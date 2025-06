Die Vorhersageanalyse ist eine Unterart der intelligenten Analyse, die Vorhersagen zu zukünftigen Ergebnissen anhand von historischen Daten, statistischer Modellierung, Data-Mining-Techniken und maschinellem Lernen trifft. Unternehmen setzen Vorhersageanalysen zur Erkennung von Mustern innerhalb dieser Daten ein, um Risiken und Chancen zu entdecken.

Die Vorhersageanalyse wird oft mit Big Data und Datenwissenschaft in Verbindung gebracht. Heutzutage schwimmen Unternehmen förmlich in Daten, die in verschiedenen transaktionsorientierten Datenbaken, Wartungsprotokollen, Bildern, Videos, Sensoren und anderen Quellen existieren. Um Erkenntnisse aus diesen Daten zu gewinnen, setzen Datenwissenschaftler Deep Learning und Algorithmen des maschinellen Lernens ein, um Muster zu erkennen und Vorhersagen zu zukünftigen Ereignissen treffen zu können. Dazu zählen lineare und nicht lineare Regressionen, neurale Netze, sog. Support Vector Machines und Entscheidungsdiagramme. Die durch Vorhersageanalyse gewonnenen Erkenntnisse können dann im Rahmen der präskriptiven Analyse weiter verwendet werden, um vorhersagende Erkenntnisse als Handlungsgrundlage nutzen zu können.

IBM bietet eine Reihe von Softwaretools an, die Sie bei der einfacheren und schnelleren Erstellung skalierbarer Vorhersagemodelle unterstützen. Diese Tools können auch auf IBM Cloud Pak® for Data ausgeführt werden, einer containerisierten Daten- und KI-Plattform, die Ihnen das standortunabhängige Erstellen und Ausführen von Modellen ermöglicht – in jeder Cloud und lokal .

