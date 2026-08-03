Intelligentere Datenverwaltung mit IBM watsonx.data
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KI-fähige Betriebsdaten in Echtzeit

Nutzen Sie KI-Anwendungen mit Betriebsdaten in Echtzeit, Vektorsuche und Unternehmenskontext in einer offenen, skalierbaren Architektur

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Weißer Hintergrund mit violetten Pinselstrichen am rechten Rand

Echtzeitdaten. Echte Edge.

Herausforderungen

Viele KI-Anwendungen basieren auf statischen Inhalten, verzögerten Verarbeitungsprozessen oder isolierten Systemen. Die wertvollsten Anwendungsfälle benötigen jedoch operative Daten, die sich ständig ändern – Transaktionen, Kundeninteraktionen, Ereignisse und App-Signale. Sind Daten schwer zugänglich oder nur langsam aktivierbar, bleibt die KI in der Pilotphase stecken, anstatt Entscheidungen und Maßnahmen in der Praxis zu unterstützen .

Lösung

watsonx.data unterstützt Unternehmen dabei, Betriebsdaten durch offene Formate, zweckdienliche Engines und intelligenten Zugriff auf den gesamten Datenbestand des Unternehmens in einen KI-fähigen Kontext zu verwandeln. Zu den Echtzeit-Workloads gehört unter anderem Astra DB, eine auf Cassandra basierende NoSQL-Engine, die für Lese- und Schreibvorgänge mit hohem Durchsatz, geringe Latenz und ständige Verfügbarkeit ausgelegt ist – und als vollständig verwalteter Cloud-Service auf AWS, Google Cloud und Azure in über 30 Regionen bereitgestellt wird.

Geschäftsmann nutzt Tablet mit Dashboard eines digitalen Lagerverwaltungssystems in einem intelligenten Lager, einem Konzept für moderne Logistik und Lieferkettentechnologie.
Von der Datenquelle zur Aktion in Echtzeit 01 Live-Betriebsdaten verbinden

Erfassen Sie Ereignisse, Transaktionen, Interaktionen und Anwendungssignale, sobald sie auftreten. Verarbeiten Sie Ereignisdaten über Echtzeit-Verarbeitungsplattformen und speichern Sie Betriebsdaten direkt in einer leistungsstarken NoSQL-Engine, um einen Zugriff mit geringer Latenz zu gewährleisten.

 02 Verarbeiten, speichern und liefern Sie Daten in Echtzeit.

Erweitern und verarbeiten Sie Live-Streams kontinuierlich und speichern und stellen Sie diese anschließend über watsonx.data mithilfe einer Cassandra-basierten NoSQL-Engine bereit. Unterstützen Sie Lese- und Schreibvorgänge mit hohem Durchsatz und kombinieren Sie dabei Betriebsdaten mit Vektorsuche und Unternehmenskontext.

 03 Anwendungen und KI in Echtzeit unterstützen

Liefern Sie Echtzeit-Kontext zu personalisierten Erfahrungen, IoT, Bankwesen, Einzelhandel und Lieferketten-Anwendungsfällen. Geben Sie Teams die Größe, Sicherheit und Offenheit, die sie benötigen, um Entscheidungen in Millisekunden zu unterstützen.

Warum watsonx.data für Echtzeit-KI nutzen?

Einfachere, kostengünstigere Abläufe ohne Kompromisse

Reduzieren Sie den Betriebsaufwand mit einer vollständig verwalteten Plattform der Unternehmensklasse für NoSQL-Workloads. Beseitigen Sie einen Großteil der Komplexität von Clustermanagement, Patchen und Tuning, sodass sich die Teams auf die Entwicklung und Ausführung von Anwendungen konzentrieren können, anstatt sich auf die Wartung der Infrastruktur zu konzentrieren. Niedrigere TCO durch zentralisierte Tools, Automatisierung und effizientere Ressourcennutzung.
Schnelle, skalierbare, stets verfügbare Leistung

Entwickeln und skalieren Sie Anwendungen in Echtzeit schneller mit vertrauten APIs, flexiblen Datenmodellen und verwalteter Infrastruktur. Unterstützen Sie Workloads mit hohem Durchsatz durch geringe Latenz, elastische Skalierbarkeit und globale Verfügbarkeit über verschiedene Clouds und Regionen hinweg – damit Teams schnell und sicher von der Bereitstellung in die Produktion übergehen können.
Vereinheitlichen Sie Daten, handeln Sie in Echtzeit und steuern Sie Ihre Prozesse souverän.

