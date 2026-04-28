API-Management-Lösungen

Erstellen, sichern und verwalten Sie APIs schneller mit einheitlicher Kontrolle in Hybrid- und Multicloud-Umgebungen
APIs treiben die digitale Transformation und KI voran, aber manuelle Arbeitsabläufe, API-Verbreitung und fragmentierte Tools verlangsamen Teams. IBM vereint den gesamten API-Lebenszyklus mit KI-gestützter Automatisierung, um das API-Management zu vereinfachen und gleichzeitig eine Unternehmensklasse-Governance zu bieten, um APIs KI-Agenten zugänglich zu machen – damit Entwickler schneller liefern können, ohne die Kontrolle zu beeinträchtigen.
Sicherheits- und Compliance-Engpässe verlangsamen die API-Bereitstellung. Entwickler benötigen Policy-as-Code und automatische Leitplanken, um Teams schnell und konform zu halten.
Verschiedene Laufzeiten können inkonsistente API-Designs erzeugen. Dank einheitlicher Standards und automatisierter Portale können Teams schneller entwickeln und neue Mitarbeiter einarbeiten.
Wenn Unternehmen wachsen, vervielfachen sich APIs schneller. Verwalten Sie den gesamten API-Lebenszyklus – vom Design bis zur Einstellung – in großem Maßstab mit integrierter Sichtbarkeit und Automatisierung.
Gewinnen Sie mit einheitlichen Überwachungstools Echtzeit-Einblicke in die API-Performance und -Nutzung, um Ausfallzeiten und Fehler zu reduzieren.
Unsere Produkte helfen Unternehmen dabei, APIs sicher zu entwerfen, bereitzustellen und zu skalieren, um Innovationen zu beschleunigen, die Konnektivität zu verbessern und die digitale Transformation voranzutreiben.
Cloudnative Anwendungen bieten eine schnellere Markteinführung, höhere Skalierbarkeit, einfachere Verwaltung und reduzierte Kosten durch Containerisierung, Microservices, Automatisierung und DevOps-Praktiken. Die Anwendungsentwicklungsdienste von IBM Consulting® konzentrieren sich auf gemeinsame Erstellung und Ausführung, unterstützt durch Referenzarchitekturen, Tools und Acceleratoren, virtuelle Liefermodelle und Branchenlösungen, die Multicloud-Umgebungen unterstützen.