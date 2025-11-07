IBM Digital Asset Haven

Die sichere und skalierbare Grundlage für Ihr Digital-Asset-Geschäft

Layered Dashboard Produkt-Screenshot

Stärkt regulierte Digital-Asset-Operationen

IBM Digital Asset Haven ist das operative Rückgrat für Finanzinstitute und regulierte Unternehmen, die in die Digital-Asset-Ökonomie einsteigen möchten. Die Plattform vereint sicheres Wallet-Management, intelligente Transaktionsorchestrierung und eine effiziente Anbindung an öffentliche und private Blockchains.

Dank programmierbarer, richtlinienbasierter Governance und entwicklerfreundlicher Schnittstellen lässt sich Digital Asset Haven nahtlos in bestehende Banksysteme integrieren. So können Institute ihre operativen Workflows flexibel an interne Kontrollen und Prozesse anpassen. 
Eine einheitliche Plattform für die vollständige Kontrolle von Digital Assets

Starten, betreiben und skalieren Sie Ihr Digital-Asset-Geschäft auf einer zentralen, integrierten Plattform.
Von Grund auf sicher und konform

Schützen Sie digitale Assets durch die Kombination von IBM MPC, HSMs und Confidential Computing, die alle den globalen Vorschriften entsprechen. 
Beschleunigte markteinführung

Digital Asset Haven beschleunigt die Bereitstellung dank vorintegrierter Dienste zur Identitätsprüfung, Ertragsgenerierung, Finanzkriminalitätsprävention und mehr.

Kernfunktionen

Geschäftsmann arbeitet mit einer Finanztabelle auf einem Laptop
Wallets-as-a-Service

Erstellen und integrieren Sie Digital-Asset-Wallets, um Multichain-Trading, automatisierte Adresserstellung für Einzahlungen, Echtzeit-Überweisungsbenachrichtigungen, Kontostandverfolgung und effiziente Geldbewegung zu unterstützen. Compliance-Prüfungen und die Anbindung an Liquiditätsanbieter sind inklusive.
Mitarbeiter am Computer mit Analyse-Reporting-Software auf dem Display im Büro
Transaktionsmanagement

Orchestrieren und automatisieren Sie On-Chain-Transaktionen mit vollständiger Richtlinienkontrolle, intelligentem Routing und durchgängiger Transparenz über den Lebenszyklus. Formatieren und übertragen Sie Transaktionen über mehrere Blockchains mit automatischen Wiederholungen, Warteschlangenbildung und Fehlerbehebung. Unterstützt Reiseregeldaten, Gebührenoptimierung, bedingte Transaktionsflüsse und mehr – alles über eine einzige API.
Betriebszentrale zur Überwachung der globalen Marktleistung – unterstützt durch KI
Programmierbare Governance und Berechtigungen

Definieren, verwalten und erzwingen Sie granulare Benutzerrollen, Berechtigungen, Zugriffskontrollen, Transaktionsrichtlinien und Validierungsregeln über mehrere Blockchains hinweg. So stellen Sie Compliance und Sicherheit in sämtlichen Digital-Asset-Operationen sicher. 
Nahaufnahme einer Person, die einen RFID-Schlüsselanhänger für ein sicheres Zugangskontrollsystem verwendet
Schlüsselverwaltungsarchitektur der nächsten Generation

Verwalten Sie Schlüssel durch eine Kombination aus IBM Multiparty Computation (MPC) und Hardware-Sicherheitsmodulen (HSMs). Nutzen Sie den IBM Offline Signing Orchestrator (OSO) für sichere, konforme und zeitgesteuerte Cold-Storage-Transaktionen. Die Lösung wurde mit umfassender technischer Sicherheit und mehrschichtigem Schutz entwickelt, um den Betrieb von Digital Assets ganzheitlich zu sichern. 
Porträt eines IT-Spezialisten mit Laptop im Rechenzentrum
Nahtlose Integration über Ökosysteme hinweg

