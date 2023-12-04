Der Anstieg der Nutzung von generativer KI ist in Unternehmen aller Branchen zu beobachten, und der Markt für generative KI wird laut Precedence Forschung in den nächsten 10 Jahren voraussichtlich um 27,02 % wachsen . Fortschritte bei maschinellen Lernalgorithmen, neuronalen Netzen und der Rechenleistung generativer KI kombiniert mit menschlicher Expertise, Intuition und Kreativität können neue Möglichkeiten erschließen und zu einem bisher unvorstellbaren Innovationsniveau führen. Infolgedessen sehen wir, dass Unternehmen das enorme Potenzial von generativer KI erkennen, die Quote ihrer Einführung sich erhöht und neue Anwendungsfälle erkundet werden.
Es gibt viele Möglichkeiten, wie generative KI Unternehmen revolutionieren und die KI-Einführung für Entwickler transformieren kann. Dazu gehören die Automatisierung kreativer und inhaltsbezogener Aufgaben, die Integration von generativer KI in bestehende Technologie-Stacks und die zunehmende Nutzung von Low-Code-Entwicklungsplattformen. All dies kann Unternehmen helfen, wertvolle Zeit und Ressourcen zu sparen und gleichzeitig den Entwicklern die Möglichkeit zu geben, sich auf andere Prioritäten zu konzentrieren.
Generative KI kann Entwicklern auch dabei helfen, ihre Fähigkeiten bei der Bewältigung komplexerer Aufgaben zu verbessern. Und die Fülle der für das Trainieren von Modellen verfügbaren Daten hat vielfältige Möglichkeiten für Experimente und Lernprozesse eröffnet. In diesem spannenden Grenzbereich ist es unerlässlich, dass Entwickler die für sie geeigneten generative KI-Lösungen einsetzen.
Bei der Entscheidung für generative KI sollten Entwickler die Technologie anhand der folgenden Kriterien bewerten:
Diese fünf Kriterien können Entwicklern als Leitfaden dienen, wenn sie mit der Einführung von generativem KI beginnen. Je nach ihren spezifischen Anforderungen, Branchenstandards oder organisatorischen Bedürfnissen müssen Entwickler jedoch möglicherweise zusätzliche Kriterien berücksichtigen. Ein umfassender Bewertungsprozess ist entscheidend, um Entwicklern fundierte Entscheidungen zu ermöglichen und so die Vorteile der Einführung generativer KI-Technologie zu maximieren.
Generative KI ist nicht nur ein vorübergehender Trend, sondern ein Wendepunkt in der KI-Geschäftswelt. Die Möglichkeit, kreative Aufgaben zu automatisieren und nahtlos in bestehende Prozesse zu integrieren, macht KI- und Automatisierungsfunktionen wie IBM watsonx.ai so wertvoll. IBM watsonx Orchestrate und IBM watsonx Code Assistant sind unverzichtbare Werkzeuge für Unternehmen aller Branchen. Da sich der Markt ständig weiterentwickelt, dürfte die Einführung generativer KI die Arbeitsweise von Unternehmen grundlegend verändern, neue Möglichkeiten eröffnen und ganze Branchen transformieren. Entwickler, die diese Technologie mit Bedacht einsetzen, werden in einer Welt, die zunehmend auf KI angewiesen ist, zweifellos erfolgreich sein.
