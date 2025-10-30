Digital Assets Platform

Hochsichere End-to-End-Infrastruktur mit Lösungen zum Schutz Ihrer Assets, Transaktionen und privaten Schlüssel
Die rasche Einführung von Digital Assets – einschließlich Kryptowährungen, tokenisierte Assets, NFTs und Blockchain-Anwendungen – verändert das Ökosystem. Um in dieser Ära eine führende Rolle einzunehmen, müssen Unternehmen kryptographische Schlüssel, Daten und Anwendungen in hybriden Umgebungen mit einer vertrauenswürdigen, skalierbaren Infrastruktur schützen.
IBM bietet eine sichere und skalierbare Infrastruktur, die die Verwahrung von Digital Assets, den Betrieb von Austauschplattformen, die Ausgabe von Token und autorisierte Blockchain-Netzwerke unterstützt. Diese Grundlage unterstützt Unternehmen dabei, regulatorische Anforderungen zu erfüllen, ihre Widerstandsfähigkeit zu stärken und dauerhaftes Vertrauen in der gesamten digitalen Wirtschaft aufzubauen.
Isolieren Sie Workloads in großem Maßstab in einer vertrauenswürdigen Ausführungsumgebung, die den Schutz vor neuen Cyberbedrohungen verstärkt.
Ermöglichen Sie eine sichere Kommunikation zwischen Endpunkten, ohne dass diese jemals direkt miteinander verbunden sind, und erhöhen Sie so die Transaktionssicherheit.
Erfüllen Sie die sich entwickelnden globalen Vorschriften für Digital Assets mit Zuversicht, um sichere Innovation zu beschleunigen und Marktwachstum zu fördern.
Schützen Sie Digital Assets und verhindern Sie unwiederbringliche Verluste durch Cyberangriffe oder menschliche Fehler mit sicherer Schlüsselverwaltung.
Da immer mehr Branchen auf Digital Assets setzen, bietet IBM Sicherheits- und Compliance-Lösungen für Unternehmen, die kryptografische Schlüssel schützen, vertrauenswürdige Transaktionen ermöglichen und Initiativen zur Tokenisierung und zu digitalen Währungen unterstützen. Mithilfe dieser Lösungen können Unternehmen Innovationen sicher und vertrauensvoll durchführen.
Eine umfassende Plattform, die Institutionen unterstützt, ihre Abläufe mit Digital Assets sicher zu verwalten und zu skalieren.
Übernehmen Sie die volle Kontrolle über Linux-basierte virtuelle Server für sensible Workloads und sorgen Sie so für Datenschutz und betriebliches Vertrauen.
Ermöglichen Sie sichere Air-Gap-Signatur-Workflows in vollständig isolierten Umgebungen für die vertrauenswürdige Verwahrung und Genehmigung von Digital Assets.
Erleben Sie unübertroffene Unternehmenssicherheit, Leistung und Skalierbarkeit für Linux- und Open-Source-Workloads in der Hybrid Cloud und im Bereich KI.
Hex Trust hat seine Verwahrungsplattform („Hex Safe“) auf IBM LinuxONE und Hyper Protect Virtual Servers aufgebaut, um Open-Source-Flexibilität mit Sicherheit auf Bankniveau zu kombinieren. Das Ergebnis sind sichere private Schlüsselverwaltung in großem Maßstab, schnelle Innovationen und ein starker Wettbewerbsvorteil.