Eine zusammensetzbare IT-Architektur besteht aus modularen und wiederverwendbaren Komponenten, die sich leicht zusammenstellen und ändern lassen. Da dieses System für eine kontinuierliche Weiterentwicklung konzipiert ist, ist es flexibel genug, um sich an schnell verändernde Geschäftsanforderungen anzupassen, und agil genug, um auf Marktveränderungen zu reagieren.



modulare Architekturen ermöglichen es Unternehmen, Geschäftsfunktionen wie Bausteine zusammenzustellen und neu zu kombinieren, wodurch ein bisher unerreichtes Maß an Wiederverwendbarkeit und Anpassungsfähigkeit erreicht wird.



Bei der zusammensetzbaren Architektur treten drei Schlüsselrollen in den Vordergrund:

• Entwickler und Anbieter: Entwickler und IT-Fachleute entwerfen, erstellen und präsentieren die grundlegenden Bausteine (die Anwendungsprogrammierschnittstellen (APIs), Ereignisse und Microservices) mithilfe von iPaaS-Entwicklungsstudios.

• Kuratoren: Architekten und erfahrene IT-Fachleute definieren, verwalten und pflegen einen Katalog wiederverwendbarer Ressourcen. Sie können die Auffindbarkeit, Sicherheit und Compliance von APIs, Ereignissen und Microservices durch die Verwendung eines iPaaS-Katalogs oder -Marktplatzes gewährleisten.

• Composers: Business-Technologen (Fachbereichsexperten, Business-Analysten, Data Scientists und Domain-Spezialisten) verstehen die spezifischen Anforderungen und Prozesse in ihren Bereichen. Sie verwenden intuitive Tools, oft Low-Code- oder No-Code-Tools, um Geschäftsfunktionen zu neuen Anwendungen zusammenzustellen, die iPaaS-Workflows nutzen.



Die Verwirklichung von Composability erfordert eine bewusste und strategische Anstrengung. Während sich die zugrunde liegenden Technologien weiterentwickeln, sind die Grundprinzipien der serviceorientierten Architektur (SOA) auch heute noch hoch relevant. Zu diesen Prinzipien gehören Standardverträge, lose Kopplung und Abstraktion. Sie tragen außerdem dazu bei, dass Software-Komponenten von zusammensetzbaren Architekturen nahtlos miteinander interagieren können, ohne dass brüchige Abhängigkeiten entstehen.

