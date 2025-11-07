Die sichere und skalierbare Grundlage für Ihr Digital-Asset-Geschäft
IBM Digital Asset Haven ist das operative Rückgrat für Finanzinstitute und regulierte Unternehmen, die in die Digital-Asset-Ökonomie einsteigen möchten. Die Plattform vereint sicheres Wallet-Management, intelligente Transaktionsorchestrierung und eine effiziente Anbindung an öffentliche und private Blockchains.
Dank programmierbarer, richtlinienbasierter Governance und entwicklerfreundlicher Schnittstellen lässt sich Digital Asset Haven nahtlos in bestehende Banksysteme integrieren. So können Institute ihre operativen Workflows flexibel an interne Kontrollen und Prozesse anpassen.
Starten, betreiben und skalieren Sie Ihr Digital-Asset-Geschäft auf einer zentralen, integrierten Plattform.
Schützen Sie digitale Assets durch die Kombination von IBM MPC, HSMs und Confidential Computing, die alle den globalen Vorschriften entsprechen.
Digital Asset Haven beschleunigt die Bereitstellung dank vorintegrierter Dienste zur Identitätsprüfung, Ertragsgenerierung, Finanzkriminalitätsprävention und mehr.
Erfahren Sie mehr über die IBM Digital Asset Haven-Plattform und ihre Funktionen in diesem Einführungsvideo.
Lernen Sie, wie Sie Ihr erstes digitales Wallet erstellen.
Erfahren Sie, wie Sie einen für Menschen lesbaren Alias erstellen, der zu mehreren Blockchain-Adressen aufgelöst wird.
Erfahren Sie, wie Sie eine Transaktion simulieren, die einen für Menschen lesbaren Alias verwendet.
Integrieren Sie Digital-Asset-Services direkt in Ihre Online-Banking-Kanäle und ermöglichen Sie es institutionellen und privaten Kunden, Digital Assets sicher unter der Kontrolle der Bank zu halten und zu handeln.
Ermöglichen Sie nahezu in Echtzeit grenzüberschreitende Zahlungen mit Stablecoin-Abwicklung und erreichen Sie T+0-Finalität über jede unterstützte Blockchain.
Sichern Sie strategische Reserven, staatlich gestützte Assets oder digitale Zentralbankwährungen mit vollständig isolierten und ganzheitlich geschützten Verwahrungs- und Treasury-Operationen für Digital Assets.
Fügen Sie Ihrer Plattform die Funktionen „Kaufen, Verkaufen und Halten“ für Digital Assets hinzu und bieten Sie Finanzdienstleistern diese Services als kostenpflichtiges Premiummodul an.
Erfahren Sie, wie IBM mit Digital Asset Haven eine banktaugliche Verwahrung digitaler Assets für stark regulierte Branchen bereitstellt.