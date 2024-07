Einsparungen von mehreren Millionen Dollar bei Credito Emiliano S. p. A

Die italienische Regionalbank Credito Emiliano (Credem) begann ihre digitale Transformation im Jahr 2013 mit dem Ziel, sowohl das Kunden- als auch das Mitarbeitererlebnis zu optimieren.

Anfänglich automatisierten einzelne Abteilungen ihre eigenen kleinen Prozesse oder Teile von Prozessen, aber das Unternehmen wusste, dass es durch einen ganzheitlicheren Ansatz viel mehr Wert erzielen konnte. Man entschied sich für die Implementierung von IBM Process Mining und IBM RPA zur Analyse und Automatisierung interner Prozesse, einschließlich Backoffice-Prozessen und kritischer Kundenservice-Prozesse.

In einem Fall erkannte das Unternehmen eine Möglichkeit, Teile seiner Kreditkartenprüfungen und Genehmigungsprozesse zu automatisieren, wodurch die Dauer dieses Prozesses von vier auf einen Tag verkürzt und etwa 500.000 EUR (521.000 USD) pro Jahr eingespart werden konnten. In einem anderen Fall konnte die Zeit, die Mitarbeiter mit der Kreditbearbeitung verbringen, um 70 Prozent reduziert werden. Insgesamt konnte die Bank bis heute 91 Automatisierungen umsetzen, was zu Einsparungen bei den Betriebs- und Dienstleistungskosten in Millionenhöhe führte.

