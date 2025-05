KI-Agenten reagieren nicht nur, sie erledigen auch Aufgaben. Auf der Grundlage von Unternehmenslogik und Large Language Models (LLMs) erledigen sie Aufgaben, treffen Entscheidungen und übernehmen manuelle Arbeiten, die Teams ausbremsen. Jeder Agent arbeitet schnell, präzise und flexibel, sodass er sowohl zusammen mit Ihrem Team als auch eigenständig arbeiten kann.

Mit IBM® watsonx Orchestrate können Sie Mitarbeiteranfragen im Personalwesen automatisieren, Leads im Vertrieb qualifizieren oder die Beschaffung verwalten – und zwar mit den Tools, auf die Sie sich bereits verlassen. Stellen Sie vorgefertigte oder benutzerdefinierte Agenten in Unternehmensanwendungen bereit, stellen Sie eine Verbindung zu Ihren Geschäftsdaten her und skalieren Sie die Automatisierung dort, wo sie am dringendsten benötigt wird. Dies sind agentische KI-Systeme, die dafür entwickelt wurden, im Kontext zu handeln, Aufgaben zu durchdenken und mit minimaler Überwachung Ergebnisse zu erzielen.