverlässiger vorhersagen. Das ermöglicht es Ihnen wiederum, proaktivere Maßnahmen zu ergreifen, um die Maschinen am Laufen zu halten, die Ausfallzeit zu reduzieren und die Produktivität zu steigern.