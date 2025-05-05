Bis 2028 erwartet die International Data Corporation (IDC), dass die Anwendungslandschaft komplexer wird. Diese Komplexität wird aus vielen Aspekten resultieren – unkontrolliertem Wachstum, unterschiedlichen Technologien, dezentraler Einführung, isolierten Abteilungen und redundanten Systemen. Diese Situation stellt Unternehmens- und IT-Führungskräfte vor eine entscheidende Herausforderung: Wie können wir das Potenzial neuer Anwendungsinnovationen nutzen, ohne uns einer unüberschaubaren Vielzahl unzusammenhängender Systeme auszusetzen?
Der Weg hin zu Hybrid-Cloud- und Multi-Cloud-Umgebungen sowie zur Integration von KI hängt von zwei Faktoren ab: dem nahtlosen Datenfluss und der effizienten Interaktion verschiedener Anwendungen. Doch die aktuelle Realität vieler Organisationen ist weit von diesem Ideal entfernt.
Jahrzehntelange Punkt-zu-Punkt-Integrationen und isolierte, zeitpunktbezogene Lösungen haben zu einem Komplex an Verbindungen geführt: ein verworrenes Netz aus maßgeschneiderten Verbindungen, die anfällig, schwer zu warten und teuer in der Weiterentwicklung sind.
Diese fragmentierte Landschaft führt zu isolierten Automatisierungsinseln, beeinträchtigt die Flexibilität und erhöht die Betriebskosten, was Innovationen effektiv verzögert. Viele Unternehmen werden durch monolithische Systeme behindert, denen die für den Erfolg erforderliche Interoperabilität fehlt.
Die Lösung liegt in einer grundlegenden Veränderung des architektonischen Denkens: dem Übergang zu zusammensetzbaren Systemen, die durch den strategischen Einsatz einer hybriden Integrationsplattform als Service (iPaaS) unterstützt werden.
Eine zusammensetzbare IT-Architektur besteht aus modularen und wiederverwendbaren Komponenten, die sich leicht zusammenstellen und ändern lassen. Da dieses System für eine kontinuierliche Weiterentwicklung konzipiert ist, ist es flexibel genug, um sich an schnell verändernde Geschäftsanforderungen anzupassen, und agil genug, um auf Marktveränderungen zu reagieren.
modulare Architekturen ermöglichen es Unternehmen, Geschäftsfunktionen wie Bausteine zusammenzustellen und neu zu kombinieren, wodurch ein bisher unerreichtes Maß an Wiederverwendbarkeit und Anpassungsfähigkeit erreicht wird.
Bei der zusammensetzbaren Architektur treten drei Schlüsselrollen in den Vordergrund:
• Entwickler und Anbieter: Entwickler und IT-Fachleute entwerfen, erstellen und präsentieren die grundlegenden Bausteine (die Anwendungsprogrammierschnittstellen (APIs), Ereignisse und Microservices) mithilfe von iPaaS-Entwicklungsstudios.
• Kuratoren: Architekten und erfahrene IT-Fachleute definieren, verwalten und pflegen einen Katalog wiederverwendbarer Ressourcen. Sie können die Auffindbarkeit, Sicherheit und Compliance von APIs, Ereignissen und Microservices durch die Verwendung eines iPaaS-Katalogs oder -Marktplatzes gewährleisten.
• Composers: Business-Technologen (Fachbereichsexperten, Business-Analysten, Data Scientists und Domain-Spezialisten) verstehen die spezifischen Anforderungen und Prozesse in ihren Bereichen. Sie verwenden intuitive Tools, oft Low-Code- oder No-Code-Tools, um Geschäftsfunktionen zu neuen Anwendungen zusammenzustellen, die iPaaS-Workflows nutzen.
Die Verwirklichung von Composability erfordert eine bewusste und strategische Anstrengung. Während sich die zugrunde liegenden Technologien weiterentwickeln, sind die Grundprinzipien der serviceorientierten Architektur (SOA) auch heute noch hoch relevant. Zu diesen Prinzipien gehören Standardverträge, lose Kopplung und Abstraktion. Sie tragen außerdem dazu bei, dass Software-Komponenten von zusammensetzbaren Architekturen nahtlos miteinander interagieren können, ohne dass brüchige Abhängigkeiten entstehen.
