Mit IBM SPSS Statistics intelligentere Lieferketten ermöglichen

Souveräner Umgang mit Komplexität in einer datengesteuerten Lieferkettenlandschaft

Cybersicherheitsanalyst, der mehrere Bildschirme überwacht

Globale Lieferketten werden immer komplexer, dynamischer und datenlastiger. Unternehmen setzen verstärkt auf fortschrittliche Analysemethoden, um Abläufe zu optimieren, Kosten zu senken und die Reaktionsfähigkeit zu verbessern.

Mit IBM SPSS Statistics können Lieferkettenfachkräfte prädiktive Modellierung, Prognosen und statistische Analysen nutzen, um datengestützte Entscheidungen in den Bereichen Beschaffung, Bestand, Logistik und Bedarfsplanung zu treffen. Hersteller, Einzelhändler und Logistikdienstleister können historische Daten, Echtzeiteingaben und externe Variablen integrieren, um resiliente, flexible Lieferketten aufzubauen.

Durch die Anwendung statistischer Methoden auf verschiedene Datensätze – wie z. B. Leistung, Metriken und Marktnachfrage – ermöglicht es IBM SPSS Statistics Teams, Störungen zu antizipieren, den Betrieb zu rationalisieren und die strategische Planung zu verbessern.

Verbesserte Prognosegenauigkeit 

IBM SPSS Statistics ermöglicht es Unternehmen, mithilfe von Zeitreihenanalysen und Regressionstechniken robuste Modelle für die Nachfrageprognose zu erstellen. Durch die Berücksichtigung von Saisonalität, Trends und externen Faktoren können Unternehmen Prognosefehler reduzieren und Produktion und Bestand an der tatsächlichen Nachfrage ausrichten. 

Mithilfe statistischer Verfahren wie Entscheidungsbäumen und Clustering können Lieferketten-Teams den Bestand segmentieren, schwer absetzbare Artikel identifizieren und die Bestände standortübergreifend optimieren. Dies trägt dazu bei, die Lagerhaltungskosten zu senken und das Serviceniveau zu verbessern. 

IBM SPSS Statistics unterstützt die Szenario-Modellierung und Risikoanalyse, um Unternehmen dabei zu helfen, potenzielle Störungen – wie etwa Lieferverzögerungen oder Nachfragespitzen – vorherzusehen und Notfallpläne zu entwickeln. Methoden wie die logistische Regression und die Monte-Carlo-Simulation liefern Erkenntnisse über Risikowahrscheinlichkeiten und Auswirkungen. 

Anwendung

Bedarfsprognosen Lieferantenleistungsbewertung Bestandsoptimierung Transport- und Logistikplanung
