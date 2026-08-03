Lösung

watsonx.data unterstützt Unternehmen dabei, Betriebsdaten durch offene Formate, zweckdienliche Engines und intelligenten Zugriff auf den gesamten Datenbestand des Unternehmens in einen KI-fähigen Kontext zu verwandeln. Zu den Echtzeit-Workloads gehört unter anderem Astra DB, eine auf Cassandra basierende NoSQL-Engine, die für Lese- und Schreibvorgänge mit hohem Durchsatz, geringe Latenz und ständige Verfügbarkeit ausgelegt ist – und als vollständig verwalteter Cloud-Service auf AWS, Google Cloud und Azure in über 30 Regionen bereitgestellt wird.