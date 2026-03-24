SupPlant entwickelt die weltweit erste sensorlose intelligente Bewässerungslösung
Pflanzenbauern auf der ganzen Welt sind mit zunehmend schwierigen Bedingungen konfrontiert. Da Klimaveränderungen die Vorhersage der Wetterbedingungen erschweren, liefern traditionelle Bewässerungsmethoden nicht mehr ausreichend Ertrag. Gleichzeitig ist die Agrarwirtschaft stark von Trends beeinflusst, weshalb Agilität für den Erfolg entscheidend ist.
SupPlant hilft Landwirten dabei, die Bewässerung zu optimieren, um höhere Ernteerträge zu erzielen und gleichzeitig durch optimierte Nutzung Wasser zu sparen. Mithilfe spezieller Feldhardware und firmeneigener Softwarealgorithmen gibt SupPlant Landwirten maßgeschneiderte Empfehlungen, um die Bedürfnisse der Pflanzen in Echtzeit zu unterstützen. Mit dem Ziel der Expansion erkannte SupPlant, dass es die gesammelten umfangreichen Daten nutzen könnte, um eine sensorlose Lösung zu entwickeln und so intelligente Bewässerungsmethoden auch für kleine und mittlere landwirtschaftliche Betriebe zugänglich zu machen. Gleichzeitig wollte das Unternehmen in den B2B2C-Bereich expandieren und Verkäufern von Saatgut, Düngemitteln und Pestiziden helfen, mit diesen kleineren Kunden in Kontakt zu treten. Das Unternehmen verfolgte auch einen B2G-Ansatz, indem es Regierungen dabei half, ihre Geschäftswelt zu verstehen und als Versicherungspolice diente, um besser zu verstehen, worauf sie ihre Bemühungen auf nationaler Ebene konzentrieren sollten.
„Etwa 90 % der Landwirte weltweit betreiben Kleinbetriebe“, beginnt Lior Naaman, Chief Marketing Officer bei SupPlant. „Oftmals haben sie wenig Erfahrung mit Technologie und es fehlen ihnen die Ressourcen, um Hardware zu installieren.“ Indem wir unsere Technologie an ihre Bedürfnisse angepasst haben, wollten wir dazu beitragen, die Produktivität von Nutzpflanzen auf der ganzen Welt deutlich zu steigern."
SupPlant wählte IBM watsonx Orchestrate und IBM DataStax als Grundlage für sein neues Angebot mit dem Namen Plant ;). Basierend auf dem ausgeklügelten Algorithmus und dem umfangreichen Datenbestand, den SupPlant entwickelt hat, nutzt Plant ;) Satellitenbilder von Anbauflächen, um Landwirten zweimal wöchentlich personalisierte Wetter- und Bewässerungsinformationen sowie Ad-hoc-Warnungen bei extremen Wetterbedingungen und Pflanzenstress zu liefern.
Mit IBM® DataStax automatisierte SupPlant die Erfassung und den Abruf der unstrukturierten Daten, die das Unternehmen von Sensoren und Satelliten sammelt, und reicherte sie an, um sie für KI-Anwendungen vorzubereiten. Anschließend entwickelte SupPlant mithilfe von watsonx Orchestrate KI-Agenten, die Landwirten helfen, ihre Anbauflächen im Laufe der Zeit zu analysieren, um tiefergehende Erkenntnisse zu gewinnen. Gleichzeitig entwickelte SupPlant einen KI-Agenten, um Leads für landwirtschaftliche Verkäufer zu identifizieren.
Anfangs führte SupPlant ein Proof-of-Concept-Projekt mit 50 Landwirten durch. Mit einer starken Rückkopplungsschleife und einem iterativen Prozess verfeinerte das Unternehmen Plant ;) um es benutzerfreundlicher zu machen. Zum Beispiel ist die Lösung am Frontend in WhatsApp integriert, was bedeutet, dass Landwirte Benachrichtigungen über eine vertraute Oberfläche erhalten und keine neue Software installieren müssen.
Mit IBM-Technologie im Zentrum von Plant ;), kann SupPlant Wachstum fördern und gleichzeitig Kleinbauern dabei helfen, die Lebensmittel anzubauen, auf die die Welt angewiesen ist. Bezeichnenderweise bietet SupPlant Plant ;) kostenlos an. Landwirte können Saatgut, Dünger und Pestizide über SupPlant kaufen, aber die intelligente Bewässerungstechnologie ist für alle zugänglich, unabhängig von ihren Ressourcen.
„Mithilfe der Technologie von IBM können wir Vertrauen zu lokalen landwirtschaftlichen Betrieben aufbauen und zuverlässige Leads für landwirtschaftliche Verkäufer generieren, wodurch das Marketing optimiert und deren Umsätze gesteigert werden“, erklärt Naaman.
Heute nutzen weltweit rund 50.000 Landwirte Plant ;), und SupPlant verzeichnet täglich 500 bis 1.000 neue Nutzer. Das Unternehmen verzeichnet eine Kundenzufriedenheitsrate von 80 %, wobei 80 % der Nutzer jede von der Lösung gesendete Nachricht lesen und 30 % sich darüber hinaus durch das Stellen von Fragen und die Beantwortung von Umfragen engagieren. Die hohe Beteiligungsrate bedeutet, dass mehr Landwirte eine tiefere Erkenntnis über ihre Anbauflächen erhalten, flexibel auf sich ändernde Bedingungen reagieren und ihre Ernten gesünder halten können.
„Wir arbeiten ständig daran, neue Funktionen einzuführen, die Landwirten helfen, ihre Ernten effizienter als je zuvor anzubauen“, so Naaman abschließend. „Während wir expandieren, werden wir uns weiterhin auf IBM-Technologie verlassen, um unsere Ziele zu erreichen.“
SupPlant wurde 2016 gegründet und ist ein Agrartechnologieunternehmen mit dem Ziel, Wasser zu sparen und gleichzeitig die Produktivität und den Ertrag von Nutzpflanzen zu verbessern. Mit rund 100 Mitarbeitern in Büros in Israel, Marokko, Mexiko und anderen Ländern arbeitet SupPlant weltweit daran, den Echtzeitbedarf der Pflanzen zu analysieren und liefert umsetzbare agronomische Erkenntnisse für Landwirte.
© Copyright IBM Corporation. Februar 2026.
IBM, das IBM-Logo, watsonx Orchestrate und DataStax sind Marken der IBM Corp., die in vielen Ländern weltweit eingetragen sind.
Die Beispiele dienen nur zur Veranschaulichung. Die tatsächlichen Ergebnisse variieren je nach Clientkonfiguration und -bedingungen. Daher können keine allgemein erwarteten Ergebnisse bereitgestellt werden.