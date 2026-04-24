Identity Management für agentische KI

Sichere Agentenidentität, Delegierung, Governance und Zugriff mit Echtzeit-Durchsetzung sowie auditsicherer Verantwortlichkeit
Agenten arbeiten mit bestehenden Zugangsdaten, die bei der Nutzung nicht überprüft werden. Wenn sich ein Verhalten ändert oder Zugangsdaten kompromittiert werden, bleibt der Zugriff bestehen und das Risiko steigt schneller, als irgendein Team es erkennen kann.
Agenten fordern Zugriff an, rufen Tools auf und übernehmen dynamisch Rollen, wodurch sie Berechtigungen anhäufen, die ihnen nie explizit gewährt oder genehmigt wurden. Im Laufe der Zeit entstehen dadurch Zugriffspfade, über die kein Team einen vollen Überblick hat.
Agenten handeln im Auftrag der Benutzer, sodass ihre Aktionen im Prüfprotokoll nicht von denen eines Menschen zu unterscheiden sind. Wenn ein Vorfall eintritt, gibt es keine verlässlichen Aufzeichnungen, um zu unterscheiden, was eine Person getan hat und was ein Agent autonom getan hat, sodass Compliance und Forensik vor keiner klaren Lösungsmöglichkeit stehen.
Die meisten Unternehmen verwalten Zugangsdaten, Zugriff und Identity Governance für nicht-menschliche Identitäten (NHIs) über voneinander getrennte Tools. In den Lücken dazwischen sammelt sich das Risiko an: in Pipelines fest kodierte Secrets, übermäßig bereitgestellte IAM-Rollen und KI-Agenten, die ohne einheitliche Schutzmechanismen operieren.
Registrieren Sie jeden Agenten mit einer eindeutigen, überprüfbaren Identität, um gemeinsam genutzte Schlüssel zu vermeiden und eine nachvollziehbare Governance vom ersten Tag an zu ermöglichen.
Verknüpfen Sie Agentenaktionen mit der Absicht des Benutzers durch gesteuerte Delegierung, bereichsbezogene Token und Genehmigungen und liefern Sie so einen eindeutigen Nachweis darüber, wer für welche Autorisierung zuständig war.
Kurzlebige Just-in-Time-Zugangsdaten, die auf die jeweilige spezifische Aufgabe zugeschnitten sind. Die KI-Authentifizierung erfolgt bei jedem API- und Tool-Aufruf – und schließt damit die letzte Lücke, bei der das Risiko für Agenten besteht.
Sorgen Sie für durchgängige Verantwortlichkeit mit signierten Prüfprotokollen, die jede Agentenaktion mit einer menschlichen Identität verknüpfen, um die Compliance agentischer KI zu gewährleisten – samt sofortigem Widerruf und Kontrollnachweisen.
IBM Verify bietet eine KI-gestützte Identitätsplattform, die in der gesamten Hybrid Cloud eingesetzt werden kann und für Kunden geeignet ist, die entweder SaaS-Lösungen oder selbstverwaltete Funktionen benötigen.
Die Plattform vereint Identity Governance, Zugriffsverwaltung, privilegierten Zugriff, Identity Threat Detection & Response (ITDR) sowie Identity Security Posture Management. Sie ermöglicht starke Laufzeit-Sicherheitskontrollen für Identitäten, verwaltet menschliche und nicht-menschliche Identitäten und bietet kontinuierliche Überprüfbarkeit in Hybrid- und Multi-Cloud-Umgebungen. So wird sichergestellt, dass jede Aktion in Ihrer gesamten Umgebung einer verifizierten menschlichen Identität zugeordnet werden kann. Dies unterstützt Unternehmen bei der Einhaltung strenger Compliance-Vorgaben, minimiert Sicherheitsrisiken und ermöglicht die flexible Bereitstellung von Sicherheit für alle Workloads.
HashiCorp Vault beseitigt die unkontrollierte Verbreitung von Sicherheitslücken durch die zentrale Ausstellung und Verwaltung dynamischer, kurzlebiger Anmeldeinformationen wie Token, Zertifikate, API-Schlüssel und mehr. Vault ist identitätsbasiert und wird zur Laufzeit richtlinienbasiert durchgesetzt. So wird jedem Menschen, jeder Maschine und jedem KI-Agenten in Ihrer Umgebung Zugriff nach dem Prinzip der geringsten Berechtigungen gewährt.
Erleben Sie KI-gestützte IAM-Services, die darauf ausgelegt sind, Zugriffs-Workflows für Unternehmen neu zu definieren, indem sie proaktive, intelligente Agenten bereitstellen.