Um eine wirklich zusammensetzbare Architektur aufzubauen, benötigen Unternehmen drei Schlüsselelemente, die alle durch eine moderne hybride iPaaS-Plattform ermöglicht werden:
• Zusammensetzbare Assets: Diese Assets sind wiederverwendbare Bausteine (APIs, Ereignisse und Microservices), die von Entwicklern und IT-Fachleuten erstellt und gepflegt werden, die das iPaaS-Entwicklungsstudio nutzen. Sie konzentrieren sich auf den Designaspekt.
• Zusammenstellbarer Katalog: Ein gut verwalteter und leicht auffindbarer Katalog oder Marktplatz für Assets ist von entscheidender Bedeutung. Architekten und Kuratoren nutzen die iPaaS-Katalogfunktionen, um die Auffindbarkeit sicherzustellen, Governance-Richtlinien durchzusetzen und den Lebenszyklus von zusammensetzbaren Komponenten zu verwalten. Dieser Prozess konzentriert sich auf die Entdeckung und Governance.
• Komposition: Hier geschieht die Magie. Business-Technologen können dank der iPaaS-Workflow-Orchestrierungsfunktionen vorgefertigte Funktionen per Drag & Drop in eine No-Code- oder Low-Code-Palette ziehen, um mehrstufige Geschäftsprozesse und Anwendungen zu erstellen. Sie können komplexe Workloads orchestrieren, ohne tiefgehende technische Kenntnisse der zugrundeliegenden APIs, Events oder Microservices zu benötigen.
Eine entscheidende Voraussetzung für die Kompatibilität ist die ereignisgesteuerte Architektur (Event-Driven Architecture, EDA). In modernen Unternehmen finden ständig wichtige geschäftliche Ereignisse statt: Eine Bestellung geht ein, eine Lieferung wird versandt, ein neuer Kunde registriert sich. Diese Ereignisse werden zu einem zentralen Kerngeschäftsvokabular.
EDA ermöglicht es Unternehmen, umgehend auf diese Ereignisse zu reagieren und sofortige Backend-Reaktionen und -Änderungen auszulösen. Durch die Verwaltung einer großen Anzahl solcher Ereignisse über verschiedene Funktionen hinweg können Unternehmen ein neues Maß an Effizienz und Reaktionsfähigkeit erreichen.
Der Weg in die Zukunft liegt in der Einführung einer zusammensetzbaren Architektur, die auf wiederverwendbaren Komponenten basiert: APIs, Ereignisse und Microservices. Diese Elemente sind die grundlegenden Bausteine, mit denen Business-Technologen schnell Prototypen erstellen, testen und neue Systeme und Funktionen implementieren können.
Stellen Sie sich vor, Sie könnten ein neues Kundenservice-Portal erstellen, indem Sie vorgefertigte APIs für Kundenprofile, Bestellhistorie und Support-Tickets zusammenstellen. Diese Agilität beschränkt sich nicht auf eine einzige Branche; die Prinzipien der Kompositionsfähigkeit sind branchenübergreifend anwendbar. Viele Anwendungsfall unterstreichen die Vielseitigkeit dieses Ansatzes.
Es besteht ein immenses Potenzial für eine Integrationslandschaft, in der KI in jeder Phase als intelligenter Orchestrator fungiert und die Art und Weise, wie Systeme miteinander verbunden werden und kommunizieren, grundlegend verändert.
Hier geht es nicht darum, KI in bestehende Prozesse zu integrieren, sondern sie in das eigentliche Gefüge der Integration einzubinden, um sowohl für technische Experten als auch für Geschäftsanwender neue Produktivitätsniveaus zu erreichen.
Indem Unternehmen diesen KI-gestützten Ansatz verfolgen, können sie den Weg für zukünftige KI-Fortschritte ebnen und eine solide Grundlage für ausgeklügelte Interaktionen und intelligente Automatisierung schaffen.
Erwägen Sie die Möglichkeiten, die künstliche Intelligenz bietet, um Integrationen aus verschiedenen Quellen autonom zu erstellen, sodass Benutzer aller technischen Fähigkeiten komplexe Verbindungen mit bemerkenswerter Leichtigkeit erstellen, testen, bereitstellen und überwachen können.
