Nutzen Sie KI-Anwendungen mit Betriebsdaten in Echtzeit, Vektorsuche und Unternehmenskontext in einer offenen, skalierbaren Architektur
Herausforderungen
Viele KI-Anwendungen basieren auf statischen Inhalten, verzögerten Verarbeitungsprozessen oder isolierten Systemen. Die wertvollsten Anwendungsfälle benötigen jedoch operative Daten, die sich ständig ändern – Transaktionen, Kundeninteraktionen, Ereignisse und App-Signale. Sind Daten schwer zugänglich oder nur langsam aktivierbar, bleibt die KI in der Pilotphase stecken, anstatt Entscheidungen und Maßnahmen in der Praxis zu unterstützen .
Lösung
watsonx.data unterstützt Unternehmen dabei, Betriebsdaten durch offene Formate, zweckdienliche Engines und intelligenten Zugriff auf den gesamten Datenbestand des Unternehmens in einen KI-fähigen Kontext zu verwandeln. Zu den Echtzeit-Workloads gehört unter anderem Astra DB, eine auf Cassandra basierende NoSQL-Engine, die für Lese- und Schreibvorgänge mit hohem Durchsatz, geringe Latenz und ständige Verfügbarkeit ausgelegt ist – und als vollständig verwalteter Cloud-Service auf AWS, Google Cloud und Azure in über 30 Regionen bereitgestellt wird.
Erfassen Sie Ereignisse, Transaktionen, Interaktionen und Anwendungssignale, sobald sie auftreten. Verarbeiten Sie Ereignisdaten über Echtzeit-Verarbeitungsplattformen und speichern Sie Betriebsdaten direkt in einer leistungsstarken NoSQL-Engine, um einen Zugriff mit geringer Latenz zu gewährleisten.
Erweitern und verarbeiten Sie Live-Streams kontinuierlich und speichern und stellen Sie diese anschließend über watsonx.data mithilfe einer Cassandra-basierten NoSQL-Engine bereit. Unterstützen Sie Lese- und Schreibvorgänge mit hohem Durchsatz und kombinieren Sie dabei Betriebsdaten mit Vektorsuche und Unternehmenskontext.
Liefern Sie Echtzeit-Kontext zu personalisierten Erfahrungen, IoT, Bankwesen, Einzelhandel und Lieferketten-Anwendungsfällen. Geben Sie Teams die Größe, Sicherheit und Offenheit, die sie benötigen, um Entscheidungen in Millisekunden zu unterstützen.
Reduzieren Sie den Betriebsaufwand mit einer vollständig verwalteten Plattform der Unternehmensklasse für NoSQL-Workloads. Beseitigen Sie einen Großteil der Komplexität von Clustermanagement, Patchen und Tuning, sodass sich die Teams auf die Entwicklung und Ausführung von Anwendungen konzentrieren können, anstatt sich auf die Wartung der Infrastruktur zu konzentrieren. Niedrigere TCO durch zentralisierte Tools, Automatisierung und effizientere Ressourcennutzung.
Entwickeln und skalieren Sie Anwendungen in Echtzeit schneller mit vertrauten APIs, flexiblen Datenmodellen und verwalteter Infrastruktur. Unterstützen Sie Workloads mit hohem Durchsatz durch geringe Latenz, elastische Skalierbarkeit und globale Verfügbarkeit über verschiedene Clouds und Regionen hinweg – damit Teams schnell und sicher von der Bereitstellung in die Produktion übergehen können.
Führen Sie Betriebs-, Analyse- und Vektordaten in einer zweckmäßigen Architektur zusammen, die Echtzeit-Ergebnisse und KI-fähige Anwendungsfälle unterstützt. Ermöglichen Sie den Zugriff auf Live-Daten mit geringer Latenz ohne komplexe Pipelines und gewährleisten Sie gleichzeitig Sicherheit, Governance und Offenheit der Unternehmensklasse für den Datenbestand.
Unterstützen Sie Empfehlungen, Reisen und Bestellungen, Wallets, Zahlungen und Prämien durch ständigen Zugriff auf sich schnell ändernde Betriebsdaten.
Stärken Sie die Flottenverfolgung, die Inventory Visibility und die Versandaktualisierungen durch Datenaufnahme und -verarbeitung in Echtzeit.
Bieten Sie reaktionsschnelle Suchergebnisse, Personalisierung und Kampagnen-Erfahrungen in großem Maßstab mit geringer Latenz und hohem Durchsatz.
Unterstützen Sie Zahlungsabwicklung, Betrugserkennung und Handelssysteme, die auf schnelle Lese- und Schreibvorgänge sowie kontextbezogene Abfragen angewiesen sind.
Erfassen und verarbeiten Sie Anwendungssignale, Geräteereignisse und Netzwerkleistungsdaten in Echtzeit.
Erfahren Sie, wie Sie mit Astra DB in IBM watsonx.data mithilfe einer einheitlichen Datenplattform generative KI-Anwendungen in Echtzeit entwickeln können. Beginnen Sie mit einem Anwendungsfall-Workshop, testen Sie Astra DB oder wechseln Sie von der Open-Source-Version von Cassandra zu einem verwalteten Produktionsmodell.