Sprechen Sie mit Ihrem Datenraum: Wie Bay Point Advisors eine sichere RAG-Plattform für Privatmarktanalysen aufbaute

Um die Fähigkeit der Kunden zum Treffen wichtiger finanzieller Entscheidungen zu beschleunigen, hat Bay Point mit Atlas eine KI-gestützte Plattform entwickelt, die es den Kunden ermöglicht, im Dialog mit ihren sicheren Datenräumen zu interagieren.

Veröffentlicht 9. Januar 2026
By Rick Atkinson and Chad Jennings

Genauigkeit und Sicherheit sind zwei wichtige Voraussetzungen für die Entscheidungsfindung bei Investitionen. Bei der Prüfung von Investitionsmöglichkeiten richten Finanzunternehmen oft sichere Datenräume ein, in denen alle Due-Diligence-Quellen gespeichert werden, die den Anlegern bei ihrer Entscheidung für oder gegen ein Unternehmen helfen sollen. Aber Investitionsmöglichkeiten sind oft flüchtig; das Durchsuchen von Tausenden von PDFs, Finanztabellen, wichtigen Verträgen und anderen Dokumenten, um eine Entscheidung zu treffen, kann viel zu lange dauern.

Bay Point Advisors ist eine in Atlanta ansässige Investmentmanagementfirma, die sich auf Private-Equity-Anlagen konzentriert, die traditionelle Investoren oft übersehen. Um die Fähigkeit der Kunden zu beschleunigen, kritische Finanzentscheidungen zu treffen, entwickelte Bay Point mit Atlas eine KI-gestützte Plattform, die es Kunden ermöglicht, dialogorientiert mit ihren Datenräumen zu interagieren. Anstatt Dateien manuell nach Kreditbedingungen, Covenants, Risikohinweisen und anderen geschäftskritischen Details zu durchsuchen, stellen die Benutzer direkte Fragen und erhalten fundierte, durch Zitate gestützte Antworten aus den privaten Dokumenten im Datenraum – und das in Millisekunden.

Das Problem: Die Überprüfung großer Mengen von Dokumenten verlangsamt Entscheidungen

Um in Finanzumgebungen tragfähig zu sein, musste die Atlas-Plattform folgende Punkte erfüllen:

  • Hochpräzises Abrufen
  • Begründete, erklärbare Antworten
  • Strenge Berechtigungsvergabe und Datenisolation
  • Geringe Betriebsbelastung
  • Nahtlose Integration mit dem bestehenden .NET- und Angular-Stack von Bay Point

Atlas begegnet dieser Herausforderung mit Retrieval-Augmented Generation (RAG), indem es semantische Suche mit KI-gestützter Zusammenfassung kombiniert.KI-gestützt

Architektur: Ein produktionsreifer RAG-Workflow

Atlas kombiniert den .NET- und Angular-Stack von Bay Point mit Astra DB auf IBM watsonx.data, Azure Blob Storage, Azure OpenAI und einer SQL-Metadatenschicht. Seine Architektur ist um zwei koordinierte Pipelines herum organisiert:

  • Der von Kunden genutzte Chat-Workflow
  • Der Workflow für die Aufnahme von Dokumenten für Stewards (autorisierte Administratoren, die für Uploads verantwortlich sind)

1. Investor-Abfrage-Workflow (Chat-Prozess)

Wenn ein Kunde eine Frage einreicht, authentifiziert Atlas den Benutzer und ruft den Kontext aus der SQL-Metadatenschicht ab, um sicherzustellen, dass nur autorisierte Dokumente in die Abfrage einbezogen werden. Metadaten, die mit jedem Dokument verknüpft sind, wie Raum-ID und Berechtigungsstufe, werden verwendet, um eine strenge Filterung durchzusetzen.

Die Frage und der Benutzerkontext werden an Astra DB gesendet, die den Text zur Vektorisierung an das Azure OpenAI-Einbettungsmodell weiterleitet. Der resultierende Vektor wird zur Abfrage des Vektorspeichers von Astra DB verwendet, um die relevantesten Textabschnitte und die zugehörigen Metadaten abzurufen.

