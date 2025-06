Unternehmen nutzen die Datenreplikation, um den Datenzuwachs mithilfe vertrauenswürdiger Datenintegration und -synchronization zu verwalten. Sie ermöglicht die Nutzung von Echtzeitinformationen für DataOps, indem sie Big-Data-Systeme und mobile Anwendungen ergänzt und sogar Daten erfasst, die sich ständig ändern.

Das IBM Data Replication-Portfolio unterstützt große Datenmengen mit sehr geringer Latenz, wodurch sich die Lösung ideal für die Arbeitslastverteilung an mehreren Standorten und die kontinuierliche Verfügbarkeit eignet – ob im Rechenzentrum, vor Ort oder in der Cloud. Diese leistungsfähige Unterstützung für Quellen, Ziele und Plattformen stellt sicher, dass die richtigen Daten in Data-Lakes, Data Warehouses, Data-Marts und Point-of-Impact-Lösungen verfügbar sind, während gleichzeitig eine optimale Ressourcenauslastung und ein schneller ROI ermöglicht werden.