Führen Sie Betriebs-, Analyse- und Vektordaten in einer zweckmäßigen Architektur zusammen, die Echtzeit-Ergebnisse und KI-fähige Anwendungsfälle unterstützt. Ermöglichen Sie den Zugriff auf Live-Daten mit geringer Latenz ohne komplexe Pipelines und gewährleisten Sie gleichzeitig Sicherheit, Governance und Offenheit der Unternehmensklasse für den Datenbestand.
Wo Echtzeitdaten KI-Vorteile schaffen
Nahaufnahme einer Person, die ein Smartphone in der Hand hält und damit interagiert, während sie Reisetickets prüft
Personalisierte mobile Erfahrungen

Unterstützen Sie Empfehlungen, Reisen und Bestellungen, Wallets, Zahlungen und Prämien durch ständigen Zugriff auf sich schnell ändernde Betriebsdaten.
Ein gelber Gabelstapler transportiert eine Palette mit Waren in ein großes Lagerhaus.
Lieferkette und Logistik

Stärken Sie die Flottenverfolgung, die Inventory Visibility und die Versandaktualisierungen durch Datenaufnahme und -verarbeitung in Echtzeit.
Eine Person in einer Schürze greift neben einem Einkaufswagen nach Flaschen in einem Regal eines Supermarkts.
Einzelhandel und Digital Commerce

Bieten Sie reaktionsschnelle Suchergebnisse, Personalisierung und Kampagnen-Erfahrungen in großem Maßstab mit geringer Latenz und hohem Durchsatz.
Junge Frau an einem Geldautomaten
Bankwesen und Betrugserkennung

Unterstützen Sie Zahlungsabwicklung, Betrugserkennung und Handelssysteme, die auf schnelle Lese- und Schreibvorgänge sowie kontextbezogene Abfragen angewiesen sind.
Person läuft durch eine Industrieanlage und nutzt dabei ein Tablet neben großen Maschinen und Anlagen in einer Fabrikumgebung
IoT und Telemetrie

Erfassen und verarbeiten Sie Anwendungssignale, Geräteereignisse und Netzwerkleistungsdaten in Echtzeit.
Ressourcen

Bewährt für Echtzeit-Workloads im Produktionsmaßstab

Ein Mann und eine Frau sitzen an einem Tisch in einem Café, die Frau betrachtet ihr Smartphone
So hat Bud Financial eine Data-Intelligence-Plattform aufgebaut hat
Das Ingenieurteam von Bud Financial hat IBM-Technologie in eine Architektur integriert, die Finanztransaktionen in weniger als fünf Millisekunden mit einer Genauigkeit von über 97 % abwickelt.
Ein Landwirt prüft die Qualität der Ernte auf dem Feld.
So verwandelt SupPlant Live-Daten in Erkenntnisse über Nutzpflanzen
SupPlant entwickelt die weltweit erste sensorlose intelligente Bewässerungslösung.
Kreative Geschäftsleute beim Brainstorming mit digitalen Tablets im Büro
So hat Bay Point eine sichere KI für private Märkte entwickelt
Um die Fähigkeit der Kunden zum Treffen wichtiger finanzieller Entscheidungen zu beschleunigen, hat Bay Point mit Atlas eine KI-gestützte Plattform entwickelt, die es den Kunden ermöglicht, im Dialog mit ihren sicheren Datenräumen zu interagieren.
Machen Sie den nächsten Schritt

Erfahren Sie, wie Sie mit Astra DB in IBM watsonx.data mithilfe einer einheitlichen Datenplattform generative KI-Anwendungen in Echtzeit entwickeln können. Beginnen Sie mit einem Anwendungsfall-Workshop, testen Sie Astra DB oder wechseln Sie von der Open-Source-Version von Cassandra zu einem verwalteten Produktionsmodell.

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