Profitieren Sie von einer großen Zahl vorintegrierter Drittanbieter-Funktionen, die sofort aktiviert werden können. Zusätzliche Integrationen lassen sich mühelos über entwicklerfreundliche REST-APIs, SDKs und Tools umsetzen. Binden Sie Digital Asset Haven effizient in bestehende Kernbankensysteme, Vermögensverwaltungsplattformen und Zahlungslösungen ein.
Geschäftsmann arbeitet mit einer Finanztabelle auf einem Laptop
Wallets-as-a-Service

Erstellen und integrieren Sie Digital-Asset-Wallets, um Multichain-Trading, automatisierte Adresserstellung für Einzahlungen, Echtzeit-Überweisungsbenachrichtigungen, Kontostandverfolgung und effiziente Geldbewegung zu unterstützen. Compliance-Prüfungen und die Anbindung an Liquiditätsanbieter sind inklusive.
Mitarbeiter am Computer mit Analyse-Reporting-Software auf dem Display im Büro
Transaktionsmanagement

Orchestrieren und automatisieren Sie On-Chain-Transaktionen mit vollständiger Richtlinienkontrolle, intelligentem Routing und durchgängiger Transparenz über den Lebenszyklus. Formatieren und übertragen Sie Transaktionen über mehrere Blockchains mit automatischen Wiederholungen, Warteschlangenbildung und Fehlerbehebung. Unterstützt Reiseregeldaten, Gebührenoptimierung, bedingte Transaktionsflüsse und mehr – alles über eine einzige API.
Betriebszentrale zur Überwachung der globalen Marktleistung – unterstützt durch KI
Programmierbare Governance und Berechtigungen

Definieren, verwalten und erzwingen Sie granulare Benutzerrollen, Berechtigungen, Zugriffskontrollen, Transaktionsrichtlinien und Validierungsregeln über mehrere Blockchains hinweg. So stellen Sie Compliance und Sicherheit in sämtlichen Digital-Asset-Operationen sicher. 
Nahaufnahme einer Person, die einen RFID-Schlüsselanhänger für ein sicheres Zugangskontrollsystem verwendet
Schlüsselverwaltungsarchitektur der nächsten Generation

Verwalten Sie Schlüssel durch eine Kombination aus IBM Multiparty Computation (MPC) und Hardware-Sicherheitsmodulen (HSMs). Nutzen Sie den IBM Offline Signing Orchestrator (OSO) für sichere, konforme und zeitgesteuerte Cold-Storage-Transaktionen. Die Lösung wurde mit umfassender technischer Sicherheit und mehrschichtigem Schutz entwickelt, um den Betrieb von Digital Assets ganzheitlich zu sichern. 
Porträt eines IT-Spezialisten mit Laptop im Rechenzentrum
Nahtlose Integration über Ökosysteme hinweg

Profitieren Sie von einer großen Zahl vorintegrierter Drittanbieter-Funktionen, die sofort aktiviert werden können. Zusätzliche Integrationen lassen sich mühelos über entwicklerfreundliche REST-APIs, SDKs und Tools umsetzen. Binden Sie Digital Asset Haven effizient in bestehende Kernbankensysteme, Vermögensverwaltungsplattformen und Zahlungslösungen ein.

Plattform erkunden

Das IBM Digital Asset Haven Dashboard verfügt über eine minimalistische Benutzeroberfläche in Blau- und Weißtönen, die für die Navigation der Benutzer konzipiert ist und Optionen wie das Erstellen einer Wallet, das Einladen von Benutzern und das Codieren mit dem SDK umfasst.

Erfahren Sie mehr über die IBM Digital Asset Haven-Plattform und ihre Funktionen in diesem Einführungsvideo.
Minimalistische IBM Wallet-Oberfläche mit Dropdown-Menü. Das Setup „Neues Wallet“ zeigt verschiedene Blockchain-Netzwerke in dunklem Design mit klaren Textbeschriftungen zur Navigation.

