Melden Sie sich bei Ihrem My IBM-Account an. Klicken Sie auf der Produktseite neben Ihrem SPSS-Abonnementeintrag auf die Schaltfläche „Verwalten“. Wählen Sie dann „Benutzer verwalten“ aus dem Menü auf der linken Seite. Klicken Sie oben rechts in der Benutzertabelle auf „Neuen Benutzer hinzufügen“. Geben Sie den neuen Benutzernamen und die IBMid oder E-Mail-Adresse ein und klicken Sie dann auf „Senden“. Sobald das Formular eingereicht wurde, erhält der neue Benutzer eine E-Mail-Einladung zur Nutzung des Dienstes.