DORA legt eine Reihe von Anforderungen in den Bereichen ICT-Risikomanagement, Vorfallberichterstattung, Tests der operativen Resilienz, den Austausch von Informationen über Cyberbedrohungen und Schwachstellen sowie das Risikomanagement durch Drittanbieter fest. Als Teil dieser Anforderungen und im Zusammenhang mit Datenschutz und Kryptographie wird in Artikel 9 („Schutz und Vorbeugung“) festgelegt, dass Finanzunternehmen "IKT-Lösungen und -Verfahren" verwenden, die „(a) die Sicherheit der Datenübertragungsmittel gewährleisten“ oder „(c) die Beeinträchtigung der Authentizität und Integrität, die Verletzung der Vertraulichkeit und den Verlust von Daten verhindern“.

Weitere im Kontext von Artikel 9 zu berücksichtigende Elemente werden in Artikel 15 erwähnt und sind in den zugehörigen (Entwurfs-)regulatorischen technischen Standards dargelegt, die die ESA am 17. Januar 2024veröffentlicht hat. Insbesondere enthält JC 2023 86 detaillierte Anforderungen an kryptografische Leitlinien. Darüber hinaus wird in der Präambel Folgendes ausgeführt:

„Angesichts der rasanten technologischen Entwicklungen im Bereich der kryptographischen Techniken sollten Finanzinstitute […] über relevante Entwicklungen in der Kryptoanalyse auf dem Laufenden bleiben und führende Praktiken und Standards berücksichtigen. Daher sollten sie einen flexiblen Ansatz verfolgen, der auf Risikominderung und Überwachung basiert, um mit der dynamischen Geschäftswelt kryptographischer Bedrohungen, einschließlich derer aus Quantum-Fortschritten, umzugehen.“

Im Folgenden werden wir die erwähnten „kryptografischen Bedrohungen“ und ihre möglichen Auswirkungen auf Finanzinstitute im Kontext des Quantencomputing näher erläutern.