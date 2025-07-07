Souveräner Umgang mit Komplexität in einer datengesteuerten Lieferkettenlandschaft
Globale Lieferketten werden immer komplexer, dynamischer und datenlastiger. Unternehmen setzen verstärkt auf fortschrittliche Analysemethoden, um Abläufe zu optimieren, Kosten zu senken und die Reaktionsfähigkeit zu verbessern.
Mit IBM SPSS Statistics können Lieferkettenfachkräfte prädiktive Modellierung, Prognosen und statistische Analysen nutzen, um datengestützte Entscheidungen in den Bereichen Beschaffung, Bestand, Logistik und Bedarfsplanung zu treffen. Hersteller, Einzelhändler und Logistikdienstleister können historische Daten, Echtzeiteingaben und externe Variablen integrieren, um resiliente, flexible Lieferketten aufzubauen.
Durch die Anwendung statistischer Methoden auf verschiedene Datensätze – wie z. B. Leistung, Metriken und Marktnachfrage – ermöglicht es IBM SPSS Statistics Teams, Störungen zu antizipieren, den Betrieb zu rationalisieren und die strategische Planung zu verbessern.
IBM SPSS Statistics ermöglicht es Unternehmen, mithilfe von Zeitreihenanalysen und Regressionstechniken robuste Modelle für die Nachfrageprognose zu erstellen. Durch die Berücksichtigung von Saisonalität, Trends und externen Faktoren können Unternehmen Prognosefehler reduzieren und Produktion und Bestand an der tatsächlichen Nachfrage ausrichten.
Mithilfe statistischer Verfahren wie Entscheidungsbäumen und Clustering können Lieferketten-Teams den Bestand segmentieren, schwer absetzbare Artikel identifizieren und die Bestände standortübergreifend optimieren. Dies trägt dazu bei, die Lagerhaltungskosten zu senken und das Serviceniveau zu verbessern.
IBM SPSS Statistics unterstützt die Szenario-Modellierung und Risikoanalyse, um Unternehmen dabei zu helfen, potenzielle Störungen – wie etwa Lieferverzögerungen oder Nachfragespitzen – vorherzusehen und Notfallpläne zu entwickeln. Methoden wie die logistische Regression und die Monte-Carlo-Simulation liefern Erkenntnisse über Risikowahrscheinlichkeiten und Auswirkungen.
Nutzen Sie Zeitreihenanalysen, um die künftige Nachfrage auf der Grundlage von historischen Verkäufen, saisonalen Mustern und Werbeeffekten zu modellieren und vorherzusagen. Diese Funktion hilft dabei, Produktionspläne und Bestandsplanung an die Marktanforderungen anzupassen.
Wenden Sie ANOVA- und Regressionsanalysen an, um Lieferantenzuverlässigkeit, Lieferzeiten und Qualitätsmetriken zu bewerten. Diese Erkenntnisse unterstützen die Anbieterauswahl sowie die strategische Beschaffung.
Verwenden Sie Clusteranalysen, um den Bestand basierend auf Fluktuationsraten, Wert und Nachfrageschwankungen zu kategorisieren. Sie ermöglichen differenzierte Bestandsstrategien und ein effizientes Bestandsmanagement.
Verwenden Sie multivariate Analysen, um Transportkosten, Lieferzeiten und Routeneffizienz zu bewerten. Sie tragen dazu bei, Logistiknetzwerke zu optimieren und die Betriebskosten zu senken.
Sie sind sich nicht sicher, welcher Produkt-Plan der richtige für Sie ist? Führen Sie diese kurze Bewertung durch und finden Sie heraus, welcher Plan für Ihre Endgeräteverwaltung, Produktivität, Geschäftsanforderungen oder persönlichen Bedürfnisse empfohlen wird.
Abonnieren Sie SPSS Statistics und die benötigten Add-ons online – monatlich oder jährlich – und beginnen Sie sofort mit Ihrer Analyse.
Wenden Sie sich an unsere engagierten Experten, die Ihnen gerne dabei helfen, ein Abonnement oder eine maßgeschneiderte Lizenz zu finden, die auf die individuellen Bedürfnisse Ihres Unternehmens abgestimmt ist.
Entscheiden Sie sich für die Edition, die Ihren Anforderungen entspricht, und erwerben Sie sie bei von IBM ausgewählten Anbietern, um besonders günstige Preise und optimalen Support zu erhalten.