IBM Digital Asset Haven ist das operative Rückgrat für Finanzinstitute und regulierte Unternehmen, die in die Digital-Asset-Ökonomie einsteigen möchten. Die Plattform vereint sicheres Wallet-Management, intelligente Transaktionsorchestrierung und eine effiziente Anbindung an öffentliche und private Blockchains.

Dank programmierbarer, richtlinienbasierter Governance und entwicklerfreundlicher Schnittstellen lässt sich Digital Asset Haven nahtlos in bestehende Banksysteme integrieren. So können Institute ihre operativen Workflows flexibel an interne Kontrollen und Prozesse anpassen.