IBM Security Trusteer Mobile unterstützt die Erkennung von Risiken für Geräte und Sitzungen in Echtzeit und trägt durch erweiterte Analysen zur Wahrung der Integrität der Anwendung bei, in die sie integriert wurde. Trusteer Mobile prüft das Gerät, um festzustellen, ob es durch böswillige Akteure kompromittiert wurde, z. B. durch Malware, Remote-Access-Trojaner (RAT) und Apps für den SMS-Diebstahl oder durch Jailbreak-/Root-Manipulation und Overlay-Angriffe. Zusätzliche Indikatoren für verschiedene Kanäle werden kontinuierlich mittels hochentwickelter Technologien verarbeitet, so z. B. Verhaltensanomalien, Unstimmigkeiten beim Navigationsverhalten und Beweise für Phishing-Gefahren.