ChatOps ist ein Modell, das Menschen, Tools und Prozesse auf einer Kollaborationsplattform zusammenführt, sodass Teams effizient kommunizieren und Arbeitsabläufe einfach verwalten können. IBM Z ChatOps bietet Unterstützung für Z-Umgebungen durch die Einbindung eines Chatbots, der Benutzern direkten Zugriff auf Informationen aus Z Systems-Verwaltungstools über Slack®, Microsoft® Teams™ oder Mattermost® ermöglicht. Die Benachrichtigung des IT-Betriebsteams über Alerts von IBM Z-Anwendungen ist einfach. ChatOps lässt sich auch in IBM Service Management Unite integrieren, um einen umfassenden Zugriff auf IBM Z-Daten zu ermöglichen, so dass Chat-Benutzer Drilldowns in webbasierte Dashboards mit zusätzlichen Informationen durchführen können. Mit Z ChatOps beschleunigen Sie die Behebung von Vorfällen und erreichen ein schnelleres Onboarding von IBM Z-Betreibern der nächsten Generation.