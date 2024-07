Webhooks-Integration

Mit der Webhook-API-Integration können Benutzer Workflows in fast jedem HTTP-API-Endpunkt einrichten, der eine POST-Methode unterstützt. Dies ermöglicht eine stärkere Collaboration bei Entscheidungen, die IBM Turbonomic trifft, um Ausschuss zu reduzieren und die Leistung zu optimieren. Beispielsweise kann eine Turbonomic Entscheidung, die Größe einer Arbeitslast zu ändern, um den steigenden Ressourcenbedarf einer Anwendung zu decken, in einem Mircosoft Teams- oder Slack-Kanal gepostet werden, um Betriebsteams oder Anwendungseigner an die Maßnahmensdetails in der Benutzeroberfläche von Turbonomic weiterzuleiten, damit sie diese genauer prüfen und die entsprechenden Maßnahmen sofort ergreifen können. Alternativ kann der Benutzer für Standard-Changes, die komplexe Anwendungssequenzen erfordern, die Webhook-API-Integrationen nutzen, um betriebliche Runbooks wie ein RedHat Ansible Playbook auszulösen, um die Größenänderung der Arbeitslast automatisch auszuführen und alle damit verbundenen Anwendungstasks auszuführen, die zur Nutzung der zusätzlichen Ressourcen erforderlich sind.