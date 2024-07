IBM Storage Utility ermöglicht Ihnen die Beschaffung von Speicherplatz auf Ihre Weise, indem Sie nur für die tatsächlich verbrauchte Kapazität bezahlen. Wir ermitteln Ihren aktuellen und zukünftigen Bedarf und stellen die gesamte geplante Kapazität gleich am ersten Tag bereit. So erhalten Sie maximale Leistung ohne Unterbrechungen in starken Wachstumsphasen.

Sie haben die Wahl und zahlen für die Kapazität, die Ihre Geschäftsinitiativen in Anspruch nehmen.