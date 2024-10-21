Um ein nachhaltiges Unternehmenswachstum zu unterstützen, benötigen Sie eine Plattform für die Auftragsverwaltung, die spezifische Geschäftsergebnisse liefert und gleichzeitig den Käufern ein modernes Handelserlebnis bietet. Steigern Sie die Zufriedenheit Ihrer Kunden und Mitarbeiter, indem Sie zuverlässige Lieferzeiten für Ihre Bestellungen bereitstellen und Ihren Kundendienstmitarbeitern Zugriff auf die gesamte Bestellhistorie Ihrer Kunden geben – und das alles mit modernster Technologie und zuverlässigen Funktionen zur Datensuche. Das IBM Order Management System ist eine speziell entwickelte Lösung der nächsten Generation, die für Wachstum und Wahlfreiheit bei der Bereitstellung entwickelt wurde.

Unsere Lösung ist zusammensetzbar und kann an jedes Bereitstellungsmodell, jeden Cloud-Provider und jedes Technologie-Nutzungsmodell angepasst werden. Beginnen Sie mit unseren vorgefertigten Komponenten oder verwenden Sie Order Hub, unsere neue Benutzerschnittstelle (UI) und unser Framework zur Benutzerverwaltung, um Ihre UI ohne oder mit einem Minimum an Code anzupassen.