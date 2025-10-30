Digital Assets Platform

IBM bietet eine sichere und skalierbare Infrastruktur, die die Verwahrung von Digital Assets, den Betrieb von Austauschplattformen, die Ausgabe von Token und autorisierte Blockchain-Netzwerke unterstützt. Diese Grundlage unterstützt Unternehmen dabei, regulatorische Anforderungen zu erfüllen, ihre Widerstandsfähigkeit zu stärken und dauerhaftes Vertrauen in der gesamten digitalen Wirtschaft aufzubauen.