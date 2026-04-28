API-Management-Lösungen

Erstellen, sichern und verwalten Sie APIs schneller mit einheitlicher Kontrolle in Hybrid- und Multicloud-Umgebungen

Leitfaden zum API-Management lesen IDC Spotlight herunterladen
Illustration von API-Management-Software
Logo von Gartner
IBM wird im Gartner Magic Quadrant für API-Management zum Marktführer ernannt
Seit 10 Jahren in Folge ausgezeichnet
Bericht lesen

Modernisieren Sie das API-Management mit Geschwindigkeit und Kontrolle

APIs treiben die digitale Transformation und KI voran, aber manuelle Arbeitsabläufe, API-Verbreitung und fragmentierte Tools verlangsamen Teams. IBM vereint den gesamten API-Lebenszyklus mit KI-gestützter Automatisierung, um das API-Management zu vereinfachen und gleichzeitig eine Unternehmensklasse-Governance zu bieten, um APIs KI-Agenten zugänglich zu machen – damit Entwickler schneller liefern können, ohne die Kontrolle zu beeinträchtigen.

Skalierbare API-Bereitstellung ermöglichen

Balance zwischen Geschwindigkeit und API-Governance

Sicherheits- und Compliance-Engpässe verlangsamen die API-Bereitstellung. Entwickler benötigen Policy-as-Code und automatische Leitplanken, um Teams schnell und konform zu halten.
Einheitliche API-Entwicklererfahrung

Verschiedene Laufzeiten können inkonsistente API-Designs erzeugen. Dank einheitlicher Standards und automatisierter Portale können Teams schneller entwickeln und neue Mitarbeiter einarbeiten.
API-Lebenszyklusmanagement in großem Maßstab

Wenn Unternehmen wachsen, vervielfachen sich APIs schneller. Verwalten Sie den gesamten API-Lebenszyklus – vom Design bis zur Einstellung – in großem Maßstab mit integrierter Sichtbarkeit und Automatisierung.
API-Beobachtbarkeit und -Zuverlässigkeit

Gewinnen Sie mit einheitlichen Überwachungstools Echtzeit-Einblicke in die API-Performance und -Nutzung, um Ausfallzeiten und Fehler zu reduzieren.

Weiterführende Produkte

Unsere Produkte helfen Unternehmen dabei, APIs sicher zu entwerfen, bereitzustellen und zu skalieren, um Innovationen zu beschleunigen, die Konnektivität zu verbessern und die digitale Transformation voranzutreiben.

Aktivieren Sie Ihr agentisches Unternehmen
Transformation von KI-Pilotprojekten in die Produktion durch Enterprise-Integration – in einer einheitlichen iPaaS-Lösung
Das Potenzial der agentischen KI freischalten
Entwickeln, verwalten, sichern und verbreiten Sie nahtlos alle Ihre API-Typen, unabhängig davon, wo sie sich befinden.
IBM DataPower Gateway
Ein hochsicheres Application Gateway für moderne, traditionelle und Hybrid Cloud-Workloads
Integration freigeschaltet. Entfesselte Möglichkeiten
Bessere Anwendungsgeschwindigkeit und -qualität mit einer KI-gesteuerten Integrationssoftwarelösung

Verwandte Services

Beratungsservices zur Entwicklung von Cloud-Anwendungen

Cloudnative Anwendungen bieten eine schnellere Markteinführung, höhere Skalierbarkeit, einfachere Verwaltung und reduzierte Kosten durch Containerisierung, Microservices, Automatisierung und DevOps-Praktiken. Die Anwendungsentwicklungsdienste von IBM Consulting® konzentrieren sich auf gemeinsame Erstellung und Ausführung, unterstützt durch Referenzarchitekturen, Tools und Acceleratoren, virtuelle Liefermodelle und Branchenlösungen, die Multicloud-Umgebungen unterstützen.

 Service erkunden
Abstrakte blaue Linien, übereinander gestapelt

Ressourcen

Was ist API Management?
Mehr erfahren
2025 Gartner Report: Entscheidende Funktionen für das API Management
Erfahren Sie, warum IBM in 5 von 6 Anwendungsfällen den ersten Platz belegt
Ein praktischer Leitfaden zum API Management
Jetzt lesen
IDC Spotlight
APIs: Der Schlüssel zu KI und Anwendung Konnektivität
Machen Sie den nächsten Schritt
  1. Demo ansehen