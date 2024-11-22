Teams wie IBM Consulting und IBM Research arbeiten gemeinsam mit den Kunden, um ihre individuellen Bedürfnisse zu erfüllen. Generative KI ist keine „Einheitslösung“; sie erfordert Anpassungsfähigkeit, Empathie und ein tiefes Verständnis der spezifischen Herausforderungen, denen sich Unternehmen gegenübersehen. Es geht darum, Systeme zu entwickeln, die kundenorientiert und darauf ausgelegt sind, reale Probleme zu lösen, und nicht einfach nur Technologie um der Technologie willen bereitzustellen.

Der hybride und offene Ansatz von IBM ermöglicht es uns, Lösungen zu entwickeln, die mit jeder Cloud, jedem Modell und jedem Geschäftsziel kompatibel sind. Diese Anpassungsfähigkeit in Verbindung mit unserem Engagement für Governance und Transparenz versetzt uns in die Lage, Unternehmen bei der Bewältigung der nächsten 10 Jahre der KI-Transformation zu unterstützen.



Hier sind einige wichtige Trends, die Sie beachten sollten, um besser zu verstehen, was die Zukunft für Datenintegration und Automatisierung bereithält:



Agentenbasierte Architekturen: Es ist zu erwarten, dass mehr Unternehmen agentenbasierte Architekturen einführen, die eine autonome Entscheidungsfindung ermöglichen. Datenintegration in Echtzeit: Die Fähigkeit, Daten in Echtzeit zu integrieren, wird für Unternehmen, die wettbewerbsfähig bleiben wollen, eine wichtige Rolle spielen. Erklärbare KI: Da Agenten immer mehr Entscheidungsbefugnisse übernehmen, wird die Erklärbarkeit ein entscheidender Aspekt der KI-Entwicklung sein. Zusammenarbeit zwischen Mensch und Agent: Die effektivsten Unternehmen sind diejenigen, die ein Gleichgewicht zwischen menschlicher Intuition und agentengesteuerter Automatisierung finden.

Für Unternehmen, die bereit sind, sich mit dieser transformativen Technologie weiterzuentwickeln, war das Potenzial für automatisierte, datengestützte Entscheidungsfindung noch nie so greifbar wie heute. Die Frage ist jetzt nicht mehr, ob man den Sprung wagen soll, sondern wie schnell Unternehmen auf diese proaktiven, autarken BI-Lösungen umsteigen können, um der Konkurrenz einen Schritt voraus zu sein und das Mögliche im Zeitalter der Datenintegration und Automatisierung neu zu definieren. Bei IBM setzen wir uns dafür ein, Unternehmen dabei zu unterstützen, ihre Daten in vertrauenswürdige, umsetzbare Erkenntnisse zu verwandeln, die ihr Wachstum vorantreiben.

