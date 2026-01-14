Banking in 5 Millisekunden: Wie Bud Financial eine Datenintelligenzplattform auf IBM watsonx.data aufgebaut hat

Bud Financial (Bud) unterstützt Banken, Kreditgenossenschaften und Fintech-Unternehmen bei der Umwandlung von rohen Transaktionsdaten in Kundeninformationen, die Echtzeit-Erkenntnisse über das Kundenverhalten, personalisierte Dienstleistungen und fundierte Entscheidungen ermöglichen.

Die Kunden des Londoner Unternehmens Bud reichen von Fintech-Startups bis hin zu globalen Banken. Sein größter Kunde bedient mehr als 10 Millionen Privatkunden und wickelt jeden Monat über 500 Millionen Transaktionen ab – ein Umfang, der in jeder Phase Zuverlässigkeit und Präzision erfordert. Einer seiner prominentesten Kunden, HSBC, führte die Technologie von Bud im Jahr 2019 ein und war so beeindruckt, dass er später zu einem Investor wurde.

Gemeinsam entwickelten IBM und das Ingenieurteam von Bud eine Architektur, die jede Finanztransaktion in weniger als fünf Millisekunden mit einer Genauigkeit von über 97 % bereichert. Dazu klassifiziert die Architektur den Kauf, ordnet den Händler zu, fügt Geolokalisierungs- und Kategorie-Tags hinzu und erkennt wiederkehrende oder ungewöhnliche Muster – so können Banken in Echtzeit Erkenntnisse gewinnen, sobald eine Transaktion stattfindet.