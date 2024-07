Integration mit Red Hat Ansible

IBM Turbonomic lässt sich auch in das ereignisgesteuerte Ansible der Red Hat Ansible Automation Platform integrieren. So können die erforderlichen Event-Handling-Funktionen bereitgestellt werden, die für die Automatisierung zeitaufwändiger Aufgaben und die Reaktion auf veränderte Bedingungen in jeder IT-Domäne erforderlich sind. Das ereignisgesteuerte Ansible kann Ereignisse empfangen, die diskrete Informationen über die Bedingungen in der IT-Umgebung enthalten, die geeignete Reaktion auf das Ereignis bestimmen und dann automatisierte Aktionen ausführen, um das Ereignis anzugehen oder zu beheben.

Aufgaben des IT-Service-Managements – beispielsweise die Optimierung von Tickets, die Behebung von Problemen und die Benutzerverwaltung – sind ideale Ausgangspunkte. Das ereignisgesteuerte Ansible ist jedoch flexibel genug, um eine Vielzahl von Aufgaben in Ihrer IT-Umgebung zu automatisieren. Mit der gemeinsamen Lösung von Red Hat und IBM können Sie Aufgaben ausführen und Ereignisse automatisch beheben, ohne dass ein Benutzer eine Aktion auf der Grundlage eines Problem-Tickets überprüfen und manuell einleiten muss.