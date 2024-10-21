Um ein nachhaltiges Unternehmenswachstum zu unterstützen, benötigen Sie eine Plattform für die Auftragsverwaltung, die spezifische Geschäftsergebnisse liefert und gleichzeitig den Käufern ein modernes Handelserlebnis bietet. Steigern Sie die Zufriedenheit Ihrer Kunden und Mitarbeiter, indem Sie zuverlässige Lieferzeiten für Ihre Bestellungen bereitstellen und Ihren Kundendienstmitarbeitern Zugriff auf die gesamte Bestellhistorie Ihrer Kunden geben – und das alles mit modernster Technologie und zuverlässigen Funktionen zur Datensuche. Das IBM Order Management System ist eine speziell entwickelte Lösung der nächsten Generation, die für Wachstum und Wahlfreiheit bei der Bereitstellung entwickelt wurde.
Unsere Lösung ist zusammensetzbar und kann an jedes Bereitstellungsmodell, jeden Cloud-Provider und jedes Technologie-Nutzungsmodell angepasst werden. Beginnen Sie mit unseren vorgefertigten Komponenten oder verwenden Sie Order Hub, unsere neue Benutzerschnittstelle (UI) und unser Framework zur Benutzerverwaltung, um Ihre UI ohne oder mit einem Minimum an Code anzupassen.
Kompatibilität mit internen und externen Anwendungen, um das Beste aus den Innovationen herauszuholen, wo immer sie im Unternehmen vorhanden sind.
Architektur für Geschäftsservices mit einer ständig wachsenden Bibliothek vorgefertigter und von Partnern bereitgestellter Services zur Schaffung neuer digitaler und physischer Kundenerlebnisse.
Seien Sie für die Zukunft gerüstet, indem Sie Ihre Anwendungen unabhängig von Cloud-Anbietern oder Lizenzierungsmodellen überall bereitstellen können. Senken Sie Ihre Gesamtbetriebskosten und steigern Sie gleichzeitig das Wachstum Ihres Unternehmens mit branchenführender Leistung, Skalierbarkeit und Sicherheit.
Unterstützt Geschäftsanwender mit einer vollständig anpassbaren Lösung, die es allen Anwendern, einschließlich Benutzern mit Einschränkungen, ermöglicht, so zu arbeiten, wie sie es wünschen.
KI lernt im Laufe der Zeit mit bidirektionalem Feedback und bietet transparente Einblicke in Logik und Entscheidungen.
Klären Sie über die Auswirkungen auf die Umwelt auf, um nachhaltigere Verbraucherentscheidungen zu ermöglichen und ESG-Ziele zu erfüllen.
Handeln Sie schnell und souverän, um Störungen zu unterbinden und robuste, nachhaltige Lieferketten aufzubauen.
Mit verteilter Ledger-Technologie und Blockchain ermöglichen Sie den zuverlässigen Datenaustausch und Workflow-Automation über die Grenzen hinaus.
Finden Sie heraus, welche IBM Order Management System-Konfiguration (OMS) für Ihr Unternehmen am besten geeignet ist.