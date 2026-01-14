Banking in 5 Millisekunden: Wie Bud Financial eine Datenintelligenzplattform auf IBM watsonx.data aufgebaut hat

Das Ingenieurteam von Bud Financial hat IBM-Technologie in eine Architektur integriert, die Finanztransaktionen in weniger als fünf Millisekunden mit einer Genauigkeit von über 97 % abwickelt.
Bud Financial (Bud) unterstützt Banken, Kreditgenossenschaften und Fintech-Unternehmen bei der Umwandlung von rohen Transaktionsdaten in Kundeninformationen, die Echtzeit-Erkenntnisse über das Kundenverhalten, personalisierte Dienstleistungen und fundierte Entscheidungen ermöglichen.
Die Kunden des Londoner Unternehmens Bud reichen von Fintech-Startups bis hin zu globalen Banken. Sein größter Kunde bedient mehr als 10 Millionen Privatkunden und wickelt jeden Monat über 500 Millionen Transaktionen ab – ein Umfang, der in jeder Phase Zuverlässigkeit und Präzision erfordert. Einer seiner prominentesten Kunden, HSBC, führte die Technologie von Bud im Jahr 2019 ein und war so beeindruckt, dass er später zu einem Investor wurde.
Gemeinsam entwickelten IBM und das Ingenieurteam von Bud eine Architektur, die jede Finanztransaktion in weniger als fünf Millisekunden mit einer Genauigkeit von über 97 % bereichert. Dazu klassifiziert die Architektur den Kauf, ordnet den Händler zu, fügt Geolokalisierungs- und Kategorie-Tags hinzu und erkennt wiederkehrende oder ungewöhnliche Muster – so können Banken in Echtzeit Erkenntnisse gewinnen, sobald eine Transaktion stattfindet.
Das Hauptziel von Bud ist es, als Customer-Intelligence-Schicht für Banken zu fungieren und durch die Anreicherung von Finanzdaten einen vollständigen Überblick über das Verhalten zu bieten.
Wenn ein Kunde einen Kauf tätigt – beispielsweise eine Tasse Kaffee –, erhält das System von Bud die rohen Transaktionsdaten von der Bank und kategorisiert sie (z. B. Lebensmittel → Kaffee → Cafés). Anschließend identifiziert es den Händler, fügt ein Logo und den Standort hinzu und ermittelt, ob es sich um einen wiederkehrenden Kauf handelt.
Dieser Prozess findet statt, noch bevor der Nutzer seine Zahlungsbenachrichtigung erhält. Die gesammelten Informationen fließen zurück in die Systeme der Bank und ermöglichen:
Die technischen Einschränkungen sind kompromisslos: Jeder Vorgang muss innerhalb der Autorisierungsschleife einer Kreditkartentransaktion abgeschlossen werden – ohne zusätzliche Verzögerungen und ohne Fehlalarme. Eine falsche Kennzeichnung einer Zahlung kann Streitigkeiten oder unnötige Betrugsfälle verursachen. Daher legt Bud bei seinem Design Wert auf Schnelligkeit und Sicherheit und verzichtet auf unsichere Klassifizierungen, anstatt ein falsches Ergebnis zu riskieren.
Die Architektur von Bud ist so konzipiert, dass sie nahezu in Echtzeit (unter 5 Millisekunden) eine Anreicherung mit einer Genauigkeit von über 97 % bei Millionen von täglichen Transaktionen liefert. Das System integriert Astra DB, Teil von IBM watsonx.data, Google BigQuery und die proprietären Modelle von Bud in eine modulare Pipeline, die Echtzeit-Klassifizierung, Kontextualisierung und Analysen auf globaler Ebene unterstützt.
Die Aufnahme-Engine von Bud ist mit mehreren Datenquellen, Real-Time Payments und Batch-Banking-Feeds verbunden und ermöglicht so eine flexible Integration mit unterschiedlichen Kundensystemen. Jede Bereitstellung kann innerhalb einer Region oder eines Landes erfolgen, um die Vorschriften zur Datenresidenz für Finanzinstitute einzuhalten.
Die eigenen KI-Modelle von Bud analysieren Transaktionsdaten nach deren Erfassung. Jedes Ereignis wird kategorisiert, mit Händler- und geografischen Informationen angereichert und innerhalb von Millisekunden an den Kunden zurückgesendet. Einige Banken nutzen die Anreicherungsergebnisse direkt, ohne Daten zu speichern; andere speichern angereicherte Transaktionen für nachgelagerte Analysen.
Die Architektur von Bud hat sich in drei Phasen weiterentwickelt: von MySQL über selbstverwaltetes Apache Cassandra bis hin zu Astra DB. Dieser Übergang lieferte die erforderliche Leistung und operative Einfachheit, um vielfältige Bank-Workloads zu unterstützen, die Multi-Umgebungs- und Hybrid-Bereitstellungen umfassen können. Dazu gehören auch Situationen, in denen Daten im jeweiligen Land verbleiben müssen oder die Infrastruktur in der Nähe der Rechenzentren der Bank angesiedelt sein muss.
