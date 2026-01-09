Genauigkeit und Sicherheit sind zwei wichtige Voraussetzungen für die Entscheidungsfindung bei Investitionen. Bei der Prüfung von Investitionsmöglichkeiten richten Finanzunternehmen oft sichere Datenräume ein, in denen alle Due-Diligence-Quellen gespeichert werden, die den Anlegern bei ihrer Entscheidung für oder gegen ein Unternehmen helfen sollen. Aber Investitionsmöglichkeiten sind oft flüchtig; das Durchsuchen von Tausenden von PDFs, Finanztabellen, wichtigen Verträgen und anderen Dokumenten, um eine Entscheidung zu treffen, kann viel zu lange dauern.

Bay Point Advisors ist eine in Atlanta ansässige Investmentmanagementfirma, die sich auf Private-Equity-Anlagen konzentriert, die traditionelle Investoren oft übersehen. Um die Fähigkeit der Kunden zu beschleunigen, kritische Finanzentscheidungen zu treffen, entwickelte Bay Point mit Atlas eine KI-gestützte Plattform, die es Kunden ermöglicht, dialogorientiert mit ihren Datenräumen zu interagieren. Anstatt Dateien manuell nach Kreditbedingungen, Covenants, Risikohinweisen und anderen geschäftskritischen Details zu durchsuchen, stellen die Benutzer direkte Fragen und erhalten fundierte, durch Zitate gestützte Antworten aus den privaten Dokumenten im Datenraum – und das in Millisekunden.