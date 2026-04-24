Identity Management für agentische KI


Sichere Agentenidentität, Delegierung, Governance und Zugriff mit Echtzeit-Durchsetzung sowie auditsicherer Verantwortlichkeit

Abbildung eines Smartphones, auf dem ein Bildschirm zur Authentifizierung mit Fingerabdruck und Gesichtserkennung angezeigt wird

Vier kritische Lücken in der agentischen Identitätssicherheit

KI-Agenten schlussfolgern, handeln und erlangen Zugriffsrechte selbstständig. Legacy-IAM war dafür nicht ausgelegt.

 

Die Identitätssicherheit für agentische KI erfordert kontinuierliche Überprüfung, dynamische Zugangsdaten und die Durchsetzung zur Laufzeit für jeden Agenten in Ihrer Umgebung.
Unkontrollierter dauerhafter Zugriff 

Agenten arbeiten mit bestehenden Zugangsdaten, die bei der Nutzung nicht überprüft werden. Wenn sich ein Verhalten ändert oder Zugangsdaten kompromittiert werden, bleibt der Zugriff bestehen und das Risiko steigt schneller, als irgendein Team es erkennen kann. 
Berechtigungseskalation ohne Prüfung 

Agenten fordern Zugriff an, rufen Tools auf und übernehmen dynamisch Rollen, wodurch sie Berechtigungen anhäufen, die ihnen nie explizit gewährt oder genehmigt wurden. Im Laufe der Zeit entstehen dadurch Zugriffspfade, über die kein Team einen vollen Überblick hat.
Keine Zuschreibung, keine Verantwortlichkeit 

Agenten handeln im Auftrag der Benutzer, sodass ihre Aktionen im Prüfprotokoll nicht von denen eines Menschen zu unterscheiden sind. Wenn ein Vorfall eintritt, gibt es keine verlässlichen Aufzeichnungen, um zu unterscheiden, was eine Person getan hat und was ein Agent autonom getan hat, sodass Compliance und Forensik vor keiner klaren Lösungsmöglichkeit stehen. 
Fragmentierte Kontrollen über Identität und Secrets 

Die meisten Unternehmen verwalten Zugangsdaten, Zugriff und Identity Governance für nicht-menschliche Identitäten (NHIs) über voneinander getrennte Tools. In den Lücken dazwischen sammelt sich das Risiko an: in Pipelines fest kodierte Secrets, übermäßig bereitgestellte IAM-Rollen und KI-Agenten, die ohne einheitliche Schutzmechanismen operieren.

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