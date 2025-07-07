Globale Lieferketten werden immer komplexer, dynamischer und datenlastiger. Unternehmen setzen verstärkt auf fortschrittliche Analysemethoden, um Abläufe zu optimieren, Kosten zu senken und die Reaktionsfähigkeit zu verbessern.

Mit IBM SPSS Statistics können Lieferkettenfachkräfte prädiktive Modellierung, Prognosen und statistische Analysen nutzen, um datengestützte Entscheidungen in den Bereichen Beschaffung, Bestand, Logistik und Bedarfsplanung zu treffen. Hersteller, Einzelhändler und Logistikdienstleister können historische Daten, Echtzeiteingaben und externe Variablen integrieren, um resiliente, flexible Lieferketten aufzubauen.

Durch die Anwendung statistischer Methoden auf verschiedene Datensätze – wie z. B. Leistung, Metriken und Marktnachfrage – ermöglicht es IBM SPSS Statistics Teams, Störungen zu antizipieren, den Betrieb zu rationalisieren und die strategische Planung zu verbessern.