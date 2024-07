Mit ServiceNow können Benutzer Change-Management- und Konfigurationsworkflows verwalten. Die IBM Turbonomic-Plattform wurde entwickelt, um sicherzustellen, dass Anwendungen kontinuierlich über die Ressourcen verfügen, die sie für ihre Leistung in allen Umgebungen benötigen. Die IBM Turbonomic-Software trägt zur Sicherstellung der Anwendungsleistung bei, indem sie Organisationen ermöglicht, mit DevOps-Geschwindigkeit zu arbeiten. Dies wird durch die Aufzeichnung, Genehmigung und Verfolgung von Entscheidungen und Maßnahmen in Bezug auf die Software erreicht.

Kunden können Softwarerichtlinien für IBM Turbonomic konfigurieren, um Turbonomic-Maßnahmen in ihrer ServiceNow-Instanz zu protokollieren und Maßnahmen zur Freigabe in ServiceNow-Workflows einzureichen. Die IBM Turbonomic-Plattform unterstützt ServiceNow Paris, Madrid, New York und Orlando. Die Bereitstellung der ServiceNow-Integration kann direkt über den ServiceNow-Store hier erfolgen (Link befindet sich außerhalb von ibm.com). Die Dokumentation zur IBM Turbonomic-Plattform finden Sie hier.