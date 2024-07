Was passiert, wenn Sie einen neuen Kunden oder einen Gastbenutzer prüfen müssen? Ohne vorherige Informationen oder Kundenaufzeichnungen – und wenn die Informationen, auf die Sie sich verlassen, öffentlich zugänglich sind – kann es eine schwierige Aufgabe sein, festzustellen, ob ein Konto von einem echten Benutzer oder von einem Cyberkriminellen erstellt wurde.



IBM Security Trusteer Pinpoint Assure ist eine cloudbasierte Software für Identitätsrisiken in Echtzeit, die das Risiko von betrügerischen Absichten erkennt und vorhersagt. So können Sie bereits bei der Erstellung neuer digitaler Konten eine vertrauenswürdige digitale Beziehung aufbauen.