Pflanzenbauern auf der ganzen Welt sind mit zunehmend schwierigen Bedingungen konfrontiert. Da Klimaveränderungen die Vorhersage der Wetterbedingungen erschweren, liefern traditionelle Bewässerungsmethoden nicht mehr ausreichend Ertrag. Gleichzeitig ist die Agrarwirtschaft stark von Trends beeinflusst, weshalb Agilität für den Erfolg entscheidend ist.

SupPlant hilft Landwirten dabei, die Bewässerung zu optimieren, um höhere Ernteerträge zu erzielen und gleichzeitig durch optimierte Nutzung Wasser zu sparen. Mithilfe spezieller Feldhardware und firmeneigener Softwarealgorithmen gibt SupPlant Landwirten maßgeschneiderte Empfehlungen, um die Bedürfnisse der Pflanzen in Echtzeit zu unterstützen. Mit dem Ziel der Expansion erkannte SupPlant, dass es die gesammelten umfangreichen Daten nutzen könnte, um eine sensorlose Lösung zu entwickeln und so intelligente Bewässerungsmethoden auch für kleine und mittlere landwirtschaftliche Betriebe zugänglich zu machen. Gleichzeitig wollte das Unternehmen in den B2B2C-Bereich expandieren und Verkäufern von Saatgut, Düngemitteln und Pestiziden helfen, mit diesen kleineren Kunden in Kontakt zu treten. Das Unternehmen verfolgte auch einen B2G-Ansatz, indem es Regierungen dabei half, ihre Geschäftswelt zu verstehen und als Versicherungspolice diente, um besser zu verstehen, worauf sie ihre Bemühungen auf nationaler Ebene konzentrieren sollten.

„Etwa 90 % der Landwirte weltweit betreiben Kleinbetriebe“, beginnt Lior Naaman, Chief Marketing Officer bei SupPlant. „Oftmals haben sie wenig Erfahrung mit Technologie und es fehlen ihnen die Ressourcen, um Hardware zu installieren.“ Indem wir unsere Technologie an ihre Bedürfnisse angepasst haben, wollten wir dazu beitragen, die Produktivität von Nutzpflanzen auf der ganzen Welt deutlich zu steigern."

