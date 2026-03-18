Die nächste-Generation der Cloud-Sicherheit

Stärkung der Cloud-Sicherheit mit einem einheitlichen, identitätsorientierten Ansatz

Die Cloud-Einführung beschleunigt sich, aber fragmentierte Tools, inkonsistente Richtlinien und Altlast-Perimeter-Modelle schaffen blinde Flecken, die Angreifer ausnutzen und Auditoren aufdecken. Dieser Leitfaden erklärt, wie erweiterte Angriffsflächen, verstreute Anmeldedaten und manuelle Compliance-Workflows die Sicherheit in Hybrid-Cloud-Umgebungen schwächen, und zeigt, wie ein einheitlicher, identitätsorientierter Ansatz diesen Trend umkehren kann. Erfahren Sie, wie proaktives Risikomanagement, Policy-as-Code-Governance und fortschrittliche Zero-Trust-Praktiken Teams dabei unterstützen, operative Abweichungen zu vermeiden, Compliance in großem Maßstab durchzusetzen und eine stärkere, widerstandsfähigere Sicherheitsstrategie für jede Cloud zu entwickeln.