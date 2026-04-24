Identity Management für agentische KI

IBM Verify bietet eine KI-gestützte Identitätsplattform, die in der gesamten Hybrid Cloud eingesetzt werden kann und für Kunden geeignet ist, die entweder SaaS-Lösungen oder selbstverwaltete Funktionen benötigen.

Die Plattform vereint Identity Governance, Zugriffsverwaltung, privilegierten Zugriff, Identity Threat Detection & Response (ITDR) sowie Identity Security Posture Management. Sie ermöglicht starke Laufzeit-Sicherheitskontrollen für Identitäten, verwaltet menschliche und nicht-menschliche Identitäten und bietet kontinuierliche Überprüfbarkeit in Hybrid- und Multi-Cloud-Umgebungen. So wird sichergestellt, dass jede Aktion in Ihrer gesamten Umgebung einer verifizierten menschlichen Identität zugeordnet werden kann. Dies unterstützt Unternehmen bei der Einhaltung strenger Compliance-Vorgaben, minimiert Sicherheitsrisiken und ermöglicht die flexible Bereitstellung von Sicherheit für alle Workloads.