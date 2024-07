Hex Trust hat sich entschieden, seine Digital Asset Custody-Plattform Hex Safe auf IBM LinuxONE mit IBM Hyper Protect Virtual Servers aufzubauen. Die IBM Technologie bot die ideale Kombination aus Sicherheit, Leistung, Stabilität und Offenheit, um die Vision des Unternehmens zu verwirklichen.

„Die Kombination von IBM LinuxONE und IBM Hyper Protect Virtual Servers bietet uns die sichersten Grundlagen, die möglich sind“, kommentiert Czerniawski. „IBM CryptoCards sind die einzigen HSMs [Hardware-Sicherheitsmodule], die FIPS 140-2 Level 4-konform sind. Da IBM LinuxONE auf der gleichen Technologie wie IBM Z basiert, hatten wir keine Zweifel an der Verarbeitungsleistung oder Zuverlässigkeit. Gleichzeitig können wir durch die Entscheidung für IBM LinuxONE eine Vielzahl von Open-Source-Tools mit zusätzlichen auf Unternehmen abgestimmte Funktionen nutzen – das Beste aus beiden Welten.“

Nach einer erfolgreichen Proof of Concept (PoC)-Übung startete Hex Trust die Entwicklung von Hex Safe in enger Zusammenarbeit mit IBM. Die Teams von Hex Trust und IBM führen wöchentliche Telefonate und tauschen sich in einem speziellen Slack-Kanal aus, um die Fortschritte zu verfolgen und Probleme schnell zu lösen.

„Wir hatten etwas Bedenken, dass die Zusammenarbeit mit einem so großen Anbieter dazu führen könnte, dass wir in der Masse untergehen“, sagt Czerniawski. „Aber IBM hat uns wirklich überzeugt – sie sind immer ansprechbar, und ihre Fachleute verstehen unsere Branche und unsere geschäftlichen Prioritäten wirklich. Sie übertreffen unsere Erwartete um ein Weites. Erst kürzlich haben sie benutzerdefinierte kryptografische Algorithmen in nur wenigen Tagen und ohne zusätzliche Kosten bereitgestellt.“

Hex Safe ermöglicht den Nutzern die sichere Speicherung von Assets und den Zugang zu Dienstleistungen, die im Ökosystem für digitale Assets angeboten werden, wobei der Schwerpunkt auf der Integration von Brokern, Prime Brokern, Börsen, Kredit- und Leihplattformen, Lösungen für den Einsatz und anderen Verwahrern liegt. Hex Trust arbeitet bei der Markteinführung der Lösung mit IBM zusammen. „Die Partnerschaft mit IBM verleiht dem Angebot von Hex Trust Glaubwürdigkeit, da IBM eine so lange und erfolgreiche Geschichte bei der Sicherung von Finanztransaktionen hat“, fügt Czerniawski hinzu.