IBM Engineering Systems Design Rhapsody – Entwickler generiert Anwendungscode für die Sprachen C, C++, Java™ und Ada, einschließlich Architektur- und Verhaltensansichten (wie Statecharts und Aktivitätsdiagramme). Sie können vorhandenen C-, C++-, Java-, Ada- und C#-Code als Referenz importieren und visualisieren oder weiter entwickeln und Änderungen an Design oder Code synchronisieren, um beides auf dem gleichen Stand zu halten. Es unterstützt auch die Integration der Eclipse-Plattform für eine integrierte Code-, Modell- und Debug-Umgebung.