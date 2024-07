Rhapsody Designer for Systems Engineers umfasst alle Funktionen von Rhapsody Architect for Systems Engineers und ermöglicht Ihnen außerdem die Erstellung von Prototypen, die Simulation und die Ausführung von Entwürfen zur frühzeitigen Validierung von Anforderungen, Architektur und Verhalten. Es handelt sich hierbei um eine modellbasierte Systems-Engineering-Umgebung (MBSE) unter Verwendung der Branchenstandards SysML und UML. Die Software hilft Ihnen, sich an sich ändernde Kundenanforderungen anzupassen, verbessert die Produktivität und verkürzt die Einführung am Markt durch erweiterte Validierung und Simulation.