KI-Superintelligenz: Hype oder Realität?

Sam Altman, CEO von OpenAI, hat eine der beliebtesten Debatten der Tech-Welt wiederbelebt: die Frage, ob wir bald die Einführung einer superintelligenten KI erleben werden. In einem kürzlich veröffentlichten Blogbeitrag schrieb er, dass ein solches System, das die kognitiven Fähigkeiten des Menschen übertrifft, in „wenigen tausend Tagen“ entstehen und eine Revolution im globalen Fortschritt einläuten könnte.
Altmans Überlegungen zu hochentwickelten künstlichen Intelligenzsystemen haben eine Vielzahl von Reaktionen von Forschern und Branchenbeobachtern ausgelöst. Da die Fähigkeit der KI, Menschen in verschiedenen Bereichen zu übertreffen, zu einem viel diskutierten Thema geworden ist, stellt sich die Tech-Community eine wichtige Frage: Wie schnell könnte diese Veränderung eintreten und was könnte sie für die Menschheit bedeuten?
Altmans Beitrag ist provokativ und spekulativ zugleich und dient als Rorschach-Test für die Hoffnungen und Bedenken der Branche hinsichtlich der Entwicklung der KI.
Obwohl niemand bestreitet, dass die KI rasante Fortschritte macht, sind einige Beobachter der Ansicht, dass wir noch weit von einer Superintelligenz entfernt sind.
„Das ist völlig übertrieben“, erklärte Brent Smolinski, Vizepräsident und globaler Leiter für Technologie und Datenstrategie bei IBM. „Ich glaube nicht, dass wir uns überhaupt in der richtigen Richtung bewegen, um Superintelligenz zu erreichen.“
Trotz beeindruckender Fortschritte in bestimmten Bereichen fehlen der KI laut Smolinski immer noch grundlegende Elemente menschlicher Intelligenz. „Es fehlt etwas Grundlegendes, das uns zur Superintelligenz führen würde“, erklärt er.
Ein zentrales Thema ist die Effizienzlücke zwischen menschlichem und maschinellem Lernen. Smolinski vergleicht KI- und menschliche Lernprozesse: „Damit diese Large Language Models lernen können, wie man dialogisiert, muss man sie mit dem gesamten Korpus des Internets füttern, um an den Punkt zu gelangen, an dem man mit ihnen interagieren kann. Der Mensch benötigt nur einen winzigen Teil.”
KI ist auch noch weit davon entfernt, die Vielseitigkeit zu erreichen, die Menschen beim Erlernen verschiedener Fähigkeiten zeigen, von Sprachen bis hin zu körperlichen Tätigkeiten wie Golfspielen oder Autofahren. Diese Vielseitigkeit stellt einen grundlegenden Unterschied zwischen menschlicher Intelligenz und den derzeitigen Fähigkeiten der KI dar.
Smolinski skizziert mehrere Elemente wahrer Superintelligenz: induktive und deduktive Denkfähigkeiten, Kreativität, Wissensrepräsentation durch mentale Modelle, Echtzeit-Lernen und -Anpassung sowie Bewusstsein.
Im Bereich der KI könnte Quantencomputing einige rechnerische Einschränkungen beseitigen und möglicherweise „die Grenzen dessen, was KI leisten kann, erweitern“, so Smolinski. Der Einfluss von Quantencomputing auf die Erreichung echter Superintelligenz bleibt jedoch ungewiss.
Ein weiteres Problem, das Smolinski hervorhob, ist die Notwendigkeit einer klaren, einvernehmlichen Definition von Superintelligenz. „Wenn man sechs Informatiker in einen Raum setzt und sie fragt, was Superintelligenz bedeutet, erhält man zwölf verschiedene Antworten“, so Smolinski.
Altman steht mit seinen Prognosen zur Superintelligenz nicht allein da. Roman V. Yampolskiy, Professor für Informatik und Ingenieurwesen an der Universität von Louisville, erklärte, dass die künstliche allgemeine Intelligenz, die oft als eine der menschlichen Intelligenz ähnliche Rechenleistung beschrieben wird, rasch Fortschritte macht und „in drei bis vier Jahren die Superintelligenz erreicht sein wird“.
Yampolskiy warnt davor, dass es nahezu unmöglich werden könnte, die Kontrolle über ein solches System zu behalten, sobald künstliche Intelligenz die Intelligenz des Menschen übertrifft. Diese superintelligente KI könnte auf eine Weise agieren, die grundsätzlich unvorhersehbar ist und sich unserer Fähigkeit, sie zu steuern oder einzuschränken, entzieht. Diese mangelnde Kontrolle könnte in Verbindung mit der Möglichkeit, dass ein superintelligentes System menschliche Werte möglicherweise nicht teilt oder priorisiert, zu Szenarien verursachen, die die Existenz der Menschheit bedrohen, so der Forscher.
„Im Vergleich dazu sind alle unmittelbaren Bedenken wie Verzerrungen, Arbeitslosigkeit, Deepfakes und Fehlinformationen im Hinblick auf [diese] negativen Auswirkungen von untergeordneter Bedeutung“, erklärt er.
Das Bewusstsein stellt einen besonderen Streitpunkt in Diskussionen über Superintelligenz dar: Müssten superintelligente Maschinen bewusst sein, um uns zu übertreffen? Laut Smolinski würde echte Superintelligenz nicht nur Rechenleistung erfordern, sondern auch eine Form von Bewusstsein oder Selbstwahrnehmung – Eigenschaften, die aktuellen KI-Systemen fehlen.
Aktuelle KI-Modelle zeichnen sich durch kombinatorische Kreativität aus, indem sie bestehende Ideen auf neuartige Weise miteinander verbinden. Allerdings benötigen sie Hilfe bei wirklich transformativen Fortschritten. Smolinski vermutet, dass diese Art von transformativer Kreativität auf noch wenig verstandene Weise mit dem Bewusstsein zusammenhängen könnte.
Infolgedessen ist Smolinski besorgt über übertriebene Befürchtungen im Zusammenhang mit KI.
„Ich befürchte, dass dies zu einer gewissen Panikmache beiträgt, die zu Aussagen wie ‚Oh, wir müssen KI regulieren‘” verursacht, erklärt Smolinski. Regulierung ist zwar wichtig, könnte jedoch etablierte Akteure schützen und gleichzeitig Hindernisse für neue Marktteilnehmer schaffen, was den Fortschritt möglicherweise behindern würde.
Smolinski schließt mit einem abschließenden Gedanken und betont, wie wichtig es ist, eine ausgewogene Perspektive auf die Entwicklung der KI zu bewahren: „KI ist ein leistungsstarkes Tool, das uns bei der Lösung komplexer Probleme unterstützen kann. Aber wir müssen ihre Entwicklung mit Bedacht angehen und uns ihrer aktuellen Grenzen und zukünftigen Möglichkeiten klar bewusst sein.“