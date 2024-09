Das Tempo, in dem heutzutage Daten erstellt werden, ist atemberaubend. Durchschnittliche Unternehmen produzieren ständig Daten – vielleicht sogar kontinuierlich – und investieren bald in Server, um ausreichend Speicherplatz für diese Informationen bereitzustellen. Mit der Zeit, und wahrscheinlich früher als erwartet, sammelt das Unternehmen mehr Daten und wird zu groß für diesen Server, sodass es in mehrere Server investiert. Oder das Unternehmen könnte sich an ein Rechenzentrum anbinden, das für noch größere Datenbestände ausgelegt ist.

Aber die Erstellung neuer Daten kommt nie für lange zum Stillstand. Und wenn ein Unternehmen seine neuen Metriken einer umfassenden Datenanalyse unterzieht, wird ein Ergebnis darin bestehen, dass durch diese Analyse noch mehr Daten generiert werden. Irgendwann werden die Rechenzentrumsressourcen des Unternehmens selbst diesen Speicherplatz übersteigen und das Unternehmen wird mehrere Rechenzentren nutzen müssen. Oder verschiedene Abteilungen innerhalb dieses Unternehmens könnten sich dafür entscheiden, für bestimmte Informationslasten andere Rechenzentren zu nutzen, obwohl ein solches Vorgehen nicht den Best Practices entspricht.

Unabhängig von ihrer Herkunft gibt es Probleme wie die Server-Wildwuchs, die dadurch entstehen, dass Daten an unterschiedlichen physischen Standorten gespeichert werden. Hierbei handelt es sich größtenteils um Probleme der Ineffizienz, die eine Lösung erfordern, die Datenspeicherprozesse rationalisiert und die Datenressourcen eines Unternehmens sicher in einem logischen Framework organisiert. Und deshalb benötigen Unternehmen eine effektive Strategie zur Konsolidierung von Rechenzentren.