Atlas sendet dann die Frage des Benutzers, die Prompt-Anweisungen, den vorherigen Chatverlauf und die abgerufenen Textbausteine an ein Azure OpenAI-Chatmodell, das eine fundierte, natürlichsprachliche Antwort generiert, die detaillierte Zitate enthält.

Atlas Chat Flow: Eine authentifizierte Frage wird über die Daten-API zum Einbetten und dann zum Astra DB-Vektorabruf und zu den Ergebnissen führt, was zu einer Generierung von Azure OpenAI-Antworten mit Zitaten führt. Abbildung 1. Atlas Chat-Ablauf: Eine authentifizierte Frage wird über die Data API eingebettet, dann an die Astra DB-Vektorabfrage weitergeleitet und führt schließlich zur Generierung einer Antwort mit Zitaten durch Azure OpenAI.

2. Workflow zur Dokumentenaufnahme (Pipeline zur Dokumenteneinbettung)

Wenn ein Mitarbeiter von Bay Point Dokumente in einen Raum hochlädt, verschiebt Atlas die Dateien in Azure Blob Storage und protokolliert deren Metadaten in der SQL-Datenbank von Atlas. Der Text wird extrahiert und in handhabbare Segmente unterteilt. Jeder Datenblock wird mit Metadaten versehen, um eine korrekte Zugriffskontrolle und Rückverfolgbarkeit beim Abruf zu gewährleisten.

Datenblöcke werden dann an die Vektordatenbank gesendet, die das Azure OpenAI-Einbettungsmodell verwendet, um jedes Teil zu vektorisieren. Die resultierenden Vektoren werden zusammen mit Dokument-IDs, Raumkennungen und Berechtigungsmetadaten in die Vektordatenbank von Astra DB geschrieben.

Da jeder Datenblock unabhängig gespeichert wird, erfordert das Ersetzen oder Aktualisieren eines Dokuments nur eine teilweise Neuindizierung, wodurch Betriebskosten und Komplexität reduziert werden.

Atlas Dokumenteneinbettungs-Pipeline: Ein Steward lädt Raumdokumente hoch, die an den Blob Storage gesendet werden. Dann erfolgt die Extraktion, das Chunking und die Einbettung über die Daten-API und wird in den Vektorspeicher der Astra DB geschrieben. Abbildung 2. Atlas Document Embedding Pipeline: Ein Steward lädt Raumdokumente hoch, die an Blob Storage gesendet werden. Anschließend erfolgen Extraktion, Chunking und Einbetten über die Data API. Die entsprechenden Blöcke werden dann im Speicher der Astra DB gespeichert.

Technische Überlegungen: Was für den Aufbau eines zuverlässigen RAG-Systems erforderlich ist

Die Entwicklung von Atlas erforderte einige bewusste technische Entscheidungen, um den strengen Anforderungen der Arbeitsabläufe auf dem privaten Markt gerecht zu werden.

Trennung von Abruf- und Erzeugungsmodellen

Atlas verwendet ein Modell für Einbetten und ein anderes für die Antwortgenerierung. Diese Aufteilung verbessert die Genauigkeit der Datenabfrage und erzeugt kohärentere Zusammenfassungen als ein einzelnes Mehrzweckmodell.

REST-gesteuerte Integration mittels Nutzung der Daten-API

Die Astra DB Data API, mit ihrer REST-Schnittstelle und dem .NET SDK, ermöglichte es dem Entwicklerteam, Vektoroperationen mit minimalem Aufwand in die bestehende Codebasis zu integrieren. Dadurch mussten keine neuen Sprachen eingeführt oder zusätzliche Infrastruktur bereitgestellt werden.

