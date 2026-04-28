API-Management-Lösungen

APIs treiben die digitale Transformation und KI voran, aber manuelle Arbeitsabläufe, API-Verbreitung und fragmentierte Tools verlangsamen Teams. IBM vereint den gesamten API-Lebenszyklus mit KI-gestützter Automatisierung, um das API-Management zu vereinfachen und gleichzeitig eine Unternehmensklasse-Governance zu bieten, um APIs KI-Agenten zugänglich zu machen – damit Entwickler schneller liefern können, ohne die Kontrolle zu beeinträchtigen.