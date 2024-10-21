Auftragsverwaltungssystem

Das IBM Order Management System (OMS) ist eine intelligente, intuitive Anwendungssuite, die mit Ihren Geschäftsanforderungen wächst
Erfahren Sie mehr über die Zukunft der Lösungen für die Auftragsbearbeitung
Intelligenter, skalierbarer und nahtloser Handel

Um ein nachhaltiges Unternehmenswachstum zu unterstützen, benötigen Sie eine Plattform für die Auftragsverwaltung, die spezifische Geschäftsergebnisse liefert und gleichzeitig den Käufern ein modernes Handelserlebnis bietet. Steigern Sie die Zufriedenheit Ihrer Kunden und Mitarbeiter, indem Sie zuverlässige Lieferzeiten für Ihre Bestellungen bereitstellen und Ihren Kundendienstmitarbeitern Zugriff auf die gesamte Bestellhistorie Ihrer Kunden geben – und das alles mit modernster Technologie und zuverlässigen Funktionen zur Datensuche. Das IBM Order Management System ist eine speziell entwickelte Lösung der nächsten Generation, die für Wachstum und Wahlfreiheit bei der Bereitstellung entwickelt wurde.

Unsere Lösung ist zusammensetzbar und kann an jedes Bereitstellungsmodell, jeden Cloud-Provider und jedes Technologie-Nutzungsmodell angepasst werden. Beginnen Sie mit unseren vorgefertigten Komponenten oder verwenden Sie Order Hub, unsere neue Benutzerschnittstelle (UI) und unser Framework zur Benutzerverwaltung, um Ihre UI ohne oder mit einem Minimum an Code anzupassen.
Vorteile
Beschleunigtes Plug-and-Play

Kompatibilität mit internen und externen Anwendungen, um das Beste aus den Innovationen herauszuholen, wo immer sie im Unternehmen vorhanden sind.
Schnelles Innovieren und Skalieren

Architektur für Geschäftsservices mit einer ständig wachsenden Bibliothek vorgefertigter und von Partnern bereitgestellter Services zur Schaffung neuer digitaler und physischer Kundenerlebnisse.
Branchenführende Leistung

Seien Sie für die Zukunft gerüstet, indem Sie Ihre Anwendungen unabhängig von Cloud-Anbietern oder Lizenzierungsmodellen überall bereitstellen können. Senken Sie Ihre Gesamtbetriebskosten und steigern Sie gleichzeitig das Wachstum Ihres Unternehmens mit branchenführender Leistung, Skalierbarkeit und Sicherheit.
Benutzerschnittstelle ohne/mit sehr wenig Erfahrung im Codieren nutzbar

Unterstützt Geschäftsanwender mit einer vollständig anpassbaren Lösung, die es allen Anwendern, einschließlich Benutzern mit Einschränkungen, ermöglicht, so zu arbeiten, wie sie es wünschen.
Transparente KI zur Unterstützung vertrauenswürdiger Aktionen

KI lernt im Laufe der Zeit mit bidirektionalem Feedback und bietet transparente Einblicke in Logik und Entscheidungen.
Nachhaltiges Einkaufen in die Tat umsetzen

Klären Sie über die Auswirkungen auf die Umwelt auf, um nachhaltigere Verbraucherentscheidungen zu ermöglichen und ESG-Ziele zu erfüllen.

 
Produkte
Eine Lagerarbeiterin mit einem Tablet in der Hand bei der Überprüfung des Inventars
IBM Sterling Order Management
Führen Sie Ihre Aufträge mit einer nachhaltig konzipierten Plattform über sämtliche Kanäle perfekt aus.
Eine Arbeiterin, die ein Tablet in einer Fabrik nutzt
IBM Sterling Intelligent Promising
Bieten Sie ein nahtloses, effizientes Omnichannel-Erlebnis, das die Konversionsraten im Einzelhandel verbessert, den Abbruch von Einkäufen reduziert und den Umsatz steigert.
Eine Frau, die vor einem Gebäude in einer Stadt steht und ein Smartphone und eine Kreditkarte in der Hand hält
IBM Sterling Configure, Price, Quote
Transformieren und automatisieren Sie Konfiguration, Preisfindung und Angebotserstellung für komplexe Produkte und Dienstleistungen.
Ressourcen Die IBM Supply Chain Sustainability Experience
Dieses interaktive Erlebnis befasst sich mit den Herausforderungen, denen sich Führungskräfte im Bereich der Nachhaltigkeit in der Lieferkette stellen müssen, damit sie fundiertere Entscheidungen treffen können, wenn sie Nachhaltigkeit in ihre Lieferkette integrieren wollen.
Der Order-Management-Markt
Diese Studie im Rahmen des IHL Executive Advisory Program identifiziert die wichtigsten Trends und Treiber auf dem Markt für Order-Management-Software. Sehen Sie selbst, warum IBM Sterling OMS der Marktführer ist.
Was ist Order Management?
Die Verfolgung von Aufträgen von der Konzeption bis zur Ausführung und die Verwaltung der Personen, Prozesse und Daten, die mit dem Auftrag verbunden sind, während er seinen Lebenszyklus durchläuft.
Weiterführende Lösungen
Luftaufnahme einer mehrspurigen Landstraße mit Sattelschleppern
Intelligentere Lösungen für Lieferketten durch KI und Blockchain

Handeln Sie schnell und souverän, um Störungen zu unterbinden und robuste, nachhaltige Lieferketten aufzubauen.

Germany, Hesse, Frankfurt, European Central Bank, detail of glass facade
IBM Blockchain

Mit verteilter Ledger-Technologie und Blockchain ermöglichen Sie den zuverlässigen Datenaustausch und Workflow-Automation über die Grenzen hinaus.

Nächste Schritte

Finden Sie heraus, welche IBM Order Management System-Konfiguration (OMS) für Ihr Unternehmen am besten geeignet ist.

