Digital Assets Platform

Hochsichere End-to-End-Infrastruktur mit Lösungen zum Schutz Ihrer Assets, Transaktionen und privaten Schlüssel

Entwickler programmiert auf zwei Bildschirmen

Sicherung der Zukunft von Digital Assets

Die rasche Einführung von Digital Assets – einschließlich Kryptowährungen, tokenisierte Assets, NFTs und Blockchain-Anwendungen – verändert das Ökosystem. Um in dieser Ära eine führende Rolle einzunehmen, müssen Unternehmen kryptographische Schlüssel, Daten und Anwendungen in hybriden Umgebungen mit einer vertrauenswürdigen, skalierbaren Infrastruktur schützen.
Bühnenredner präsentiert neues Produkt

Vertrauen in die digitale Wirtschaft schaffen

IBM bietet eine sichere und skalierbare Infrastruktur, die die Verwahrung von Digital Assets, den Betrieb von Austauschplattformen, die Ausgabe von Token und autorisierte Blockchain-Netzwerke unterstützt. Diese Grundlage unterstützt Unternehmen dabei, regulatorische Anforderungen zu erfüllen, ihre Widerstandsfähigkeit zu stärken und dauerhaftes Vertrauen in der gesamten digitalen Wirtschaft aufzubauen.
Confidential Computing-Funktionen verbessern

Isolieren Sie Workloads in großem Maßstab in einer vertrauenswürdigen Ausführungsumgebung, die den Schutz vor neuen Cyberbedrohungen verstärkt.
Mehr als physische Air-Gap-Sicherheit

Ermöglichen Sie eine sichere Kommunikation zwischen Endpunkten, ohne dass diese jemals direkt miteinander verbunden sind, und erhöhen Sie so die Transaktionssicherheit.
Zuverlässige Einhaltung gesetzlicher Vorschriften

Erfüllen Sie die sich entwickelnden globalen Vorschriften für Digital Assets mit Zuversicht, um sichere Innovation zu beschleunigen und Marktwachstum zu fördern.
Erweiterter Schutz für private Schlüssel

Schützen Sie Digital Assets und verhindern Sie unwiederbringliche Verluste durch Cyberangriffe oder menschliche Fehler mit sicherer Schlüsselverwaltung.

Da immer mehr Branchen auf Digital Assets setzen, bietet IBM Sicherheits- und Compliance-Lösungen für Unternehmen, die kryptografische Schlüssel schützen, vertrauenswürdige Transaktionen ermöglichen und Initiativen zur Tokenisierung und zu digitalen Währungen unterstützen. Mithilfe dieser Lösungen können Unternehmen Innovationen sicher und vertrauensvoll durchführen.
Nahaufnahme der Hand einer Frau, die in einem Geschäft mobil mit ihrem Smartphone bezahlt
IBM Digital Asset Haven

Eine umfassende Plattform, die Institutionen unterstützt, ihre Abläufe mit Digital Assets sicher zu verwalten und zu skalieren.
Zwei IBM Ingenieure in der IBM z17-Testeinrichtung
IBM Cloud Hyper Protect Virtual Server

Übernehmen Sie die volle Kontrolle über Linux-basierte virtuelle Server für sensible Workloads und sorgen Sie so für Datenschutz und betriebliches Vertrauen.
IT-Ingenieure und Techniker diskutieren über ein technisches Problem in einem Serverraum mit visuellem Datenverbindungseffekt
IBM Hyper Protect Offline Signing Orchestrator

Ermöglichen Sie sichere Air-Gap-Signatur-Workflows in vollständig isolierten Umgebungen für die vertrauenswürdige Verwahrung und Genehmigung von Digital Assets.
IBM LinuxONE 5-Panel wird ausgepackt
IBM LinuxONE 5

Erleben Sie unübertroffene Unternehmenssicherheit, Leistung und Skalierbarkeit für Linux- und Open-Source-Workloads in der Hybrid Cloud und im Bereich KI.
Industrial Design Lead mit dem neu gestalteten IBM z17-Systemabzeichen
Linux auf IBM Z

Eine skalierbare, sichere Unternehmensplattform, die die Flexibilität von Linux mit der Leistung und Nachhaltigkeit von IBM-Mainframes vereint.

Susan M. Eickhoff, Director, IBM Z Processor Development, inspiziert ein LinuxONE 5-System
Sicherung der Verwahrung von Digital Assets im Unternehmensmaßstab

Hex Trust hat seine Verwahrungsplattform („Hex Safe“) auf IBM LinuxONE und Hyper Protect Virtual Servers aufgebaut, um Open-Source-Flexibilität mit Sicherheit auf Bankniveau zu kombinieren. Das Ergebnis sind sichere private Schlüsselverwaltung in großem Maßstab, schnelle Innovationen und ein starker Wettbewerbsvorteil.

 Fallstudie zu Hex Trust lesen
