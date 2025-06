Open-Source-Datenbanken

Optionen für das Datenmanagement

IBM bietet verschiedene Open-Source-basierte Hybrid-Cloud-Optionen an, um neue Anforderungen zu unterstützen, insbesondere im Bereich großer Mengen an unstrukturierten, komplexen Datensätzen. The Forrester Wave™: Data Management for Analytics, Q1 2020 stuft IBM aus verschiedenen Gründen, zu denen insbesondere die offenen Standards von IBM zählen, als „Leader" ein.