Lernen Sie, wie Sie Ihr erstes digitales Wallet erstellen.
Minimalistische IBM Wallet-Oberfläche. Das Setup zeigt die Erstellung von Wallet-Aliasen über die Schaltfläche „Erstellen“ unten rechts und enthält Felder für Aliasnamen, Beschreibung und Wallet-Adresse für mehrere Netzwerke.

Erfahren Sie, wie Sie einen für Menschen lesbaren Alias erstellen, der zu mehreren Blockchain-Adressen aufgelöst wird.
IBM Blockchain-Schnittstelle mit der Anzeige von „Testnet“, „Neue Übertragung“, „SpecETH“ sowie numerischen Werten wie „1“ und „0“. Das neue Übertragungsfenster ermöglicht die Eingabe von Empfängeradresse, Betrag in SpecETH und der Übertragungsbestätigung.

Erfahren Sie, wie Sie eine Transaktion simulieren, die einen für Menschen lesbaren Alias verwendet.

Anwendungsfälle

Nahaufnahme eines historischen Bankgebäudes mit kunstvollen architektonischen Details und dem Schriftzug „BANK“ in Gold
Finanzinstitute

Integrieren Sie Digital-Asset-Services direkt in Ihre Online-Banking-Kanäle und ermöglichen Sie es institutionellen und privaten Kunden, Digital Assets sicher unter der Kontrolle der Bank zu halten und zu handeln. 
Nahaufnahme eines Kunden, der im Einzelhandel mit seinem Smartphone per NFC kontaktlos bezahlt
Zahlungsanbieter

Ermöglichen Sie nahezu in Echtzeit grenzüberschreitende Zahlungen mit Stablecoin-Abwicklung und erreichen Sie T+0-Finalität über jede unterstützte Blockchain. 
Nahaufnahme einer klassischen Säulenreihe mit Stufen
Regierungsinstitutionen

Sichern Sie strategische Reserven, staatlich gestützte Assets oder digitale Zentralbankwährungen mit vollständig isolierten und ganzheitlich geschützten Verwahrungs- und Treasury-Operationen für Digital Assets.
Dieses Foto aus den 1990er Jahren zeigt eine belebte Banklobby, in der zwei Frauen Bankgeschäfte bei zwei Bankangestellten abwickeln. Ein dritter Mann benutzt einen Geldautomaten am Schalter, während im Hintergrund ein weiterer Mann einen Wand-Geldautomaten nutzt. Daneben steht ein Bankangestellter, der auf einen Computerbildschirm schaut und mit einem Kunden spricht.
Kernbankenanbieter

Fügen Sie Ihrer Plattform die Funktionen „Kaufen, Verkaufen und Halten“ für Digital Assets hinzu und bieten Sie Finanzdienstleistern diese Services als kostenpflichtiges Premiummodul an. 

Ähnliche Produkte

IBM Hyper Protect Offline Signing Orchestrator (OSO)
Ermöglichen Sie die sichere Verwaltung und Signierung von Assets in Air-Gap- oder Cold-Storage-Umgebungen.
IBM Hyper Protect Virtual Servers (HPVS)
Ermöglicht Confidential Computing für sensible Workloads auf IBM Z und LinuxONE-Systemen.
IBM LinuxONE
Bietet eine hochsichere Linux-Plattform der Unternehmensklasse für Hybrid-Cloud-Umgebungen.
Linux auf IBM Z
Sie kombinieren die Offenheit von Linux mit der Zuverlässigkeit von IBM Z und ermöglichen so sicheres und leistungsstarkes Enterprise-Computing.
Machen Sie den nächsten Schritt

Erfahren Sie, wie IBM mit Digital Asset Haven eine banktaugliche Verwahrung digitaler Assets für stark regulierte Branchen bereitstellt. 

 Entdecken Sie alle Digital-Asset-Lösungen
Weitere Erkundungsmöglichkeiten Produktdokumentation Support Community Service und Unterstützung während des gesamten Lebenszyklus