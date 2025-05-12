Die Zukunft der Beschaffung: Von Kosteneinsparungen zu KI-gestützter Wertschöpfung

Seit Jahrzehnten wird die Beschaffung durch ihre Fähigkeit definiert, Kosten zu senken und die Effizienz zu verbessern. Dementsprechend haben traditionelle Automatisierungs- und Beschaffungstechnologien zwar zu einer Verbesserung der Prozesse geführt, jedoch nicht grundlegend verändert, wie die Beschaffung einen Mehrwert schafft.

Heute stehen Chief Procurement Officer (CPOs) und Führungskräfte im Beschaffungswesen jedoch zunehmend unter Druck, mehr zu leisten als nur Einsparungen zu erzielen. Sie müssen Unterbrechungen der Lieferkette bewältigen, Risiken mindern, die Einhaltung von Vorschriften sicherstellen und zu umfassenderen strategischen Zielen beitragen. Mit dem Aufkommen der generativen KI (genAI) durchläuft diese Funktion eine Transformation, die über die Automatisierung hinausgeht und strategische Intelligenz sowie Wertextraktion ermöglicht.