Metadatengesteuerte Zugriffskontrolle

Die Berechtigung wird auf Chunk-Ebene mithilfe von Metadaten durchgesetzt, die während des Aufnahmevorgangs festgelegt werden. Während des Abrufs werden nur autorisierte Abschnitte berücksichtigt, sodass die Antworten immer aus Dokumenten stammen, die der Benutzer einsehen darf.

Effiziente Wartung durch teilweise Neuindexierung

Atlas muss nicht den gesamten Datensatz neu verarbeiten, wenn ein Dokument geändert, ersetzt oder gelöscht werden muss. Es werden nur die betroffenen Dateien neu indiziert, wodurch die Datenaufnahme schnell und überschaubar bleibt.

Betriebsgeschwindigkeit durch Anbieterunterstützung

Das technische Team von Bay Point beschleunigte die Entwicklung mithilfe der direkten Supportkanäle und der Implementierungsanleitung von IBM. Dies war insbesondere bei der Entwicklung des Retrieval-Workflows und der Feinabstimmung der Einbetten-Parameter von Bedeutung. Das Support-Team nutzte Langflow, IBMs intuitive, Drag-and-Drop-Entwicklungs-GUI, um dem Team von Bay Point zu helfen, die architektonischen Anforderungen und die Gesamttragfähigkeit ihres Atlas-Projekts zu visualisieren.

Ergebnisse: Schnellere Erkenntnisse, bessere Governance, höheres Vertrauen

Atlas verbessert die Interaktion von Kunden und Analysten mit Daten aus dem privaten Markt deutlich, was zu Folgendem führt:

  • Schnellere Erkenntnisgewinnung: Wichtige Informationen werden in Sekundenschnelle angezeigt.
  • Konsistente Begründung: Antworten enthalten Quellenangaben.
  • Geringere Fehlerraten: Halluzinationen werden durch gezielte Hilfestellungen reduziert.
  • Verbesserte Produktivität: Weniger Zeitaufwand für das manuelle Scannen von Dokumenten
  • Strenge Governance: Dokumentenbezogene Berechtigungen werden durchgängig eingehalten.

Die Plattform verwandelt statische, unstrukturierte Dokumentensätze in eine durchsuchbare, dialogorientierte Wissensebene, die Due-Diligence-Workflows beschleunigt.

Was als Nächstes kommt: Agentische KI für Investitionsworkflows

Atlas entwickelt sich zu einer agentischen KI, bei der autonome Prozesse sowohl private Dokumente als auch Marktinformationen und öffentliche Datensätze nach neuen, für eine Investition relevanten Informationen durchsuchen können. Zukünftige Fähigkeiten könnten Folgendes umfassen:

  • Benachrichtigungen, wenn sich neue Dokumente auf die Vertragsbedingungen auswirken
  • Dokumentenübergreifende Konsistenzprüfung
  • Überwachung von regulatorischen oder Marktänderungen
  • Proaktive Zusammenfassungen von Dokumentenaktualisierungen

Diese Entwicklung verlagert den Fokus von Atlas von reaktiver Fragebeantwortung hin zu proaktiver Intelligenz.

Eine sichere, skalierbare RAG-Architektur für Finanzen

Atlas zeigt, wie RAG innerhalb der Beschränkungen privater Investitionen sicher und zuverlässig agieren kann. Astra DB bietet die Vektorspeicherung, die geringe Latenz und die REST-basierte Integration, die die semantische Suche von Atlas ermöglichen. Azure OpenAI liefert die Logikschicht, die fundierte, zitatreiche Antworten generiert.

Zusammen ermöglichen diese Komponenten Bay Point Advisors die Umwandlung der Due-Diligence-Prüfung auf dem Privatmarkt in ein schnelles, dialogorientiertes und steuerbares Erlebnis, das vollständig von den eigenen Daten des Unternehmens gesteuert wird und mit den Sicherheitsanforderungen des Finanzsektors übereinstimmt.

Rick Atkinson

CTO

Bay Point Advisors

Chad Jennings

Global Head of Customer Voice and Product Experience

IBM