Astra DB dient nun als Buds primärer Transaktionsdatenspeicher, der für unvorhersehbare Volumenspitzen ausgelegt ist und gleichzeitig die Hosting-Anforderungen der Kunden erfüllt.
Für Kunden, die kundenübergreifende Erkenntnisse benötigen, überträgt Bud angereicherte Transaktionen in BigQuery und ermöglicht so groß angelegte Analysen, Mustererkennung und Berichterstellung. Durch diese Trennung von transaktionalen und analytischen Workloads kann Bud sowohl die Geschwindigkeit als auch die Tiefe seiner Datenverarbeitung aufrechterhalten.
Die Anreicherungsmodelle von Bud werden vollständig intern trainiert und gepflegt. Große Foundation Models werden bewusst aus dem Echtzeitkreislauf ausgeschlossen, um Halluzinationen zu verhindern und die Erklärbarkeit sicherzustellen. Stattdessen stützt sich Bud auf seine proprietären Modelle, die von menschlichen Labelern unterstützt werden, die kontinuierlich neue oder nicht übereinstimmende Typen überprüfen. Dieser Ansatz führt zu einer Klassifizierungsgenauigkeit von über 97 % bei gleichzeitiger Wahrung von Transparenz und Governance.
Das System von Bud ist auf drei nicht verhandelbare Anforderungen optimiert: Präzision, Zuverlässigkeit und eine Leistung von unter 5 Millisekunden. Falsch positive Ergebnisse, wie beispielsweise eine falsche Kategorisierung, können zu Verwirrung oder Streitigkeiten bei Kunden führen. Daher legt die Anreicherungs-Engine mehr Wert auf Korrektheit und Erklärbarkeit als auf spekulative Klassifizierungen. Gleichzeitig muss die gesamte Pipeline innerhalb des Zahlungsautorisierungszyklus funktionieren, was bedeutet, dass jede Anreicherungsentscheidung innerhalb weniger Millisekunden getroffen werden muss, ohne dass es für den Endnutzer zu einer wahrnehmbaren Verzögerung kommt.
Um diese Probleme zu vermeiden, hat Bud Überwachungsprozesse eingerichtet, die eine manuelle Überprüfung aller mehrdeutigen Transaktionskategorien gewährleisten. Der Ansatz des Unternehmens legt zudem Wert auf Observability und regionale Anpassungsfähigkeit: Jeder Kunde kann je nach seinen Compliance-Anforderungen wählen, ob er eine Multi-Tenant- oder eine dedizierte Umgebung bereitstellen möchte.
Die Anreicherungs-Engine von Bud arbeitet mit einer Genauigkeit von über 97 %, einer Latenz von unter 5 ms und einer globalen Abdeckung von 20 Millionen Händlern und 30 Millionen Standorten. Damit können Banken Transaktionen in großem Maßstab klassifizieren und kontextualisieren, ohne die Benutzererfahrung zu beeinträchtigen.
Das kundenseitige Finanzmanagementprodukt von Bud, Engage, trägt zur verstärkten Nutzung digitaler Kanäle bei, indem es Kunden einen klareren und vertrauenswürdigeren Überblick über ihr Ausgabeverhalten verschafft.
Ein weiteres Angebot von Bud, Assess, nutzt angereicherte Transaktionsdaten, um Kreditnehmer mit begrenzter Bonität – Kunden mit begrenzter Kredithistorie – zu bewerten, indem es die Zahlungsfähigkeit und Ausgabemuster in Echtzeit bewertet und Kreditgebern hilft, fundiertere und gerechtere Kreditentscheidungen zu treffen.
Buds Erfahrung zeigt, dass eine effektive KI im Finanzwesen sowohl Automatisierung als auch menschliches Urteilsvermögen erfordert. Das „Human-in-the-Loop”-Konzept des Teams stellt sicher, dass die Modelle stets auf dem neuesten Stand sind, was neue Typen von Händlern, Zahlungskategorien und sich wandelnde Ausgabeverhalten angeht, wie beispielsweise das Aufkommen von Mitfahrgelegenheiten oder „Jetzt kaufen, später bezahlen”-Transaktionen.
Durch kontinuierliche Überwachung und Nachschulung bleibt das Anreicherungssystem präzise, anpassungsfähig und erklärbar – Kernwerte für jede KI, die in regulierten Branchen bereitgestellt wird.
Die Echtzeit-Datenplattform von Bud Financial zeigt, wie Astra DB weltweit verteilte Datenoperationen mit geringer Latenz ermöglicht, die den Anforderungen moderner Bank-Workloads hinsichtlich Umfang und Präzision gerecht werden. Die Kombination aus der von Astra DB verwalteten Cassandra-Leistung und der analytischen Reichweite von BigQuery bietet Bud eine einheitliche Architektur sowohl für die Echtzeit-Anreicherung als auch für die Generierung von Langzeit-Erkenntnissen.
Der nächste Schritt auf Buds Weg ist die Verschmelzung von Transaktions- und Analyseintelligenz, wodurch das Kundenverständnis fast in Echtzeit erfolgt.
Mit Astra DB als Transaktionsgrundlage baut Bud seine Plattform weiter aus, um in Echtzeit erklärbare Informationen im Bankwesen bereitzustellen.