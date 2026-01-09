Wenn ein Kunde eine Frage einreicht, authentifiziert Atlas den Benutzer und ruft den Kontext aus der SQL-Metadatenschicht ab, um sicherzustellen, dass nur autorisierte Dokumente in die Abfrage einbezogen werden. Metadaten, die mit jedem Dokument verknüpft sind, wie Raum-ID und Berechtigungsstufe, werden verwendet, um eine strenge Filterung durchzusetzen.
Die Frage und der Benutzerkontext werden an Astra DB gesendet, die den Text zur Vektorisierung an das Azure OpenAI-Einbettungsmodell weiterleitet. Der resultierende Vektor wird zur Abfrage des Vektorspeichers von Astra DB verwendet, um die relevantesten Textabschnitte und die zugehörigen Metadaten abzurufen.
Atlas sendet dann die Frage des Benutzers, die Prompt-Anweisungen, den vorherigen Chatverlauf und die abgerufenen Textbausteine an ein Azure OpenAI-Chatmodell, das eine fundierte, natürlichsprachliche Antwort generiert, die detaillierte Zitate enthält.