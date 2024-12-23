Behavior Analytics (UBA) von IBM Security QRadar SIEM erstellt eine Referenzversion der Verhaltensmuster Ihrer Mitarbeiter, damit Sie Bedrohungen für Ihr Unternehmen besser erkennen können. Die App nutzt vorhandene Daten in QRadar SIEM, um neue Erkenntnisse über Benutzer und Risiken zu gewinnen.

Durch die Erstellung von Risikoprofilen für Benutzer innerhalb Ihres Netzwerks können Sie schneller auf verdächtige Aktivitäten reagieren, ganz gleich, ob Identitätsdiebstahl, Hacking, Phishing oder Malware.