Stellen Sie sich vor, KI-Agenten übernehmen das API-Management, erkennen auf intelligente Weise vorhandene Schnittstellen, generieren Spezifikationen und zugrunde liegenden Code aus Beschreibungen in natürlicher Sprache – und tragen so dazu bei, die Einhaltung von Governance-Richtlinien sicherzustellen und sogar automatisch Tests zu erstellen und auszuführen, die die API-Qualität gewährleisten.
Mit einer ganzheitlichen Anwendung von KI auf die Integration und einem einheitlichen Kontrollpunkt für die Verwaltung von KI-Services können Unternehmen ihre Bereitschaft für eine KI-gestützte Zukunft beschleunigen und die Konnektivität in einen dynamischen und intelligenten Motor für Innovation und Effizienz verwandeln.
Bankwesen: Im wettbewerbsintensiven Finanzdienstleistungssektor ist das schnelle Onboarding von Kunden von größter Bedeutung. Eine Bank mit einer zusammensetzbaren Architektur kann nahtlose Onboarding-Erlebnisse schaffen, indem sie wiederverwendbare Kontoverwaltungsdienste, APIs zur Identitätsprüfung und Compliance-Prüfungen orchestriert – und so die Zeit bis zur Wertschöpfung für Neukunden deutlich verkürzt.
Logistik: Die Fähigkeit, Waren schneller und kostengünstiger zu liefern, ist ein ständiges Ziel in der Logistik. Ein zusammensetzbarer Fulfillment-Prozess, der aus modularen Services für die Auftragsabwicklung, Lagerverwaltung und den Versand besteht und es Unternehmen ermöglicht, sich schnell an Störungen anzupassen, Routen zu optimieren und letztendlich das Versanderlebnis zu verbessern. Dieser Prozess beinhaltet oft die Integration verschiedener Schnittstellen und Formate für den Datenaustausch.
Gesundheitswesen: Eine hyperpersonalisierte Versorgung erfordert eine ganzheitliche Sicht auf die Patientendaten. Eine zusammensetzbare Architektur ermöglicht die Integration von Daten aus unterschiedlichen Quellen, einschließlich tragbarer Geräte. Diese Architektur ermöglicht es Gesundheitsdienstleistern, Anwendungen für die Echtzeit-Patientenüberwachung zu entwickeln und die Gesundheitsergebnisse proaktiv zu steuern – wodurch ein besseres Digital Experience geschaffen und das Inhaltsmanagement optimiert wird.
Die zusammensetzbare Architektur ermöglicht es Unternehmen, ihre Apps der nächsten Generation mithilfe von getesteten und vertrauenswürdigen APIs, Ereignissen und Microservices in einer eigenständigen Serviceumgebung zu erstellen. Eine einfache Komposition könnte darin bestehen, eine API zur Kundenauthentifizierung, eine Produktbestand-API und eine Zahlungsabwicklungs-API auf eine Arbeitsfläche zu ziehen und zu verbinden, um eine neue App zu erstellen.
Die Komplexität kann auf der Grundlage spezifischer Geschäftsanforderungen schrittweise erhöht werden, alles orchestriert von Geschäftstechnologen, die das gewünschte Ergebnis verstehen, ohne sich mit den technischen Feinheiten befassen zu müssen. Die Skalierbarkeit dieser zusammensetzbaren Systeme ist ein entscheidender Vorteil, der es Unternehmen ermöglicht, steigende Workloads bedarfsgerecht zu bewältigen.
Letztlich ermöglicht Composability die Demokratisierung der Anwendungsentwicklung unter Beibehaltung der grundlegenden Governance. Dies führt zu einer höheren Produktivität in dem Unternehmen, sodass sowohl IT-Fachkräfte als auch Geschäftsanwender zum Aufbau und zur Weiterentwicklung der digitalen Funktionen des Unternehmens beitragen können.
Das Versprechen ist klar: überall entwickeln, überall bereitstellen und an alles anpassen. Da sich Unternehmen zunehmend auf einen komplexen Tech-Stack verlassen, werden die Interoperabilität und Flexibilität einer zusammensetzbaren Infrastruktur immer wichtiger.
