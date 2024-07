Das vor über 100 Jahren gegründete MMC betreibt über 100 Werke in 50 Ländern und beschäftigt über 20.000 Mitarbeiter. Es ist ein führender Anbieter in den Bereichen Telekommunikation, Energieübertragung, Bau und Transport. Der in dieser Fallstudie vorgestellte Kunde arbeitete zunächst mit MyInvenio zusammen, das am 1. August 2021 seine Geschäftstätigkeit als IBM aufnahm. Das myInvenio-Produkt in dieser Fallstudie, myInvenio Process Mining, wird nun als IBM Process Mining bezeichnet.