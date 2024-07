Profitieren Sie von Zow-konformen Programmierschnittstellen der Anwendung (Restful API), die eine bessere Integration mit hybriden Cloud-Anwendungen ermöglichen.

IBM Z System Automation bietet eine Reihe von REST-APIs zur Verwaltung dynamischer Ressourcen und eine sofort einsatzbereite Integration mit Red Hat Ansible. Diese Integration ermöglicht es Entwicklern, neue Workloads nahtlos in die bestehenden automatisierten Abläufe zu integrieren. REST-APIs ermöglichen außerdem die programmbasierte Steuerung automatisierter Anwendungen und die Verwaltung von Automatisierungskonfigurationen im Sysplex.

Über das Zowe CLI-Plugin können Benutzer IBM Z System Automation über eine Befehlszeile steuern, die über Microsoft Windows, Linux oder Apple Macintosh ausgeführt wird. Nachrichten in der System Display Facility (SDF) können an Apache Kafka gestreamt werden, um die Daten in Service Management Unite oder anderen Kafka-Verbrauchern zu visualisieren. Die Automatisierungsrichtlinie kann im JSON-Format exportiert werden.