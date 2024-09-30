KI-Superintelligenz: Hype oder Realität?

Obwohl niemand bestreitet, dass die KI rasante Fortschritte macht, sind einige Beobachter der Ansicht, dass wir noch weit von einer Superintelligenz entfernt sind.

„Das ist völlig übertrieben“, erklärte Brent Smolinski, Vizepräsident und globaler Leiter für Technologie und Datenstrategie bei IBM. „Ich glaube nicht, dass wir uns überhaupt in der richtigen Richtung bewegen, um Superintelligenz zu erreichen.“

Trotz beeindruckender Fortschritte in bestimmten Bereichen fehlen der KI laut Smolinski immer noch grundlegende Elemente menschlicher Intelligenz. „Es fehlt etwas Grundlegendes, das uns zur Superintelligenz führen würde“, erklärt er.

Ein zentrales Thema ist die Effizienzlücke zwischen menschlichem und maschinellem Lernen. Smolinski vergleicht KI- und menschliche Lernprozesse: „Damit diese Large Language Models lernen können, wie man dialogisiert, muss man sie mit dem gesamten Korpus des Internets füttern, um an den Punkt zu gelangen, an dem man mit ihnen interagieren kann. Der Mensch benötigt nur einen winzigen Teil.”

KI ist auch noch weit davon entfernt, die Vielseitigkeit zu erreichen, die Menschen beim Erlernen verschiedener Fähigkeiten zeigen, von Sprachen bis hin zu körperlichen Tätigkeiten wie Golfspielen oder Autofahren. Diese Vielseitigkeit stellt einen grundlegenden Unterschied zwischen menschlicher Intelligenz und den derzeitigen Fähigkeiten der KI dar.

Smolinski skizziert mehrere Elemente wahrer Superintelligenz: induktive und deduktive Denkfähigkeiten, Kreativität, Wissensrepräsentation durch mentale Modelle, Echtzeit-Lernen und -Anpassung sowie Bewusstsein.

Im Bereich der KI könnte Quantencomputing einige rechnerische Einschränkungen beseitigen und möglicherweise „die Grenzen dessen, was KI leisten kann, erweitern“, so Smolinski. Der Einfluss von Quantencomputing auf die Erreichung echter Superintelligenz bleibt jedoch ungewiss.

Ein weiteres Problem, das Smolinski hervorhob, ist die Notwendigkeit einer klaren, einvernehmlichen Definition von Superintelligenz. „Wenn man sechs Informatiker in einen Raum setzt und sie fragt, was Superintelligenz bedeutet, erhält man zwölf verschiedene Antworten“, so Smolinski.