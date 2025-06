Tools und Lösungen für die Datenintegration

IBM® DataStage® ist ein im ETL-Bereich führendes, hoch skalierbares Datenintegrationstool für die Gestaltung, Entwicklung und Ausführung von Jobs, bei denen Daten in On-Premises-Umgebungen und in der Cloud migriert und transformiert werden.

Mit einer modernen containerbasierten Architektur auf Red Hat OpenShift kombiniert IBM DataStage für IBM Cloud Pak for Data diese branchenführende Datenintegration mit DataOps, Governance und Analysen auf einer einzigen Daten- und KI-Plattform. Stellen Sie vertrauenswürdige Daten im richtigen Maß für Hybrid- oder Multicloud-Umgebungen bereit.