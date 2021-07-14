KI in großem Maßstab

RAD-ML ist der Ansatz von IBM, ein Framework zur schnellen Beschleunigung der Produktionszeit von Data-Science-Anwendungen durch Automatisierung. Unterstützt durch die Rapid Asset Development – maschinelles Lernen (RAD-ML)-Methodik und andere IBM-Assets und -Beschleuniger bietet IBM Services for AI at Scale verantwortungsvolle, konsistente und dennoch innovative Frameworks, um Data Science zu nutzen und wiederholbare, wiederverwendbare, skalierbare und umsetzbare KI-/ML-Modelle zu erstellen. Das Angebot von IBM reduziert die Entwicklungszeit dieser Modelle radikal und etabliert Pipelines, um die Bereitstellung in der Produktion zu beschleunigen, während gleichzeitig die Effizienz der Datenwissenschaftler der Kunden gesteigert wird – sodass diese sich auf die Erreichung der erwarteten Geschäftsergebnisse konzentrieren und das tun können, was sie am besten können und am meisten Spaß macht.



IBM Services for AI at Scale ist ein „Consult-to-Operate“-Service, der eine Möglichkeit bietet, KI/ML-PoCs konsistent in die Produktion zu integrieren und zu skalieren sowie diese KI/ML-Modelle im Laufe der Zeit zu betreiben und zu verwalten. Assets, die mit den Richtlinien der RAD-ML-Methode entwickelt wurden, können leichter auf einer skalierbaren ML-Architektur bereitgestellt werden.

RAD-ML ist ein bewährtes Framework zur Entwicklung skalierbarer ML-Assets, definiert die Asset-Bereitschaft über funktionale und strategische Dimensionen hinweg und kann als Ausgangspunkt für jede KI/ML-Lösung dienen, sofern der Kunde kein gemeinsames Framework hat. Es kann für die Entwicklung von eigenständigen Data-Science-Assets oder von Modulen auf bestehenden Lösungen genutzt werden. Es ermöglicht die Erstellung von ML-Assets, die die drei Fähigkeiten (umsetzbar, wiederverwendbar und skalierbar) unter Verwendung der folgenden Schlüsselkonzepte erfüllen:

▪ Assets für maschinelles Lernen sollten in Geschäftsprozesse mit nachgewiesenem ROI integriert werden.

▪ML-Assets sollten flexibel an unterschiedliche Datenkontexte und Technologieinvestitionen angepasst werden können

▪ Assets für maschinelles Lernen sollten auf einem robusten Technologie- und Betriebsdesign basieren, das skaliert werden kann.