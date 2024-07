AWS-Kostenoptimierung

Amazon Web Services (AWS) bietet eine zuverlässige und skalierbare Infrastrukturplattform in der Cloud. Für viele geht das Versprechen von Agilität und Elastizität jedoch oft mit einem Mangel an Einblick in das einher, was aus Sicht der Anwendungsressourcenbeschaffung erforderlich ist. Dies führt zu einer suboptimalen Leistung und zu Rechnungen, die das Budget überschreiten.



Die IBM® Turbonomic®-Plattform generiert kontinuierlich Maßnahmen zur Optimierung von EC2-Instanzen, RDS-Datenbanken, EBS-Laufwerken und Elastic Kubernetes Service (EKS) basierend auf der Echtzeitnachfrage. Die empfohlenen Maßnahmen tragen dazu bei, die Leistung sicherzustellen und gleichzeitig die Kosten zu minimieren. Darüber hinaus verwaltet die IBM Turbonomic-Plattform Ihren Bestand an RI und leitet Maßnahmen zur Maximierung der RI-Nutzung und Reichweite ein, und zwar unter dem Gesichtspunkt der Anwendungsleistung.